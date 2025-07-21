Altan Öymen İçin TBMM'de Tören - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Altan Öymen İçin TBMM'de Tören

Altan Öymen İçin TBMM\'de Tören
21.07.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, TBMM'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ESKİ CHP Genel Başkanı Altan Öymen (93) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Altan Öymen, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öymen için bugün TBMM'de düzenlenen törene, Öymen'in ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkan vekilleri, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç katıldı. Öymen'in Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM'nin şeref kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Öymen'nin hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu.

ALTAN ÖYMEN

Altan Öymen, 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Öymen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mali Şubesi'nden mezun oldu. Ulus Gazetesi'nin parlamento muhabiri olarak gazetecilik mesleğine başlayan Öymen, Tercüman, Yeni Gün, Ulus, Akis, Öncü, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. Gazetecilik kariyerinin yanı sıra 1961 yılında kurucu Meclis üyesi olarak siyasete giren Öymen, Bülent Ecevit'in kurduğu 40'ncı hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı oldu. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde CHP İstanbul Milletvekili olarak yeniden Meclis'e giren Öymen, Deniz Baykal'ın parti genel başkanlığından istifa etmesi nedeniyle yapılan 27'nci Olağan Kurultay'da CHP Genel Başkanı seçildi. 15 ay boyunca bu görevi yürüten Öymen, 11'inci Olağanüstü Kurultay'da yapılan seçimleri kaybetti. İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Öymen, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: DHA

Milletvekili, Politika, Kültür, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Politika Altan Öymen İçin TBMM'de Tören - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karaburun’da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı Karaburun'da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
Eskişehir’de nehre giren iki çocuk kayboldu Eskişehir'de nehre giren iki çocuk kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
Ünlü futbolcu itiraf etti Ronaldo’yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış Ünlü futbolcu itiraf etti! Ronaldo'yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış
Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik hamle Siyasi partilerle görüşecek MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek
Takımda kimse kalmadı Galatasaray’da 18 ayrılık birden Takımda kimse kalmadı! Galatasaray'da 18 ayrılık birden
Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray’a gitmesi inanılmaz Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray'a gitmesi inanılmaz
Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik temaslar Gündemde Suriye var Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temaslar! Gündemde Suriye var

15:12
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
15:09
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
20:50
Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü
Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü
20:26
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu
20:22
Sakarya’da orman yangını Bir mahalle tahliye edildi
Sakarya'da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
20:21
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
20:09
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler Tanıdık bir isim de var
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler! Tanıdık bir isim de var
19:54
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
19:47
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda’ya güvenmek intihar
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar
19:30
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 15:40:29. #7.12#
SON DAKİKA: Altan Öymen İçin TBMM'de Tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.