 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arnavutluk Meclisi'nde sis bombası atan vekiller yangın çıkardı - Son Dakika

Arnavutluk Meclisi'nde sis bombası atan vekiller yangın çıkardı

Arnavutluk Meclisi'nde muhalefet milletvekilleri, ülkenin 2024 bütçesinin ele alındığı oturumda görüşmeleri engelledi. Vekiller parlamentoda renkli sis bombaları kullanarak yangın çıkardı. Alevler kontrolden çıkmadan söndürüldü.

20.11.2023 - 23:49,
Abone Ol

Arnavutluk parlamentosunda muhalif milletvekilleri, 2024 bütçesine ilişkin oylamayı engellemek için parlamentoda renkli sis bombaları kullanarak yangın çıkardı.

KÜÇÜK ÇAPTA YANGIN ÇIKTI

Son dönemde protestolar ve kavgalarla gündeme gelen Arnavutluk parlamentosu, muhalif milletvekillerinin iktidardaki Sosyalist Parti aleyhindeki şiddetli bir eylemine daha sahne oldu. Sandalyeleri kürsünün önüne yığan muhalifler, kırmızı, yeşil ve pembe dumanlı sis bombaları kullanarak Başbakan Edi Rama'nın da katıldığı parlamento oturumunu duman altında bıraktı. Protesto sırasında parlamentoda küçük çaplı yangın çıkarken, yangın kontrolden çıkmadan söndürüldü.

Arnavutluk Meclisi'nde sis bombası atan vekiller yangın çıkardı

BÜTÇEYE İLK ONAY VERİLDİ

Güvenlik görevlileri, muhalif milletvekilleri Başbakan Rama'dan uzak tutmaya çalıştı. Rama, muhalefeti ancak sokağa yakışacak dil ve davranışları meclise taşımakla suçladı. Muhaliflerin tüm çabalarına rağmen 140 sandalyeli parlamento, 2024 bütçesine 73 vekilin oyuyla ilk onayı verdi. 7 milyar avroluk kamu harcaması öngören bütçe, ilk onayın ardından parlamento komitelerinde müzakere edilecek ve daha sonra parlamento genel kurulunda nihai oya sunulacak.

Arnavutluk Meclisi'nde sis bombası atan vekiller yangın çıkardı

"DİRENİŞE DEVAM EDECEĞİZ"

Muhalifler, Rama liderliğindeki Sosyalist Parti'nin parlamentoda muhalefeti susturmaya çalıştığını savunuyor. Parlamento oturumu öncesinde bütçe oylamasını engelleme çağrısı yapan muhalif lider ve eski Başbakan Sali Berisha, "Rama rejimine" karşı direnişlerinin devam edeceğini açıkladı. Başbakanlığı dönemindeki bir özelleştirme sürecinde yolsuzlukla suçlanan Berisha, yargının aleyhindeki adımlarının Rama tarafından organize edildiğini ileri sürüyor. Rama rejimine karşı mücadeleden geri adım atmayacaklarını söyleyen Berisha, Arnavutluk Parlamentosu'nda çok sesliliği geri getirmeyi amaçladıklarını iddia ediyor.

Arnavutluk Meclisi'nde sis bombası atan vekiller yangın çıkardı

DAHA ÖNCE DE SİS BOMBASI ATTILAR

Arnavutluk'ta Sosyalist Parti liderliğindeki hükümeti yolsuzlukla suçlayan muhalifler, 9 Kasım'da yolsuzlukların incelenmesi için komisyon kurulmasını talep ederek, iki sis bombası atarak parlamentoyu duman altında bırakmıştı. Parlamento Başkanı Lindita Nikolla, olayın ardından oturuma son vermişti.

Arnavutluk Meclisi'nde sis bombası atan vekiller yangın çıkardı
Kaynak: İHA

Parlamento, Güvenlik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Arnavutluk Meclisi'nde sis bombası atan vekiller yangın çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Bakan Işıkhan'dan 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali
11:57 Yolcu şarkısıyla bir döneme damga vuran Ali Güven: Sevgilim beni en yakın iki arkadaşımla aldattı
11:50 Devlet Bahçeli'den Dilan Polat yorumu: Kokuşmuşluk alametidir
11:45 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğinin boyutunu Oğan üzerinden anlattı: İçimiz acısa bile ses çıkarmadık
11:17 "Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" diyenlere verdiği yanıt, parti grubunu ayağa kaldırdı
11:15 Altının gram fiyatı rekor seviye olan 1.846 liradan işlem görüyor
11:07 Yükselişini sürdüren dolar 28,80'den işlem görüyor
11:03 Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırı yüzde 90'a çıkarılacak
10:57 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 şartı değişmeli" yorumuna karşı çıktı
10:42 CHP lideri Özel'in Kürt devleti isteyen soprano Pervin Chakar'ın elini öpmesi ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2023 12:22:12. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutluk Meclisi'nde sis bombası atan vekiller yangın çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement