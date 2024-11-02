AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor - Son Dakika
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Politika

AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor

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AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Miroğlu yaptığı açıklamada, "tutuklamanın siyasi sonucunun yine çözüme değil, çözümsüzlüğe hizmet edeceğini, ve birilerinin Kütleri tutmak istedikleri" ulusal psikoloji" içinde tutmaya yarayacağını görmek zor olmasa gerek. Bütün bu gelişmelerden çözüm etkilenmez diyenler yanılıyorlar. Fena halde etkilenir." dedi.

02.11.2024 23:16
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının yankıları sürüyor. Tutuklanma kararına CHP sert sözlerle tepki gösterirken, bir eleştiri de AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan geldi.

ÖZER'İN TUTUKLANMASINA AK PARTİLİ MİROĞLU'NDAN TEPKİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili Miroğlu, tutuklanmanın siyasi sonucunun çözümsüzlüğe neden olacağını belirtti. Miroğlu şunları söyledi: "Çarşamba günü Cumhurbaşkanının gruptaki konuşmasına orada konuşmayı dinlerken iki defa gözyaşı dökmüş bir çözüm yanlısı olarak, gördüğüm ama görürken de çok üzüldüğüm şudur benim: Maalesef çözüm istemeyenler çözüm iklimine züccaciyeci dükkanına dalan bir fil gibi dalmayı başardılar. Bir Kürt gencinin sokak röportajından geriye kalan manzara, ulusların politik psikolojisi üzerine çalışanlar daha iyi bilecekler, ama " etki gücü" bakımından, Kürtler'i grupta yaptığı konuşmayla bir kez daha ağlatmayı başaran Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla yarışmış olabilir!

AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor
Ahmet Özer

Sonra ilk kez Kürtler'in İstanbul'da sahip olduğu tapuların Türklere, Kürt kızı olduğu söylenen biri tarafından Kürtçe müzik eşliğinde hatırlatılması, kusursuz bir 'yenilik' olsa gerek! Şöyle sesleniyordu bu "Kürt kızı" Türklere: İstanbul'un tapularını Kürtler ele geçirmiş, sizin aslında bir vatanınız bile yok"

"ÇÖZÜMSÜZLÜĞE HİZMET EDER"

Bunlar bir yana, Ahmet Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen deliller basından bildiğimiz kadarsa, yani Rojda konseri- yeri gelmişken söyleyelim beş milyon Kürdün yaşadığı bir şehirde Ahmet Özer yapmasa bile birileri çıkar yapar bu konserleri, bunu anlamak için Mem Ararat'ın İstanbul'da verdiği konserleri internete girip görmek yeterli- taziye telefonu gibi gerekçelere dayalıysa, kira geliri örgütten gelen para olarak delillendirilmişse, tutuklamanın siyasi sonucunun yine çözüme değil, çözümsüzlüğe hizmet edeceğini, ve birilerinin Kütleri tutmak istedikleri "ulusal psikoloji" içinde tutmaya yarayacağını görmek zor olmasa gerek.

AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor
AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu

"ÇÖZÜM İKLİMİ YARATMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK"

Bütün bu gelişmelerden çözüm etkilenmez diyenler yanılıyorlar. Fena halde etkilenir. Değil mi ki, Türkiye'nin İç Cephesinin manifestosu niteliğinde olan Grup konuşmasını, enine boyuna Türkiye'nin konuşmasına bile engel oldular!

Enseyi karartmayalım diyeceğinizi duyar gibiyim, ama geçtiğimiz sürecin siyasi hafızası maalesef sokak röportajında "Türk olmadığını" söyleyen bir Kürt gencinin eli kelepçeli fotoğrafı ve Türklere seslenip sizin artık bir vatanınız bile yok, çünkü tapular Kürtler'in elinde diyen "Kürt Kızı'nın çektiği video üzerinden şekilleniyor! Her şeye rağmen bu ortamdan bir "çözüm iklimi " yaratmak için mücadeleye devam etmekten başka çare yok."

AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor
AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor
AK Partili Miroğlu\'ndan Ahmet Özer\'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor

Esenyurt Belediye Başkanı, Esenyurt Belediyesi, Orhan Miroğlu, Ahmet Özer, AK Parti, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmed Mehmed:
    Adam CHP li ama tutuklanınca çözüm etkileniyor. Dersinki demli tutuklanmış 0 0 Yanıtla
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