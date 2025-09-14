Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor - Son Dakika

Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Ankara\'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti\'ye geçiyor
14.09.2025 11:50
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in dün AK Parti'ye katılmasının ardından Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia daha ortaya atıldı. Gazeteci Sinan Burhan önümüzdeki günlerde 8 belediye başkanının daha AK Parti'ye katılacağını iddia etti. Burhan "Yarınki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Belediye başkanları yoruldu" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken gazeteci Sinan Burhan, canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

KURULTAY DAVASINDAN ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR

tv100'de katıldığı programda kulis bilgisi paylaşan gazeteci Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

"BELEDİYE BAŞKANLARI YORULDU"

Burhan yaptığı açıklamada "Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül'deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu. Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

ÖZLEM VURAL'A ROZETİNİ ERDOĞAN BİZZAT TAKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e parti rozetini takmıştı.

    Yorumlar (24)

  • Ömer Akçay:
    kent lokantaları yapmakla bu iş olmuyor. Net olarak CHP kapatılmalıdır 47 50 Yanıtla
    özkan çetin:
    25 milyon seçmeni ne yapacaksın ??? kolay mı öyle ? 26 14
    merzis:
    Ak Partiye 2008 yılında kapatma davası açıldı. 1. ve iktidar partisi olarak Sence kaç milyon seçmeni vardı? ikiyüzlüler sizi. o zaman sesiniz çıkmıyordu tabi. Cehape kapatılsın. 12 11
    Cüneyt ertaç:
    geçsin geçsin bopçu akp li ajanlar ortaya çıkıyor. vatan hainlerini tek tek görebiliyoruz. ben seviniyom 12 11
    sertac_0034:
    sizin bu beyninizi nasıl açıcaz biz tıpta çaresi yok 19 2
  • 454545:
    g....tunden korkusu olan kaçiyor bir dahaki seçimlerde hepsi taklaya gelecek merak etmeyin .partiye ihanet eden hainler 31 16 Yanıtla
  • Apple User:
    ah bu chp varya. Atatürkçülük maskesiyle yemediği halt kalmamış… 22 18 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    yapma yaa akp liler hiç maske takmamış değil mi onlar sütten çıkmış akkaşık. 17-25 aralık olaylarındaki ses kayıtları da montaj zaten. 13 5
    Szka788304:
    cuneytcigim akşam fazlamı kaçırdın kkoglu kumpas itirafı yaz YouTube da izle neyiniz dogruki 4 4
    Hasan Özgün:
    Sen şimdi Kılıçtaroğlu AKP nin ajanı değil. Koyu CHP lidir de dersin. 1 0
    Szka788304:
    hasan rte da chp lı gizli ajan akp içine sızmış siz ne içiyorsunuz len :) 0 0
  • Orange07:
    halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının parti degiştirmesi yasaklansın,böyle bir saçmalık olamaz.istemiyorlarsa istifa etsinler..! 18 8 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    aaa yasaklanır mı işlerine geliyor. seçimle alamadığını zor kullanarak almak 9 6
  • HÜSEYİN DALCI:
    Maşallah maşallah, enflasyon düştü,vergiler sıfırlandı, işsizlik bitti,hiç birşeye zam gelmiyor! Tabiki de böyle bir partiye akın akın koşarlar, sizleri Allah (CC)ye havale ediyorum, halkın parasıyla transfer yapıyorlar.Emekliyede sürün öl diyorlar . 13 5 Yanıtla
