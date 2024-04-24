Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ABB Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü - Son Dakika
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Politika

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ABB Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Görüşmede Gazze'deki saldırılar ve Türkiye-Almanya ilişkileri ele alındı.

24.04.2024 13:25  Güncelleme: 13:36
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ABB Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü

Cumhurbaşkanı Steinmeier, bir grup tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Almanya'nın tutumu nedeniyle protesto edildi

ANKARA - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye-Almanya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle Türkiye'ye gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretinin son gününde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la da görüştü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleştirilen ikili görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in görüşmede Yavaş'a "Sadece bu heyettekiler değil, tüm Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor. Almanya'da seçimler ilgiyle izlendi" dediği öğrenildi.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Yavaş, "İsrail'in Gazze'deki katliamını kınadığımızı belirttik. Ayrıca bölgemizdeki Ukrayna- Rusya savaşının Türkiye'ye etkilerinden bahsettik. Bir diğer konumuz Avrupa Birliği ile olan ilişkilerdi, Almanya'nın bu konuda ağırlık koyması gerektiği. Bir diğer konu; Türkiye'den çok sayıda öğrenci ve iş dünyasının vize konusunda yaşadığı problemlerden bahsettik. Ancak terör ve mülteci konusuna maalesef giremedik. Kendilerine ayrıca seçimle ilgili bilgiler verdik" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başkan Yavaş'a aralarında Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un da olduğu yaklaşık 10-12 kişilik heyetin eşlik ettiği öğrenildi. Görüşme Türk basınına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

Alman Cumhurbaşkanına Gazze protestosu

Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, görüşmeye geldiği sırada fakülte binası çevresinde toplanan grup tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Almanya'nın tutumu nedeniyle protesto edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ABB Başkanı Mansur Yavaş\'la görüştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ABB Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü - Son Dakika

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