AK Partili Karaaslan, Samsun'da vatandaşlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "İnanıyoruz ki içinden geçtiğimiz bu zor günlerde sıkıntılarımızın hepsini aşacağız. İnşallah ramazan ayından sonra bu manevi atmosferin bereketi, topraklarımıza bereket getirecek." dedi.

Karaaslan, partisinin Tekkeköy ilçe Başkanlığınca Büyüklü Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır vatandaşlarla aynı sofrada buluşamadıklarını belirten Karaaslan, "Rabb'im yeniden bizi aynı sofralarda buluşturdu. Bir kez daha hamdolsun. Bu sofralarda ramazanın bereketi ile aynı zamanda o güzel muhabbetini, birlik ve beraberliğimizi de paylaşıyoruz. İnanıyoruz ki içinden geçtiğimiz bu zor günlerde sıkıntılarımızın hepsini aşacağız. İnşallah ramazan ayından sonra bu manevi atmosferin bereketi, topraklarımıza bereket getirecek." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, dünyanın da zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Bizler de bu zorlu süreçten hızla inşallah çıkacağız. Burada en önemli olan şey, birlik ve beraberliğimiz. Bizim en büyük gücümüz de bu. O yüzden Rabb'im bu sofrada olduğu gibi birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin." diye konuştu.

İftar programına AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da katıldı.