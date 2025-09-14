Ankara\'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti\'ye geçiyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken gazeteci Sinan Burhan, canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

KURULTAY DAVASINDAN ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR

tv100'de katıldığı programda kulis bilgisi paylaşan gazeteci Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

"BELEDİYE BAŞKANLARI YORULDU"

Burhan yaptığı açıklamada "Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül'deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu. Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZLEM VURAL'A ROZETİNİ ERDOĞAN BİZZAT TAKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e parti rozetini takmıştı.