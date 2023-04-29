Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı" hakkındaki seçim vaadine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı" hakkındaki seçim vaadine tepki

29.04.2023 13:18

"Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu, burayı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceklerini açıklayıp Amerika'daki SNC şirketinin sahipleri ile görüştüğünü belirtti. Bu duruma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli şirketler varken Amerikan şirketlerinin reklam ajanslığını yapmak mandacılıktır" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'in başladığı akşam "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video paylaştı. Videoda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile de görüştüğünü söyledi. "Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, projenin iki isimle birlikte gerçekleştirileceğini söyleyerek, "kendi mekiklerimizi geliştireceğiz" dedi.

"BUNUN ADI MANDACILIKTIR"

Bugün TEKNOFEST'e katılan ve burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki göstererek "9'lu koalisyonun adayı yine ipe sapa gelmez bir sürü şeyler söyledi. Kendisine verilen talimatları tek tek söylemeye başladı. TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Yerli, milli şirketler varken bunun adı mandacılıktır" dedi.

"ANLAŞILAN BAY BAY KEMAL'İ ABD'DE YİNE KANDIRMIŞLAR"

Erdoğan şöyle devam etti: "O kişiler benimle görüştü. Yatırım arzularını söylediler, buyrun gelin dedim, kapımız açık dedim. O gün bugün görmedik. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister yürek. Bir de güvenilir iktidarın olduğunu görmek gerekir. 1 asır önce İstiklal Harbimize karşı çıkanlardan hiçbir farkı yok. Gazi'nin partisi İngiliz ve Amerikan Muhipleri Cemiyeti'ne dönüşmüştür. Anlaşılan Bay Bay Kemal'i Amerika seyahatinde yine kandırmışlar. En azından Boğaz köprüsünü kendisine satmaya kalkmamışlar. Önüne konanı okumaktan, kulağına fısıldananı söylemekten başka bir şey bilmeyen birini bu kadar konuşmaya gerek yok. CHP'ye oy vereceklere Allah'tan sabır diliyorum. En büyük sabrı da siz gençlerimize diliyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız? Seçimlerin ardından tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ayırmaya hazır mısınız?""

YORUMLAR (7)
  • Recai durukan: türkiyede sıkıntı geliri alta yayılamaması kimileri milyonluk araba pesindeyken kimileri faturalarla boguşma peşinde HAYAT İŞE GİT KARNIN DOYSUN ŞÜKRET DEGİLLLLL ÖMÜR KISA İNSANCA YAŞAMALI HAYATI ISKALAMAMALI Cevap Yaz 38 6 Yayından Kaldır
  • Burhan Kaya: E madem öyle cumhurbaşkanı 20 yıldan fazladır ülkenin başındasın Yerli ve milli imkanlar la yapsaydın havalimanını Uzak üssü olarak Cevap Yaz 28 39 Yayından Kaldır
  • Nehir Uyanık: daha sırada hangi akıalmaz vaadlern var bilmiyorum ama sana bı fırsatı vermeyeceğiz.doğru adam la devammm... Cevap Yaz 33 70 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Kılıçdaroğlu, 'Bizim için çok değerlisiniz' dedi, Haluk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi Kılıçdaroğlu, 'Bizim için çok değerlisiniz' dedi, Haluk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi

Atatürk Havalimanı, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' hakkındaki seçim vaadine tepki - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Ayakta girdiği hastaneden tabutta çıkan adam için ailesinden çok vahim iddia!
13:38 Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı! Ailenin olayla ilgili vahim bir iddiası var
13:25 Kadir Doğulu'nun ihanetine uğradığı söylenen Neslihan Atagül'den günler sonra ilk paylaşım
13:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını ilan etti!
13:03 Son Dakika: Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneden ilan ettiği iki isim
13:03 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı" hakkındaki seçim vaadine tepki
13:03 BBP lideri Mustafa Destici'ye canlı yayında "Tito artığı" sözleri hatırlatılınca masaya vura vura konuştu
13:02 Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı düzenleniyor
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı" vaadine tepki
12:57 Destici'ye canlı yayında "Tito artığı" sözleri hatırlatılınca masaya vura vura konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 14:56:46. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı" hakkındaki seçim vaadine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement