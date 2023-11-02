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Arnavutluk Meclisi'nde gerilim! Sandalyeleri fırlatıp kürsüye sis bombası attılar - Son Dakika

Arnavutluk Meclisi'nde gerilim! Sandalyeleri fırlatıp kürsüye sis bombası attılar

Son Güncelleme: 02.11.2023 14:11

Arnavutluk Meclisi'nde, muhalefet milletvekilleri bazı yasa değişikliklerinin görüşülmesinin planlandığı meclis oturumunu engelledi. Muhalefet partilerinden milletvekilleri, sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı.

Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri, yasa değişikliklerinin görüşüldüğü oturumu engelledi. Muhalefet partilerinden milletvekilleri, sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı. Meclis Başkanı yaşananları utanç verici olarak nitelendirdi.

Arnavutluk Meclisinde büyük kavga! Oturumu engelleyen muhalefet milletvekilleri kürsüye sis bombası attı

SANDALYELERİ KÜRSÜNÜN ÖNÜNE YERLEŞTİRİP SİS BOMBASI ATTI

Ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri başta olmak üzere, muhalefet partilerinden milletvekilleri, mecliste görüşmeleri engellemek için sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı.

Arnavutluk Meclisinde büyük kavga! Oturumu engelleyen muhalefet milletvekilleri kürsüye sis bombası attı

"ARNAVUT PARLAMENTOSU İÇİN UTANÇ"

Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, yaşananları "Arnavut parlamentosu için utanç" olarak nitelendirdi. Meclisteki tüm gerilime rağmen milletvekilleri bazı yasa tasarılarını onayladı, daha sonra Meclis Başkanı Nikolla oturumu sonlandırdı.

Arnavutluk Meclisinde büyük kavga! Oturumu engelleyen muhalefet milletvekilleri kürsüye sis bombası attı

OTURUMLARIN BAŞLAMASINA ENGEL OLDU

Muhalefet milletvekilleri daha önce de bakan ve meclis yöneticilerinin oturması için ayrılan alanı işgal ederek oturumların başlamasına engel olmuştu. Protestoların devam edeceğini belirten milletvekilleri meclisin, hükümetin bir kurumu olmadığını savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Arnavutluk Meclisi'nde gerilim! Sandalyeleri fırlatıp kürsüye sis bombası attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutluk Meclisi'nde gerilim! Sandalyeleri fırlatıp kürsüye sis bombası attılar - Son Dakika
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