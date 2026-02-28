Arıkan\'dan Ramazan Mesajı ve Saldırılara Tepki

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Ramazan ayında masum insanların, çocukların hedef alınması insanlık adına kabul edilemez. Bu saldırıları bir kez daha lanetliyoruz" dedi.

Saadet Partisi Antalya İl Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anmak ve anlamak amacıyla düzenlenen 'İnsanlık İçin Çalışan Adam Necmettin Erbakan' iftar programı, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, il ve teşkilat üyelerinin yanı sıra oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İftarın ardından konuşan SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ramazan ayının sadece aç kalmak değil, adalet ve paylaşma bilincini güçlendirme zamanı olduğunu belirterek, "Cenab-ı Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul buyursun. Bu ay, sadece aç kalmayı değil, aç bırakmamayı da öğrenmemiz gereken bir aydır" ifadelerini kullandı.

'BU SALDIRILARI BİRKEZ DAHA LANETLİYORUZ'

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarına değinen Arıkan, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, "Ramazan ayında masum insanların, çocukların hedef alınması insanlık adına kabul edilemez. Bu saldırıları bir kez daha lanetliyoruz" diye konuştu. Konuşmasında 28 Şubat sürecine de yer veren Arıkan, yaşananların millet iradesine müdahale olduğunu kaydetti. Arıkan, "28 Şubat'ta gerçekleştirilen müdahale, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini almıştır. O günleri unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Ramazan boyunca Türkiye genelinde 'Adalet Sofraları' iftar programları düzenlediklerini kaydeden Arıkan, organizasyonları toplumun tüm kesimlerine açık şekilde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Biz sadece kendi camiamıza değil, 86 milyonun tamamına hitap eden bir anlayışla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Program, Prof. Dr. Necmettin Erbakan için yapılan duaların ardından sona erdi.