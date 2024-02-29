Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, projelerini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, projelerini açıkladı

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.

29.02.2024 17:31  Güncelleme: 17:38
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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı Hakan Tütüncü, projelerini açıkladığı bir lansman toplantısı düzenledi. Yoğun bir katılım gösterilen toplantıda Tütüncü, Antalya için önümüzdeki 5 yılda neler yapacağını madde madde sıraladı. Antalya merkez ve ilçeler için vaatler başlıklar halinde vatandaşın ilgisine sunuldu. Tütüncü, "Kepez'in 15 yılı, Kepez'in altın yılları oldu, Antalya'nın da bir altın çağı olmalı diye düşündük. Modern dünya vizyonlarının gösterdiği yolda ilerleyerek Antalya'da yeniden bir zihniyet dönüşüme ihtiyaç var. Altın çağ dediğimiz bu dönem, 1 Nisan itibariyle başlıyor. 5 yılın sonunda Antalya, Kepez'in yaşadığı gibi bir değişime giriyor. 15 yılda Kepez'de bu nasıl başardıysak, bu kenti de hep birlikte yeniden dünyanın en güzel şehri yapalım" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü'den, kentin sorunlarını çözecek vaatler

KEPEZ'İN ARDINDAN SIRA BÜYÜKŞEHİRDE

Turizm cenneti ilçelerden biri olan Kepez'de üç dönem belediye başkanlığı yapan Hakan Tütüncü'nün çalışmaları her kesimden beğeni ve takdir topladı. Başarılı geçen Kepez Belediye Başkanlığı'nın ardından Tütüncü, bu defa Antalya Büyükşehir Belediyesi için aday gösterildi.

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren başkan adayının lansman toplantısına, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Milletvekili ve Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ak Parti İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Menderes Türel, Tütüncü'nün eşi Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katılım sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü'den, kentin sorunlarını çözecek vaatler

PROJELERİNİ 11 BAŞLIK ALTINDA AÇIKLADI

Başkan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Yeni dönemde 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Tütüncü, ulaşım, ekonomik kalkınma, temel belediyecilik, çevreci belediyecilik, sosyal belediyecilik, kültür, sanat, bilim-teknoloji-eğitim, sağlık-spor, imar-şehircilik, turizm, alt yapı olmak üzere 11 konu başlığı altındaki projelerini anlattı. Antalya'nın merkezine 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını ifade etti.

"ULAŞIM SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Antalya'nın öncelikli problemi olan ulaşım sorununu kökünden halletmeliyiz. Yeni dönemde 5'nci yılın sonuna vardığımızda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığımız bir Antalya olacak" dedi.

Antalya'ya açmayı planladıkları ve trafiği rahatlatacağını düşündükleri 15 güzergahı anlatan Hakan Tütüncü, "Yeni dönemde ilk başlığımız hayatımıza olumsuzluklarla tesir eden ulaşım olacak. Ulaşımla ilgili çözüm önerilerimizi aktaracağız. Belediyelerin 1'nci görevi ulaşımı düzenlemektir. Bütçelerinin önemli bir kısmını buna ayırırlar. Ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığımız bir Antalya olacak. Ulaşım ana planı hazırlayacağız, yeni yollar açacağız, katlı kavşaklar ve kavşak düzenlemeler yapacağız, raylı ulaşım ağımızı geliştireceğiz. Antalya'nın merkezine 15 yeni güzergah açacağız. Antalya'nın öncelikli problemi olan ulaşım sorununu kökünden halletmeliyiz. Yeni dönemde 5'nci yılın sonuna vardığımızda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığımız bir Antalya olacak" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü'den, kentin sorunlarını çözecek vaatler

"EVLENECEK ÇİFTLEREAYLIK 5 BİN TL KİRA DESTEĞİ"

Antalya'daki festivallerinin önemine dikkati çeken Hakan Tütüncü, "Antalya'da yeni evlenecek olan çiftlere 1 yıl boyunca aylık 5 bin lira kira desteği vereceğiz. Üniversiteye kayıt yaptırana ilk 1 yıl ulaşım bedava olacak. Emeklilerimize de 10.00 ila 16.00 arasında ulaşım bedava olacak. Ulaşım ücretlerini biz karşılayacağız. Sinek, her yaz ayların canımızı yakan basit bir bir polemik konusu olmaktan çıkacak. Antalya bunları hak etmiyor. Antalya'nın altın çağında sinek de olmayacak, haşere de olmayacak" diye konuştu.

