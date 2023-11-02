Arnavutluk Meclisi'nde gerilim! Sandalyeleri fırlatıp kürsüye sis bombası attılar

Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri, yasa değişikliklerinin görüşüldüğü oturumu engelledi. Muhalefet partilerinden milletvekilleri, sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı. Meclis Başkanı yaşananları utanç verici olarak nitelendirdi.

SANDALYELERİ KÜRSÜNÜN ÖNÜNE YERLEŞTİRİP SİS BOMBASI ATTI

Ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri başta olmak üzere, muhalefet partilerinden milletvekilleri, mecliste görüşmeleri engellemek için sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı.

"ARNAVUT PARLAMENTOSU İÇİN UTANÇ"

Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, yaşananları "Arnavut parlamentosu için utanç" olarak nitelendirdi. Meclisteki tüm gerilime rağmen milletvekilleri bazı yasa tasarılarını onayladı, daha sonra Meclis Başkanı Nikolla oturumu sonlandırdı.

OTURUMLARIN BAŞLAMASINA ENGEL OLDU

Muhalefet milletvekilleri daha önce de bakan ve meclis yöneticilerinin oturması için ayrılan alanı işgal ederek oturumların başlamasına engel olmuştu. Protestoların devam edeceğini belirten milletvekilleri meclisin, hükümetin bir kurumu olmadığını savundu.