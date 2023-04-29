Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı" hakkındaki seçim vaadine tepki

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'in başladığı akşam "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video paylaştı. Videoda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile de görüştüğünü söyledi. "Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, projenin iki isimle birlikte gerçekleştirileceğini söyleyerek, "kendi mekiklerimizi geliştireceğiz" dedi.

"BUNUN ADI MANDACILIKTIR"

Bugün TEKNOFEST'e katılan ve burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki göstererek "9'lu koalisyonun adayı yine ipe sapa gelmez bir sürü şeyler söyledi. Kendisine verilen talimatları tek tek söylemeye başladı. TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Yerli, milli şirketler varken bunun adı mandacılıktır" dedi.

"ANLAŞILAN BAY BAY KEMAL'İ ABD'DE YİNE KANDIRMIŞLAR"

Erdoğan şöyle devam etti: "O kişiler benimle görüştü. Yatırım arzularını söylediler, buyrun gelin dedim, kapımız açık dedim. O gün bugün görmedik. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister yürek. Bir de güvenilir iktidarın olduğunu görmek gerekir. 1 asır önce İstiklal Harbimize karşı çıkanlardan hiçbir farkı yok. Gazi'nin partisi İngiliz ve Amerikan Muhipleri Cemiyeti'ne dönüşmüştür. Anlaşılan Bay Bay Kemal'i Amerika seyahatinde yine kandırmışlar. En azından Boğaz köprüsünü kendisine satmaya kalkmamışlar. Önüne konanı okumaktan, kulağına fısıldananı söylemekten başka bir şey bilmeyen birini bu kadar konuşmaya gerek yok. CHP'ye oy vereceklere Allah'tan sabır diliyorum. En büyük sabrı da siz gençlerimize diliyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız? Seçimlerin ardından tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ayırmaya hazır mısınız?""