BAKANDAN TÜTÜNCÜ'YE ATOM KARINCA BENZETMESİ

Toplantının ardından Tütüncü ile birlikte açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün 31 Mart'taki yerel seçimlere hangi projelerle hazırlandığımızın, seçimlerden sonra kenti neler beklediğinin ön habercisiydi. Hakan Tütüncü, projelerini hemşerilerimizle paylaştı. Geçmişe bakıldığında, Antalya'nın şu anına bakıldığında birçok sorunu var ama çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Önemli olan doğru, gerçekçi projelerle adım adım gerekli yol haritasının belirlenmesi ve sonuca varılması gerekiyor. Hakan Tütüncü'nün Kepez'de gerçekleştirdiklerini gezdim ve gördüm. Kepez'de yapılanlar Antalya'da gerçekleştirilenlerin çok üstünde. Önemli olan burada işbirliğiyle, belediye olarak, hükümet, bakanlık olarak, omuz omuza vererek hedefe ilerlemektir. Ben kendisine atom karınca diyorum. Gecesini gündüzüne katarak, Antalya'yı kucaklayarak hedeflediğimiz altın çağına Antalya'yı ulaştıracak" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü'den, kentin sorunlarını çözecek vaatler

Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün sıraladığı vaatlerin bir kısmı ise şöyle;

ANTALYA MERKEZ İÇİN

  • Ulaşım ana planını hazırlanacak.
  • Yeni yollar açılacak.
  • Katlı köprülü kavşaklar yapılacak.
  • Kavşak düzenlemeleri yapılacak.
  • Raylı sistemler ağımızı genişletilecek.
  • Toplu ulaşım sistemimizi iyileştirilecek.

İLÇELER İÇİN

  • Antalya-ilçeler bağlantıları
  • Mevcut güzergahların iyileştirilmesi
  • Yeni güzergahların açılması
  • Toplu ulaşım sisteminin rehabilitesi
  • İlçe merkezleri ulaşım sisteminin kurulması
  • İlçe ana ulaşım planlarının hazırlanması
  • Şehiriçi ulaşımına yönelik düzenlemeler
  • Şehiriçi ulaşı ulaşımın düzenlenmesi
  • İlçe merkezleri-kırsal mahalle grup yolları

ANTALYA'YA YENİ YOLLAR AÇILACAK

  • Kuzey ve Batı çevre yolları tamamlanıyor
  • Şehir hastanesi batı çevre yolu bağlantıları tamamlanacak. Yeni bağlantı kurulacak.
  • Rauf Denktaş bulvarı- Ermenek Mahallesi ve Aksu Sanayi Bölgesinden D-400'e çıkan yeni yol
  • Gaziler Sanayi-Pınarlı Kavşağı- Lara arasına yol yapılacak.
  • Lara-Kırcami-Güzeloba güzergahında yeni yol
  • Aksu Altıntaş yolları tamamlanacak.
  • Aksu Muammer Aksoy Caddesi-Çankaya-Zeytindalı-Antalya Bulvarı - 5 Temmuz Caddesi batı çevre yolu kavşağına bağlanacak.
  • Üniversite Caddesi Antalyaspor kavşağına bağlanacak.
  • Uncalı-Metem Mahallesi bağlantı yolu.
  • Manavgat Antalya turizm yolu yapılacak.
  • Antalya-Alanya otoyolu açılacak.
  • Serik, Manavgat, Kadriye bağlantı yolları.
  • Manavgat Antakya turizm yolu yapılacak.

OTOBÜS SEFER SAYILARI VE RAYLI SİSTEM AĞI

  • Otobüs ve sefer sayılarında düzenlemeler yapılacak gerekirse yeni hatlar eklenecek.
  • Antalya raylı sistem ağlarını geliştirilecek.
  • Metronun ilk adımları atılacak.
  • 5 yeni etap raylı sistem hattı
  • Konyaaltı-Sarısu- Antalya Stadyumu Kepez Belediyesi hatlarını yeraltı raylı sistem hattına dönüştürülecek.
  • Zerdallik -Lara hattında metro projesini hafif raylı sistemle başlatılacak.
  • Zerdallik toptancı hali Altınova'da yeni raylı sistem projesini başlatılacak.
  • İlçe merkezlerini köy ve yaylalara bağlayan yollar yeniden yapılacak.
  • Yaşam parkı santral ve Kepez santral kentsel dönüşümünün tamamlanması.

TURİZM ALANINDAKİ VAATLER

  • Kaleiçi turizm gelişme projesi
  • Turistler için gezi otobüs sistemi oluşturulması
  • EXPO 2016 Botanik Bahçe Projesi

ALTYAPI SORUNUNA ÇÖZÜM

  • Su baskınlarına son verilmesi adına altyapı çalışmaları yapılacak.
Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, projelerini açıkladı

Hakan Tütüncü, AK Parti, Antalya, Ulaşım, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, projelerini açıkladı - Son Dakika

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