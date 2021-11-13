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AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak "Evet" dedi - Son Dakika

AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak "Evet" dedi

13.11.2021 11:21

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Haberler.com Youtube kanalında Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a Türkiye'nin Suriye politikası konusunda açıklamalarda bulundu. Külünk, yabancı güçlerin Türk devletinin Orta Doğu'daki topraklarını paylaşmasını içeren Sykes-Picot Anlaşması'na CHP tarafından gönüllü olarak "Evet" dendiğini belirtildi.

AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Metin Külünk, Haberler.com Youtube kanalında Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. Külünk, programda iç politikanın yanı sıra gündemdeki Suriye meselesiyle ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin Suriye tezkeresine "Hayır" vermesiyle ilgili sert bir çıkışta bulunan Külünk, "CHP ve bileşenleri gönüllü olarak Sykes-Picot Anlaşması'na 'Evet' dedi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AKIL MERKEZLERİNE CEVAP VERDİ"

Türkiye'nin terör örgütlerine ve onları yöneten ülkelerin dayatmalarına boyun eğmediğini belirten Külünk, "Suriye kendi iç barışını, kendi iç dengesini sağlayana kadar mücadele sürecek. Türkiye, Suriye topraklarından gelen tehditlerin hiçbirine evet demedi, demiyor. Suriye'nin yaşadığı ağır sıkıntılardan dolayı, içeride yaşadığı Şam'la ve Şam'a itiraz eden güçler arasındaki çatışmanın üzerinden bunu fırsat bilip Kandil'den Akdeniz'e kadar Kürdistan oluşturma tezine Türkiye itiraz ediyor. Orada bir fiili durum oluşturup, yakın gelecekte Türkiye'nin çıkarlarına doğrudan tehdit oluşturacak bir PKK terör yapılanmasına karşı Türkiye onların anladığı dilden mesajı verdi, verecek de. Aslında biz Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlarımızı DEAŞ'a ve PKK'ya karşı değil sadece, terör örgütlerinin akıl merkezine yönelik yaptık. Bizi "Terör örgütleri" üzerinden tehdit etmeye kalkmayın dedik. Biz bu coğrafyada kalıcıyız dedik. 10 bin kilometre öteden Türkiye'nin sınırlarını değiştirmeye kalkarsanız, aynı şekilde cevap alırsınız. DAEŞ'le Türkiye'den daha etkin mücadele eden bir ülke dünyada yok" dedi.

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"TÜRKİYE'YE SYKES- PİCOT'U KABUL ETTİRMEK İSTİYORLAR"

Türkiye'ye Skyes - Picot anlaşmasının kabul ettirilmek istendiğini ifade eden Külünk, "Türkiye, bir kez daha PKK ve DEAŞ üzerinden Sykes-Picot Anlaşması baskısı yapılıyor. CHP ve bileşenleri, neden tezkereye hayır dedi. Çünkü onlar gönüllü olarak Sykes-Picot Anlaşması'na evet demişlerdir. Bağımsızlıkçı politikalar gerçekleştiremeyeceğimiz bir özgüveni yitirmiş, Mustafa Kemal'in bağımsızlıkçı duruşunu anlamamış ve Türkiye'yi hala Amerika'nın çıkarları üzerinden okuyan CHP bileşenlerinin "Hayır" demesinin arkasındaki neden 105 yıl sonra bize dayatılan Sykes-Picot Anlaşması'na rıza göstermesidir. Ama Türkiye buna rıza göstermez. Türkiye'nin Suriye politikası, Küresel diplomasiye yeni bir boyut kazandırdı. O durum insani boyuttur. 4 milyon Suriyeli'yi misafir ediyoruz. Suriye kendi dengesini bulduğunda onlar da kendi ülkelerine dönecekler" diye konuştu.

"SURİYELİLERE KAPIMIZI AÇMASAYDIK İNSANLIK YARA ALACAKTI"

Külünk, konuyla ilgili açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Türk ordusu Suriye'nin kuzeyinde varlığını sürdürecektir. Buna itiraz eden CHP, 'Amerika kilometrelerce öteden gelip istediğini yapar, Türkiye yanı başına karışamaz' görüşünü savunuyor. Bunu kabul etmek mümkün mü. Esad'ın yaptıkları ortada... Esad, Suriye'yi demokratikleşme sürecine dahil etseydi bunlar yaşanmayacaktı. Türkiye ilk andan itibaren kapılarını Suriyelilere açtı. Türkiye bunu yapmasaydı insanlık yara almayacak mıydı? Elbette zorlukları var ancak Türkiye zoru başarıyor."

SYKES - PİCOT ANLAŞMASI NEDİR?

Sykes-Picot Anlaşması; I. Dünya Savaşı sırasında 29 Nisan 1916'da, Kût'ül-Amâre Kuşatması sonrasında İngiliz kuvvetlerinin Osmanlı Devleti'nin 6. Ordusu karşısında bozguna uğramasından 17 gün sonra, 16 Mayıs 1916 tarihinde İngiltere ve Fransa arasında yapılan ve aynı yılın ekim ayında Rusya tarafından onaylanan, Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşmadır.

AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak Evet dedi

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Son Dakika Politika AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak 'Evet' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Metin Külünk: CHP ve bileşenleri, Sykes-Picot'a gönüllü olarak "Evet" dedi - Son Dakika
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