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Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci - Son Dakika

Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci

28.11.2021 15:26

Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci Kırgızistan vatandaşı 700 kişi parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti Katılımın yoğun olduğu oy verme işleminde Antalya tarihinde ilk defa sandık kuruldu Antalya'da yaşayan Kırgızistan vatandaşı 700...

Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci

Kırgızistan vatandaşı 700 kişi parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti

Katılımın yoğun olduğu oy verme işleminde Antalya tarihinde ilk defa sandık kuruldu

ANTALYA - Antalya'da yaşayan Kırgızistan vatandaşı 700 kişi, ülkelerinde parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Daha önce oy kullanmak için Ankara ve İstanbul illerine giden vatandaşların, Antalya'da ilk defa oy kullanmaları karşısında mutlu oldukları gözlendi.

Antalya'da yaşayan Kırgızistan vatandaşları parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Konsolosluğa kayıtlı oy kullanma yaşına gelmiş 700 kişi için Muratpaşa İlçesi'nde bulunan ASSİM Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde dijital sanık kuruldu. Oy verme işlemlerinin başlaması ile sandık başına gelen seçmenler önce parmak izi ve kimlik doğrulama adımlarını geçti. Daha sonra ise kendilerine verilen seçim pusulasında oy vermek istedikleri yeri işaretleyerek dijital sandık içerisine bıraktı.

Antalya tarihinde ilk defa Antalya'da oy kullandılar

Sandığa katılımın yoğun olduğu görüldü. Daha önce oy kullanmak için İstanbul ve Ankara'ya gitmek zorunda kalan vatandaşların Antalya tarihinde ilk defa Antalya'da oy kullanmaları karşısında mutlu oldukları gözlendi. Oy kullanma işlemi hakkında bilgi veren sandık başkanı Şerikbek Akimof, "Bugün ülkemizde milletvekilleri seçimleri var. Bu 7'inci çağrılış oldu. Meclisimizde 90 kişilik bir koltuk var. Bunun 54 tanesi siyasi partilerden 36 tanesi yerel milletvekillerinden oluşacak. İlk defa böyle bir seçim yapıyoruz. Antalya tarihinde ilk defa bir sandık kuruldu. Bundan dolayı da çok mutlu ve gururluyuz. Şuanda kayıtlı 700 kişi var. Gerçekte çok daha fazla. Oy kullanabilmesi için konsolosluk kaydı olması lazım. Daha önce oy kullanmak için İstanbul ve Ankara'ya gidiyordum" sözlerine yer verdi.

"Antalya'da eskiden böyle seçim yoktu"

7 yıldır Antalya'da yaşadığını belirten Anarkül İrsakanavo (56), "Antalya'da eskiden böyle seçim yoktu. Biz Ankara ve İstanbul'a gidiyorduk. Buradan oy veriyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

Öte yandan seçimde Bütün Kırgızistan, Ata Meken, İşenem, Intımak, Uluttar Birimdigi, Ata Jurt Kırgızistan, İman Nuru, Alyans, El Umutu, Azattık, Uluu Jurt, Mekençil El, Kırgızistan Birlik Yurtsever, Sosyal Demokrat, Aruuzat, Ordo, Bağıt, Yeşil, Legalize, Kuçtuu Region ve Jaşasın Kırgızistan adlı 21 partiden 1015 aday yarışacağı öğrenildi.

Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci
Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci
Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci
Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci
Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci
Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci
Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci
Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci

Kırgızistan, Antalya, Ankara, Sandık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Kırgızistan vatandaşlarının ilk kez oy kullanma sevinci - Son Dakika
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