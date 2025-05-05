Almanya\'da Yeni Koalisyon Hükümeti Kuruldu

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanları Saskia Esken ile Lars Klingbeil ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Marcus Söder, "Almanya için sorumluluk" başlıklı 144 sayfalık koalisyon sözleşmesini imzalayarak, yeni hükümeti kurdu.

Almanya renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin dağılmasından 6 ay sonra yeni hükümetine nihayet kavuştu. CDU, CSU ve SPD parti yönetimleri, bugün başkent Berlin'de "Almanya için sorumluluk" başlıklı 144 sayfalık koalisyon sözleşmesini birlikte imzaladı. Törene Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanları Saskia Esken ile Lars Klingbeil ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Marcus Söder katıldı.

Başbakan Yardımcısı SPD Partisi Eş Genel Başkanı Klingbeil oldu

Yeni koalisyon hükümetinin imza töreni, Berlin'in Schöneberg semtinde bir endüstri müzesi olan Gasometer'de düzenlendi. "Almanya için Sorumluluk" adı verilen anlaşma metninde CDU/CSU ve SPD Partileri, iktidarları döneminde koalisyon olarak neleri başarmak istediklerini ortaya koydu. Almanya'nın 25. hükümetinin Başbakanı CDU Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Başbakan Yardımcısı ise SPD Partisi Eşbaşkanı Lars Klingbeil olacak.

"Yarından itibaren ülkemizi güçlü, planlı ve güvenilir bir şekilde yönetmeyi başaracağımızdan çok eminim"

İmza töreninde konuşan CDU lideri ve müstakbel Başbakan Friedrich Merz, yeni koalisyonun ilk günden itibaren planlı ve güçlü bir şekilde çalışmaya başlayacağı sözünü verdi. Merz konuşmasında "Bugün imzaladığımız koalisyon anlaşması tam da bu ciddi, odaklanmış ve sorunlara duyarlı bir şekilde işe koyulma iradesini ortaya koyuyor" diyerek bunların reformlar ve yatırımlarla başarılacağını söyledi.

Bu koalisyonu başarıya götürmenin neredeyse tarihi bir yükümlülük olduğunu dile getiren 69 yaşındaki Merz, "Bunu birlikte yapmaya kararlıyız. Yarından itibaren ülkemizi güçlü, planlı ve güvenilir bir şekilde yönetmeyi başaracağımızdan çok eminim" dedi.

Almanya'nın daha az idareciye ve daha çok kolaylaştırıcıya ihtiyacı var"

Merz'den sonra söz alan SPD Partisi Eş Genel Başkanlarından Lars Klingbeil, hükümetin ancak ekip ruhuyla başarılı olabileceğini vurguladı. Konuşmasında Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu tekrar hatırlatan Klingbeil, "Almanya'nın daha az idareciye ve daha çok kolaylaştırıcıya ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

"Her şey bir gecede gerçekleşmeyecek"

CSU lideri Markus Söder ise törende yaptığı açıklamada, "Almanya için tam yol ileri" çağrısında bulundu ve "Her şey bir gecede gerçekleşmeyecek. Bununla birlikte, koalisyon anlaşmasından çıkan kararların uygulanması yeni bir Alman hızına yol açmalıdır. Yeni bir iyimserliğin zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Merz'in 316 oy alması gerekiyor

Federal Meclis'te yarın yapılacak oylama sonrası koalisyon hükümeti resmen göreve başayacak. Friedrich Merz'in, ülkenin başbakanını belirlemek üzere yapılacak gizli oylamada, Federal Meclis üyelerinin çoğunluğunun onayını yani 316 oy alması gerekiyor. Koalisyon hükümeti partileri CDU/CSU ve SPD, mecliste toplam 328 milletvekili ile temsil ediliyor. Aradaki farkın az olmasına rağmen Merz'in ilk tur oylamada seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Merz, seçilmesinin ardından önce Bellevue Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'den mazbatasını alacak ve ardından Federal Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak.

Kabinede Türk kökenli bakan görev alacak

Yeni kabinede Türk kökenli Serap Güler (CDU), Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Devlet Bakanlığı görevini üstlenecek. Koalisyon hükümetinde en önemli siyasi görevlerden birini yürütecek olan Güler, Gunther Krichbaum ile birlikte Almanya'nın dışişlerinden sorumlu iki devlet bakanından biri olacak.

Almanya'nın yeni hükümet kabinesinde, "Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Savunma Bakanı Boris Pistorius, Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas, Konut, Kentsel Gelişim ve İnşaat Bakanı Verena Hubertz, Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Stefanie Hubig, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, Çevre, İklim Koruma, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, Devlet Bakanı ve Federal Hükümetin Doğu Almanya'dan Sorumlu Üyesi Elisabeth Kaiser, Devlet Bakanı ve Federal Hükümetin Göç, Mülteciler ve Entegrasyondan Sorumlu Üyesi Natalie Pawlik, Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Karin Prien, Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, Ulaştırma Bakanı Patrick Schneider, Sağlık Bakanı Nina Warken, Dijitalleşme ve Devlet Modernizasyonu Bakanı Karsten Wildberger, Spor ve Gönüllülükten Sorumlu Devlet Bakanı Christiane Schenderlein, Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, Devlet İş Birliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Meister, Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Serap Güler, Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Günther Krichbaum, Federal Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanı Dorothee Bar, Gıda, Tarım ve İçişleri Bakanı Alois Rainer, Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Florian Hahn" yer aldı.

Merz hükümetinin karşı karşıya olduğu 4 ana sorun

Friedrich Merz başkanlığında kurulacak olan Almanya'nın 25'inci hükümetinin karşı karşıya olduğu dört ana sorun olduğu varsayılıyor. Buna göre, yeni hükümet öncelikle durgunlaşan ekonomiyi canlandırmak, düzensiz göçü engellemek ve 2025 ve 2026 bütçe planlarıyla mali durumu kontrol altına almak istiyor. Merz/Klingbeil hükümeti ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikadaki rota değişikliğinin ardından ve Rusya'dan gelen tehditler ışığında, Almanya'nın Avrupa ve dünyadaki rolünü yeniden tanımlamak için çalışacak. Başbakan adayı yaza kadar ilk sonuçları görmek istiyor. - BERLİN