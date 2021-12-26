Anketlerde birinci çıkıyordu! Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmama nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Türk ekonomisindeki dalgalı seyrin devam ettiği günlerde, hükümete ekonomiyle ilgili eleştirilerde bulunan muhalefet kanadı, erken seçim talep ediyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta seçimlerin 2023'te yapılacağını belirtiyor.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI MERAK EDİLİYOR

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Millet İttifakı'nın 2023 adayının kim olacağı da en konuşulan konular arasında. Ankara'da gösterdiği performans nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde baskı oluşturulan Mansur Yavaş'la ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı ifadeler geldi. Anketlerde ismi sürekli üst sıralarda çıkan Yavaş'ın adaylığına neden sıcak bakmadığını anlatan CHP lideri, Ankara'da yönetimin bırakılmasının seçmene anlatılamayacağını belirtti.

"DEVLET DENEYİMİ OLAN BİR KİŞİ OLMALI"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'a konuşan CHP lideri, "Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız" dedi.