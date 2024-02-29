Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk\'ta seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk ilçesinde CHP'nin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.
Yavaş, açılışın ardından Atatürk Parkı önünde, seçim otobüsünün üzerinden halka seslendi.
Beş yıllık görev süresince tarafsız bir yönetim anlayışı sürdürdüğünü belirten Yavaş, salgın döneminde köy köy dolaştığını ve ihtiyaçları yerinde tespit ettiğini dile getirdi.
En az oy aldığı ilçelerden birinin Çubuk olduğuna işaret eden Yavaş, "Biz kimden nereye çok oy çıktığına bakmadan geldik, buradaki problemleri çözmeye başladık. Benim belediyecilik anlayışıma göre, sizlerden alınan paraları proje yapıyorum diye çöp projelere yatırmak yoktur." dedi.
İnsan ve istihdam odaklı projeler yaptıklarını anlatan Yavaş, Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptığı dönemi hatırlatarak "Halihazırda ben oradan ayrılalı on beş yıl oldu. On beş yıldır oraya 500 bin, 600 bin turist hala gidiyor. Orada bir sürü insan bu işten ekmek kazanıyor. Dolayısıyla hem kültürümüzü koruduk hem de insanlara geçim kaynağı sağladık'." diye konuştu.
Türkiye'de doğal gaz yardımını ilk defa kendisinin başlattığını kaydeden Yavaş, verdikleri sosyal yardımlardan ilçelerdeki tüm esnafın faydalandığını kaydetti.
Yavaş, 32 bininin üzerinde emekliye düzenli destek olduklarını aktararak şöyle devam etti:
"Türkiye'de benden başka yapan yok. Biz bunu söylemeye başlayınca İstanbul'daki aday, 'Ben 2 bin lira vereceğim' dedi. Ankara'daki aday, '5 bin lira vereceğim' dedi. İstanbul'dakine bir şey demiyorum, şu anda aday daha ama Ankara'daki şu anda büyükşehir belediye başkanı, beş tane emekliye verse ya. Yok, 1 Nisan'dan sonra. 1 Nisan'dan sonrası için her şey vadediliyor. Belediyenin bütçesini beşe katlayıp, kim ne verirse 5 fazla demeye başladılar. Biz bunu çok gördük zamanında."
İlçe belediye başkanlarının birçoğunun kendisini ziyaret etmediğinden yakınan Mansur Yavaş, "Belediye başkanlarından birçoğu benim odamı görmedi bile. Biz düşman mıyız kardeşim? Biz hemşehriniziz. Ankara halkının seçtiği belediye başkanıyız. Niye gelmiyorsunuz? Niye talep etmiyorsunuz? Anlaşıldı ki, her şey Çubuk için derler, her şey şu ilçe için derler ama bunlar partilerini ilçelerinden çok seviyorlar, onu söyleyeyim." ifadelerini kullandı.
Yavaş, Çubuk'ta yapılan çalışmaları da anlattı.
CHP'nin Çubuk Belediye Başkan adayı Can Kaderoğlu da belediye başkanı olması durumunda ilçede hayırda yarışacağını belirterek "Ben bütün yatırımı insana yapacağım. Ben bütün yatırımı bu memleketin, bu ilçenin insanına yapacağım." dedi.
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