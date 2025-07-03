Almanya'dan Çin'e Rusya-Ukrayna Savaşında Müzakere Çağı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Çin'in Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını ve bu çatışmayı sona erdirmek ve bu savaşın mümkün olan en kısa sürede bitmesini sağlamak için inandırıcı ve somut çabalar göstermesine bekliyoruz. Şimdi Rusya'nın müzakere masasına oturması gerekiyor. Ukrayna buna hazır" dedi.

Rusya Ukrayna savaşına ilişkin olarak "Barışçıl bir çözüme ulaşmak çok kolay zira bunun tek ön şartı Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını durdurması ve müzakere masasına dönmesidir" dedi. Wadephul, Çin'den Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını destekleyebilecek malzemeleri tedarik etmekten kaçınmasını da talep etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Berlin'de bir araya geldi. Wadephul ile Çinli mevkidaşı, Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, İran'ın nükleer programı, Avrupa ile Asya ilişkileri başta olmak üzere uluslararası konuları ve iki ülke ilişkilerini ele aldıklarını söyledi. Wadephul, konuğu Wang Yi'ye Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini, Rusya'ya yabancı ülkelerin verdiği desteğin bitirilmesini ve Avrupa'da barışın yeniden tesis edilmesi gerektiğini açıkça söylediğini belirtti. Wadephul, "Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında olduğu açıktır. Yaptırımlar konusunda da ABD'nin desteğine güveniyoruz, ancak bundan bağımsız olarak bu saldırganlık savaşına karşı net bir duruş sergileyeceğiz. Avrupa'da uzun vadeli barış ve güvenliği desteklemek için bu gereklidir" dedi.

"Barışçıl çözüme ulaşmanın ön şartı Rusya'nın müzakere masasına dönmesi"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmesinde, "Barışçıl bir çözüme ulaşmak çok kolay, zira bunun tek ön şartı Rusya'nın özellikle sivil hedeflere yönelik saldırılarını durdurması ve müzakere masasına dönmesidir. Çin hükümetine Rusya'yı müzakere masasına getirmek için mevcut fırsatları kullanmaları çağrısında bulundum" diye konuştu.

Wadephul, "Çin'in Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını ve bu çatışmayı sona erdirmek ve bu savaşın mümkün olan en kısa sürede bitmesini sağlamak için inandırıcı ve somut çabalar göstermesini bekliyoruz. Şimdi Rusya'nın müzakere masasına oturması gerekiyor. Ukrayna buna hazır" ifadelerini kullandı.

"Kritik öneme sahip malzemelerin Çin'den Rusya'ya ulaşmamasının önemli olduğunu vurguladım"

Rusya'nın yabancı ülkelerden kritik öneme sahip malzemeler alarak savaşı sürdürmesinin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Wadephul, "Kritik öneme sahip malzemelerin Çin'den Rusya'ya ulaşmamasının ve bu savaşın desteklenmemesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladım. Çünkü bu, Avrupa, Asya ve dünya çapında istikrarımızı ve güvenliğimizi daha da zorlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Çin'in İran konusunda yapıcı bir rol oynayabileceğine inanıyoruz"

Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Wadephul, "Çin'in İran konusunda yapıcı bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam bir iş birliği sağlanması için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bu konuda birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Çin tarafından hayata geçirilen piyasa bozucu uygulamalar hepimize zarar veriyor"

Çin ile Avrupa ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Wadephul, "Ancak bu ticaretin gelişmesi için adil rekabet ve karşılıklılık gerekir. Çin tarafından hayata geçirilen piyasa bozucu uygulamalar hepimize, tüm piyasa katılımcılarına zarar veriyor. Avrupa Birliği olarak buna karşı ortaklaşa mücadele edeceğiz ve bunun için Avrupa Birliği'nin tüm araçlarını kullanacağız" diye konuştu.

Wadephul, "Ne yazık ki, şu anda nadir toprak elementleri için tek taraflı ve genellikle şeffaf olmayan ihracat kısıtlamaları, şirketlerimizi büyük endişeye sevk ediyor. Bu ticari ilişkilerimize zarar veriyor ve Çin'in Almanya'daki güvenilir ticaret ortağı imajına zarar veriyor" diye konuştu.

"Barış ve müzakere için çaba gösteriyoruz"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise dünyanın en güçlü ekonomi arasında yer alan Çin ve Almanya'nın karşılıklı ticareti güçlendirmesi ve iş birliğini genişletmesi gerektiğini vurguladı. Wang Yi, iki ülke arasındaki iş birliğini daha istikrarlı ve güvenilir bir siyasi çerçeveye oturtmak istediklerini belirtti. Wang Yi, Wadephul ile Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını belirterek, "Ukrayna krizi Avrupa'da yaşanıyor, ancak tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa'nın durumunu çok iyi anlıyoruz, Çin'in konumu çok açık. Barış ve müzakere için çaba gösteriyoruz. Çin, büyük sorumluluk bilincine sahip bir ülkedir. Ukrayna krizinde her zaman barış görüşmelerine önem veriyoruz. Bu nedenle, savaşan taraflara ölümcül silahlar sağlamayacağımızı açıkça belirttik" ifadelerini kullandı.

Wang Yi, Avrupa'ya nadir toprak elementleri güvencesi verdi

Çinli Bakan Wang Yi, Alman ve Avrupa şirketlerine nadir toprak elementlerinin teslimatı konusunda endişelenmemeleri güvencesi verdi. Wang Yi, "Çin Ticaret Bakanlığı, normal onay sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak için hızlandırılmış bir prosedür uyguluyor" şeklinde konuştu.

Wang Yi, "Şirketler ihracat lisansları için başvururken gereklilikleri yerine getirirlerse, Avrupa ve Almanya'nın ihtiyaçları da karşılanabilir" dedi. Çinli bakan, yüksek teknoloji üretiminde kritik öneme sahip olan nadir toprak elementlerinin ihracatının Çin ile Avrupalı ticaret ortakları arasında gerginlik kaynağı olmayacağını sözlerine ekledi.

Wang Yi Avrupa turunda

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya, Fransa ve AB'nin davetiyle 30 Haziran- 6 Temmuz tarihlerini kapsayacak şekilde Avrupa turuna çıkmıştı. Wang Yi, dün Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşmüştü. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, AB ve Çin liderlerinin bu ay zirve toplantısında bir araya geleceği açıklanmıştı. - BERLİN