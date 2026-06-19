Ayan: Derdimiz koltuk değil, Türkiye\'nin geleceği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, "Karşımızdaki insanlar aynı noktada, aynı koltuklar için kavga ediyorlar. Türkiye'nin yönetiminin onlara teslim edilebilme ihtimali var mı? Bunu halkımız da gayet iyi biliyor. Biz başarılıysak derdimiz koltuk değil, derdimiz Türkiye'nin geleceği olduğu içindir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, Burdur'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada konuşma yapan Ayan, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılını kutlamaya az bir zaman kaldığını belirtti. Ayan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi sayesinde 'Yapılamaz' denilen her şeyin Türkiye'de yapıldığını gördük. Bugün baktığımızda karşımızda ne yazık ki muhalefet diye bir muhalefet yok. İnanın, samimiyetle söylüyorum ki bu bizim için üzüntü. İnsan her zaman zıttıyla müsemma. Eğer bizim zıttımızın muhalefet olduğunu düşünecek olursak, muhalefetin bu halde olması bizim için çok büyük üzüntü. Çünkü Türkiye'yi bir yerlere taşımak istiyorsak, Türkiye'nin gelecek yüzyılını planlıyorsak, planlarımız ve hedeflerimiz varsa güçlü Türkiye için A'dan Z'ye tüm zıtlıklarımızla güçlü olması gerekiyor. Fakat ne yazık ki 2023'te seçime girdik, muhalefet o tarihten beri hala aynı koltukların kavgasını veriyor" diye konuştu.

'DİRENÇLİ KENTLER İNŞA ETTİK'

Ayan, "2026'nın sonuna geliyoruz. Biz 3 yılda neler yaptık. Türkiye ne badirelerden geçti, nasıl çalışmalar yaptık. Deprem bölgesini yeniden inşa ettik. 500 bin kadar konutu teslim ettik. Türkiye genelinde depreme dayanıklı, dirençli kentler inşa ettik. Savaş kapımızdaydı. Körfez'de çok büyük bir krizden geçtik. Büyük diplomatik başarılar elde ettik fakat hala karşımızdaki insanlar aynı noktada, aynı koltuklar için kavga ediyorlar. Türkiye'nin yönetiminin onlara teslim edilebilme ihtimali var mı? Bunu halkımız da gayet iyi biliyor. Biz başarılıysak derdimiz koltuk değil, derdimiz Türkiye'nin geleceği olduğu içindir" dedi. Ayan'ın konuşmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.