Ali Deresoy: 'Filistin'in Haklı Davasını Savunmaya Devam Edeceğiz' - Son Dakika
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Politika

Ali Deresoy: 'Filistin'in Haklı Davasını Savunmaya Devam Edeceğiz'

Ali Deresoy: \'Filistin\'in Haklı Davasını Savunmaya Devam Edeceğiz\'

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Ali Deresoy, Filistin'in haklarını için susmayacaklarını belirterek "Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduk, savunmaya da devam edeceğiz" dedi.

07.10.2024 12:43
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AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Ali Deresoy, Filistin'in haklarını için susmayacaklarını belirterek "Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduk, savunmaya da devam edeceğiz" dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihi ve sonrasında başta Gazze olmak üzere gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinin ve katliamlarının unutulmamasını sağlamak ile katledilen masumları anmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. İsrail'in Filistin'e düzenlendiği soykırımın 1. yılında Konya'da düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Ali Deresoy, "Bugün, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. İşlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz: 7 Ekim'i, meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü" dedi.

"Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduk savunmaya da devam edeceğiz"

İsrail'in Ortadoğu'da tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapı olduğunun altını çizen Ali Deresoy, "İsrail bugün Ortadoğu'da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. Nazi Almanyası'nın durdurulmamasının dünyanın başına açtığı dertleri tarihten biliyoruz. Bugün de İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz: İsrail durdurulmalıdır. Netanyahu hesap vermelidir. Diğer taraftan devam eden bu vahşet karşısında ortak bir adım atamayan İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan da dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin daha adil bir dünya ve daha etkin bir İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görüyoruz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduk savunmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, AK Parti, Filistin, konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Deresoy: 'Filistin'in Haklı Davasını Savunmaya Devam Edeceğiz' - Son Dakika

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