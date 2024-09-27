Aşıla Gümüşhane'de Partiyi Tanıttı - Son Dakika
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Politika

Aşıla Gümüşhane'de Partiyi Tanıttı

Aşıla Gümüşhane\'de Partiyi Tanıttı

Mehmet Aşıla, Yeniden Refah Partisi'nin Gümüşhane'deki teşkilat çalışmalarını değerlendirdi.

27.09.2024 21:46
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, partisinin Gümüşhane il başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Ziya Nas ve partililerle bir araya gelen Aşıla, yeni bir parti olduklarını belirterek, "Milli görüş olarak geçmişimiz 55 yıl. Yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki aylarda 6'ncı yılımızı dolduruyoruz. Yeni bir parti olmamıza rağmen çok büyük bir gelişme gösterdik. En kısa zamanda bütün Türkiye'de teşkilatlarımızı kurduk. 81 il, 922 ilçede teşkilatlarımızı kurduk." dedi.

Aşıla, teşkilat çalışmalarının devam ettiğini, Gümüşhane'nin de kendileri için önemli illerden biri olduğunu ifade etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Aşıla, "Şu anda İsrail pervasızca hareket ediyor. Şimdi Lübnan'ı bombalıyor. Niye Lübnan? Çünkü arzımevut sınırları içerisinde Lübnan'ı da var, Suriye'si de var, Irak'ı da var. Bizim topraklarımızın bir bölümü var. İran var. Bu gerçekleşsin diye uğraşıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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