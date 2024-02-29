Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı Hakan Tütüncü, projelerini açıkladığı bir lansman toplantısı düzenledi. Yoğun bir katılım gösterilen toplantıda Tütüncü, Antalya için önümüzdeki 5 yılda neler yapacağını madde madde sıraladı. Antalya merkez ve ilçeler için vaatler başlıklar halinde vatandaşın ilgisine sunuldu. Tütüncü, "Kepez'in 15 yılı, Kepez'in altın yılları oldu, Antalya'nın da bir altın çağı olmalı diye düşündük. Modern dünya vizyonlarının gösterdiği yolda ilerleyerek Antalya'da yeniden bir zihniyet dönüşüme ihtiyaç var. Altın çağ dediğimiz bu dönem, 1 Nisan itibariyle başlıyor. 5 yılın sonunda Antalya, Kepez'in yaşadığı gibi bir değişime giriyor. 15 yılda Kepez'de bu nasıl başardıysak, bu kenti de hep birlikte yeniden dünyanın en güzel şehri yapalım" ifadelerini kullandı.
Turizm cenneti ilçelerden biri olan Kepez'de üç dönem belediye başkanlığı yapan Hakan Tütüncü'nün çalışmaları her kesimden beğeni ve takdir topladı. Başarılı geçen Kepez Belediye Başkanlığı'nın ardından Tütüncü, bu defa Antalya Büyükşehir Belediyesi için aday gösterildi.
Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren başkan adayının lansman toplantısına, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Milletvekili ve Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ak Parti İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Menderes Türel, Tütüncü'nün eşi Ayşe Tütüncü ve kızı Zeynep, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katılım sağladı.
Başkan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Yeni dönemde 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Tütüncü, ulaşım, ekonomik kalkınma, temel belediyecilik, çevreci belediyecilik, sosyal belediyecilik, kültür, sanat, bilim-teknoloji-eğitim, sağlık-spor, imar-şehircilik, turizm, alt yapı olmak üzere 11 konu başlığı altındaki projelerini anlattı. Antalya'nın merkezine 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını ifade etti.
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Antalya'nın öncelikli problemi olan ulaşım sorununu kökünden halletmeliyiz. Yeni dönemde 5'nci yılın sonuna vardığımızda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığımız bir Antalya olacak" dedi.
Antalya'ya açmayı planladıkları ve trafiği rahatlatacağını düşündükleri 15 güzergahı anlatan Hakan Tütüncü, "Yeni dönemde ilk başlığımız hayatımıza olumsuzluklarla tesir eden ulaşım olacak. Ulaşımla ilgili çözüm önerilerimizi aktaracağız. Belediyelerin 1'nci görevi ulaşımı düzenlemektir. Bütçelerinin önemli bir kısmını buna ayırırlar. Ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığımız bir Antalya olacak. Ulaşım ana planı hazırlayacağız, yeni yollar açacağız, katlı kavşaklar ve kavşak düzenlemeler yapacağız, raylı ulaşım ağımızı geliştireceğiz. Antalya'nın merkezine 15 yeni güzergah açacağız. Antalya'nın öncelikli problemi olan ulaşım sorununu kökünden halletmeliyiz. Yeni dönemde 5'nci yılın sonuna vardığımızda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığımız bir Antalya olacak" diye konuştu.
Antalya'daki festivallerinin önemine dikkati çeken Hakan Tütüncü, "Antalya'da yeni evlenecek olan çiftlere 1 yıl boyunca aylık 5 bin lira kira desteği vereceğiz. Üniversiteye kayıt yaptırana ilk 1 yıl ulaşım bedava olacak. Emeklilerimize de 10.00 ila 16.00 arasında ulaşım bedava olacak. Ulaşım ücretlerini biz karşılayacağız. Sinek, her yaz ayların canımızı yakan basit bir bir polemik konusu olmaktan çıkacak. Antalya bunları hak etmiyor. Antalya'nın altın çağında sinek de olmayacak, haşere de olmayacak" diye konuştu.
Toplantının ardından Tütüncü ile birlikte açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün 31 Mart'taki yerel seçimlere hangi projelerle hazırlandığımızın, seçimlerden sonra kenti neler beklediğinin ön habercisiydi. Hakan Tütüncü, projelerini hemşerilerimizle paylaştı. Geçmişe bakıldığında, Antalya'nın şu anına bakıldığında birçok sorunu var ama çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Önemli olan doğru, gerçekçi projelerle adım adım gerekli yol haritasının belirlenmesi ve sonuca varılması gerekiyor. Hakan Tütüncü'nün Kepez'de gerçekleştirdiklerini gezdim ve gördüm. Kepez'de yapılanlar Antalya'da gerçekleştirilenlerin çok üstünde. Önemli olan burada işbirliğiyle, belediye olarak, hükümet, bakanlık olarak, omuz omuza vererek hedefe ilerlemektir. Ben kendisine atom karınca diyorum. Gecesini gündüzüne katarak, Antalya'yı kucaklayarak hedeflediğimiz altın çağına Antalya'yı ulaştıracak" dedi.
Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün sıraladığı vaatlerin bir kısmı ise şöyle;
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