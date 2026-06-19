Ayan: Derdimiz koltuk değil, Türkiye'nin geleceği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayan: Derdimiz koltuk değil, Türkiye'nin geleceği

Ayan: Derdimiz koltuk değil, Türkiye\'nin geleceği
19.06.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, muhalefeti koltuk kavgasıyla eleştirerek, partisinin hedefinin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurguladı. Deprem bölgesinde 500 bin konut teslim ettiklerini ve büyük diplomatik başarılar elde ettiklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, "Karşımızdaki insanlar aynı noktada, aynı koltuklar için kavga ediyorlar. Türkiye'nin yönetiminin onlara teslim edilebilme ihtimali var mı? Bunu halkımız da gayet iyi biliyor. Biz başarılıysak derdimiz koltuk değil, derdimiz Türkiye'nin geleceği olduğu içindir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, Burdur'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada konuşma yapan Ayan, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılını kutlamaya az bir zaman kaldığını belirtti. Ayan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi sayesinde 'Yapılamaz' denilen her şeyin Türkiye'de yapıldığını gördük. Bugün baktığımızda karşımızda ne yazık ki muhalefet diye bir muhalefet yok. İnanın, samimiyetle söylüyorum ki bu bizim için üzüntü. İnsan her zaman zıttıyla müsemma. Eğer bizim zıttımızın muhalefet olduğunu düşünecek olursak, muhalefetin bu halde olması bizim için çok büyük üzüntü. Çünkü Türkiye'yi bir yerlere taşımak istiyorsak, Türkiye'nin gelecek yüzyılını planlıyorsak, planlarımız ve hedeflerimiz varsa güçlü Türkiye için A'dan Z'ye tüm zıtlıklarımızla güçlü olması gerekiyor. Fakat ne yazık ki 2023'te seçime girdik, muhalefet o tarihten beri hala aynı koltukların kavgasını veriyor" diye konuştu.

'DİRENÇLİ KENTLER İNŞA ETTİK'

Ayan, "2026'nın sonuna geliyoruz. Biz 3 yılda neler yaptık. Türkiye ne badirelerden geçti, nasıl çalışmalar yaptık. Deprem bölgesini yeniden inşa ettik. 500 bin kadar konutu teslim ettik. Türkiye genelinde depreme dayanıklı, dirençli kentler inşa ettik. Savaş kapımızdaydı. Körfez'de çok büyük bir krizden geçtik. Büyük diplomatik başarılar elde ettik fakat hala karşımızdaki insanlar aynı noktada, aynı koltuklar için kavga ediyorlar. Türkiye'nin yönetiminin onlara teslim edilebilme ihtimali var mı? Bunu halkımız da gayet iyi biliyor. Biz başarılıysak derdimiz koltuk değil, derdimiz Türkiye'nin geleceği olduğu içindir" dedi. Ayan'ın konuşmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nilhan Ayan, AK Parti, Politika, Türkiye, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Ayan: Derdimiz koltuk değil, Türkiye'nin geleceği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Fransa’da 26 kentte turuncu alarm verildi Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi
İstanbul’da büyük yangın Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı
Aspendos’ta Roma Dönemi’ne ait nadir mozaik bulundu Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu
Mardin’de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İtalya’ya ait SAMPT Hava Savunma Sistemi Konya’da konuşlandırıldı İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
Tekstil fabrikasında alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Tekstil fabrikasında alacak kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

11:23
İsmail Kartal’ın ilk kararı ortaya çıktı Yıldız isim geri dönüyor
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
11:01
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi Icardi Galatasaray’da kalıyor
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor
11:00
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
10:34
Erhan Karaal’ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
09:44
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 11:28:11. #7.13#
SON DAKİKA: Ayan: Derdimiz koltuk değil, Türkiye'nin geleceği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.