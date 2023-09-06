AK Partili Külünk, Diyanet'ten sonra bu kez de YÖK'ü hedef aldı! Eski rektörle ilgili 4 FETÖ sorusu yöneltti - Son Dakika

AK Partili Külünk, Diyanet'ten sonra bu kez de YÖK'ü hedef aldı! Eski rektörle ilgili 4 FETÖ sorusu yöneltti

AK Partili Külünk, Diyanet\'ten sonra bu kez de YÖK\'ü hedef aldı! Eski rektörle ilgili 4 FETÖ sorusu yöneltti
Son Güncelleme: 06.09.2023 13:55

FETÖ ve PKK iddialarını gündeme getirip Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a 3 soru yönelten AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, bu kez de YÖK'ün eski ve yeni başkanlarını hedef aldı. Eski Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile ilgili FETÖ iddialarını konu alan 4 soru yönelten Külünk, ''Bu iddialar ile ilgili bir cevabınız var mıdır?'' ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik FETÖ ve PKK iddialarında bulunup 3 soru yönelten AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, bu kez YÖK'ün eski ve yeni başkanlarını hedef aldı. Karabük Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a 4 soru yönelten AK Partili Külünk, "Bu iddialar ile ilgili bir cevabınız var mıdır?" dedi.

AK PARTİLİ KÜLÜNK'TEN ERBAŞ'A 3 SORU

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya platformu X üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a FETÖ ve PKK iddialarını içeren 3 soru yöneltti. Külünk'ün kullandığı ifadeler şu şekilde;

"1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde, sorumluluğuna verilen bir kısım iş ve işlemleri, kamu menfaatini ön planda tutarak, usulüne ve mevzuata uygun şekilde sonuçlandırmadığı, başkanlığın bütün birimlerini yönetmeye çalıştığı, en önemlisi de Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü üzerinden başkan olarak şahsınızı yönlendirmeye kalkıştığı, gerek bütçe imkanlarıyla ve gerekse hac ve umre hesabından yapılan bazı mal ve hizmet alımlarında, istihbarat birimlerince PKK'ya destek verdiği tespiti yapılan şirketlere fahiş ödemeler yaparak haksız kazanç sağlamalarına imkan verdiği, Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan kişinin, yürüttüğü hizmet ve faaliyetler gereğince, birçok mal ve hizmet alımı gerçekleştiren Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı'nı (MÜSDAV'ı) Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla, fiilen yönetmesine hangi gerekçelerle imkan verdiniz? Açıklayınız.

"GÖREVLENDİRİLMESİNİ HANGİ GEREKÇELERLE SAĞLADINIZ?"

2) Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde yapılan bir kısım mal ve hizmet alımlarında açık usulsüzlük ve yolsuzluklar yaptığı iddia edilen bir kişinin, milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak için istifa etmesinden sonra, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetine seçilmesini ve İşletmelerden Sorumlu Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görevlendirilmesini hangi gerekçelerle sağladınız? Açıklayınız.

"BU PERSONELİN HAMİSİ GİBİ DAVRANAN..."

3) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde Başkan Vekili olarak görevlendirildiği zamanlarda FETÖ ile ilgili yazı ve onayları imzalamaktan imtina eden, hakkında FETÖ iddiası bulunan bir kısım personele kol-kanat gererek, bu personelin hamisi gibi davranan, en önemlisi de Başkanlıkta FETÖ ve yolsuzluklarla mücadele eden üst düzey personelin tasfiyesinde büyük çaba sarf eden birisinin hala DİB Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli heyeti olarak çalışmasını sağlamanızın gerekçeleri nelerdir?"

DİYANET'TEN SONRA YÖK'ÜN ESKİ VE YENİ BAŞKANLARINA SESLENDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelttiği FETÖ ve PKK sorularıyla gündem yaratan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, bu kez YÖK'ün eski Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve yeni Başkanı Erol Özvar'a Eski Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Refik Polat ile ilgili iddiaları sordu.

AK PARTİLİ KÜLÜNK'TEN FETÖ İDDİASI

Rektör Polat'a 4 soru yönelten AK Partili Külünk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Dikkat! FETÖ'nün üniversitelerde ve bazı kamu kurumlarında hangi yapıların içine sızarak kısa zamanda renk değiştirerek saklandıklarını sokak biliyor. Maalesef bahse konu yapılar da çok ta çabuk ikna olmuşa benziyorlar. Sayın Eski ve Yeni YÖK Başkanları @yekta_sarac, @erolozvar Karabük Üniversitesinin eski Rektörü Refik Polat ile ilgili bu bilgilerden haberiniz var mı idi? Var ise ne yaptınız? Yapmadı iseniz hangi gerekçe ile yapmadınız? İddialarla ilgili adım atmayı düşünüyor musunuz? Sayın @ProfRefikpolat'a soruyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AFRİKA'YA AÇILIN MESAJINI ART NİYETLİ KULLANILDI"

1) Rektörlüğünüz döneminde üniversitedeki döner sermaye ve mali işleyişi FETÖ'cü kadroların ele geçirdiği, Yabancı Öğrenci Sınav (YÖS) ve kayıtlarında usulsüzlükler yapıldığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika'ya açılın mesajının art niyetli kullanıldığı, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde rekor seviyede yabancı öğrenci kaydı yapıldığı maksadını aştığı iddia ediliyor? İddialar doğru mudur? Ne dersiniz?

"DERNEĞE KİM, NE ADINA BAĞIŞTA BULUNULMASINI İSTEMEKTEDİR?"

2) Karabük Üniversitesi ile 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneğinin bağlantısı nedir? Derneğe kim, ne adına bağışta bulunulmasını istemektedir? FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dernek başkanı Ö.B.'nin ise üniversitede halen daire başkanlığı yapmakta olduğu ve korunduğu iddia ediliyor. İddialar doğru mudur? Ne dersiniz?

"İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞ MIYDINIZ?"

3 ) FETÖ'nün akademisyen yapılanmasındaki irtibatları nedeniyle gözaltına alınan, yurtdışı yasağı konulan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan isimleri üniversitede aktif görev tuttuğunuz iddia ediliyor? İdari soruşturma başlatmış mıydınız? İddialar doğru mudur? Ne dersiniz?

"FETÖ YAPILANMASINDA MAHREM İMAMLARLA..."

4) FETÖ yapılanmasında mahrem imamlarla görüşmeleri tespit edilen ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan H.Ç. isimli öğretim üyesi ile Samsun Üniversitesi'ne geçiş yapan F.Y. isimli öğretim üyelerine göz yumduğunuz iddia ediliyor? İddialar doğru mudur? Ne dersiniz? Bu iddialar ile ilgili bir cevabınız var mıdır?"

Metin Külünk, AK Parti, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Külünk, Diyanet'ten sonra bu kez de YÖK'ü hedef aldı! Eski rektörle ilgili 4 FETÖ sorusu yöneltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Külünk, Diyanet'ten sonra bu kez de YÖK'ü hedef aldı! Eski rektörle ilgili 4 FETÖ sorusu yöneltti - Son Dakika
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