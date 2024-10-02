Aliyev: Ermenistan Özür Dilemeli

Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal döneminde işlediği tüm suçlardan dolayı özür dilemesini istedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlar Forumu'nun katılımcılarına mektup gönderdi. Aliyev, mektubunda forumun önemine dikkat çekerek, çevre ve insan haklarının korunmasında ombudsmanların rolüne değindi. Azerbaycan topraklarında egemenlik ve anayasal düzenin 1 yıldır tam olarak sağladığını vurgulayan Aliyev, ülke topraklarındaki gri bölgeyi ortadan kaldırdıklarını ve ayrılıkçı güçlere son verdiklerini belirtti. Aliyev, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarını hiçe saydığını, Azerbaycan topraklarını işgal altında tuttuğunu ve işgal nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlının yerinden edildiğini hatırlattı.

"Ermenistan işlediği tüm suçlardan dolayı özür dilemelidir"

Çatışmalar sona ermiş olsa da Ermenistan'ın 30 yıldır sürdürdüğü askeri saldırganlığın ciddi sonuçlarının halen devam etmekte olduğunu belirten Aliyev, "Ermenistan, uzun süre işgal altında tuttuğu topraklarımızda ekolojik, şehir ve kültür katliamı yaparak topraklarımızı ve nehirlerimizi kirletmiş, ormanlarımızı ve yerleşim yerlerimizi yok etmiştir. Ayrıca çok sayıda mayın döşeyerek hem insanların yaşam hakkını hem de çevreyi ciddi şekilde tehdit etmiş, halkımızın önemli kültürel mirasını ve dini mekanlarımızı tahrip etmiştir. Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda kaybolan kişiler ve toplu mezarların yeri hakkında da bilgi vermeyi reddederek uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor. Ermenistan işlediği tüm bu suçlardan dolayı özür dilemelidir" ifadelerini kullandı. - BAKÜ