Ankara'da sandık sayımları tamamlandı! Kılıçdaroğlu 1,31 puan farkla Erdoğan'ın önünde bitirdi - Son Dakika
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Ankara'da sandık sayımları tamamlandı! Kılıçdaroğlu 1,31 puan farkla Erdoğan'ın önünde bitirdi

15.05.2023 10:01

Ankara'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan 12 bin 275 sandığın tamamı açıldı. Sandıktan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,31 ile ilk sırada çıkarken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46 oy oranına ulaştı. Öte yandan Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı Ankara'da 18'er milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Ankara'daki 12 bin 275 sandığın tamamı açıldı. 4 milyon 285 bin 644 seçmenin oy kullandığı Ankara'da sandığa katılım oranı ise yüzde 91,22 olarak gerçekleşti.

ERDOĞAN YÜZDE 46'DA KALDI

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyların 1 milyon 823 bin 536'sını alarak yüzde 47,31 oy oranına ulaşırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 46 oy oranına ulaştı.

SİNAN OĞAN YÜZDE 6,39 ALDI

Ankara'daki sandıktan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a yüzde 6,39 oy çıkarken, seçime 3 gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ise yüzde 0,3 çıktı.

İKİ İTTİFAK DA 18'ER VEKİL ÇIKARDI

Öte yandan Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı Ankara'da 18'er milletvekili çıkardı.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Mansur olmasaydı kemal ankara da ikinci olurdu mansur birinci oldu Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Ankara'da sandık sayımları tamamlandı! Kılıçdaroğlu 1,31 puan farkla Erdoğan'ın önünde bitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da sandık sayımları tamamlandı! Kılıçdaroğlu 1,31 puan farkla Erdoğan'ın önünde bitirdi - Son Dakika
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