14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimleri neredeyse birebir tahmin etme başarısını gösteren BETİMAR Araştırma bu kez daha dikkat çeken bir anket gerçekleştirdi.
Seçimlerinin kazananının Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak başlayan istifa tartışmalarına mercek tutan anket firması, Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı seçmenine "Sizce Sn. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmeli mi?" diye sordu.
31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde 1.650 kişiyle yapılan ankette; araştırmaya katılanların yüzde 62,4'ü Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söylerken, yüzde 37,6'sı istifa etmemesi yönünde görüş bildirdi.
Söz konusu ankette, "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna "Evet etmeli" diyen CHP'lilerin oranı yüzde 51,3'ü bulurken, yüzde 48,7'lık bir oran ise "Hayır etmemeli" yanıtını verdi.
Ankete katılan İYİ Partililerin yüzde 82,1'lik kısmı Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini ifade ederken, Yeşil ve Sol Parti'den bu soruya "Evet etmeli" yanıtını verenlerin oranı yüzde 55,2 oldu.
Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden Türkiye İşçi Partisi'nden ankete katılanların da yine neredeyse tamamına yakını CHP liderinin görevi bırakma zamanının geldiğine işaret etti.
Son Dakika › Politika › Ankete göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası isteniyor - Son Dakika