Alkayış'tan İnsan Hakları Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Alkayış'tan İnsan Hakları Vurgusu

Mustafa Alkayış, insan hakları günü vesilesiyle Suriye ve Filistin'de yaşananlara dikkat çekti.

10.12.2024 12:17
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, "Suriyeliler çok uzun bir mücadelenin sonucunda muvaffak oldular. Türkiye her zaman doğru bir dış politika izledi. Merkezine her zaman insan hak ve hukukunu koydu. Suriyeli kardeşlerimiz de kendi vatanlarına huzur içinde dönecekler." dedi.

Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

İnsanlık onurunun ve değerlerinin korunmasının 76 yıl önce İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile güvence altına alındığını anımsatan Alkayış, bu metnin imzalanmasının, tek başına insan haklarının istenilen noktada hayata geçirildiğini göstermediğini ifade etti.

Dünyanın insan onurunu koruyacak bir olgunluğa ulaşamadığını vurgulayan Alkayış, insan onurunun en fazla çiğnendiği ve insan haklarının en fazla ayaklar altına alındığı yerlerin şu anda Filistin, Gazze, Suriye, Lübnan, Orta Doğu ve İslam coğrafyası olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de çoğu kadın, çocuk ve hasta olmak üzere 50 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Alkayış, "Dünyaya esenlik getireceğini söyleyenler, dünyada bundan sonra insan onurunun korunacağını, insandan daha kıymetli bir canlının olmadığını dile getirenler maalesef Filistin'deki masumların hakkını koruyamadılar." diye konuştu.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Alkayış, şu değerlendirmede bulundu:

"61 yıldır darbe ile gelen bir Baas rejimi vardı. Kendi halkına katliamlar yapan ve maalesef çok acımasız, gaddar bir yapı vardı. 13 yıl sonra Esad rejimi gitti yıkıldı. Suriyeliler çok uzun bir mücadelenin sonucunda muvaffak oldular. Türkiye her zaman doğru bir dış politika izledi. Merkezine her zaman insan hak ve hukukunu koydu. Suriyeli kardeşlerimiz de kendi vatanlarına huzur içinde dönecekler."

Alkayış, AK Parti'nin 2002 yılından bu yana insan hakları standartlarının artması için devrim niteliğinde icraatları ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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