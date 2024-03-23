Aydın\'da siyasetçilerin parti değiştirmesi moda oldu

Politika

Cumhuriyetin kurulup çok partili döneme geçildikten sonra demokrasinin kalesi olarak unvan alan Aydın'da siyasilerin görüşlerinde eskiden ölünceye kadar sapma olmazken son yıllarda parti değiştirmek adeta moda oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde halkın karşısına belediye başkan adayı olarak çıkan isimler arasında genç yaşına rağmen en çok parti değiştiren isim ise Kuşadası'nın İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayı Behcet Alp oldu.

Siyasetin ileri gelen kişilerin yetiştiği illerin başında gelen ve bir zamanlar aynı dönemde 3 bakan bile çıkaran Aydın, son 17 yıldır Ankara'daki ağırlığını kaybetti. Merhum İsmet Sezgin, Ali Rıza Gönül, Nahit Menteşe, Cengiz Altınkaya ve Yüksel Yalova'dan sonra Aydın deyim yerindeyse Ankara'daki ağırlığını kaybetti. En son AK Parti Aydın Milletvekili olarak Atilla Koç'un 21 Şubat 2005'te Erkan Mumcu'dan devralıp 29 Ağustos 2007'de Ertuğrul Günay'a devrettiği Kültür Bakanlığı görevinden sonra Aydın 17 yıldır bakan yüzü göremedi.

Bir zamanlar siyasette öncü olan ve sözü geçen Aydın ilinin son yıllarda ciddi düşüş kaybetmesinin nedeni değişik şekilde yorumlanırken, halkın önüne geçip oy isteyen siyasilerin de sürekli parti değiştirmesi dikkat çekti.

Aydın'da bir hafta sonra yapılacak olan yerel seçimlerde en çok parti değiştiren adayların başında İYİ Parti'nin Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behcet Alp geldi. Siyasete 2009 yılında DSP ile başlayan İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp, daha sonra 5 defa parti değiştirerek başkan seçilmenin yollarını deneyen isimler arasında yerini korudu. .

Siyasete 2009 yılında Demokratik Sol Partisi (DSP) ile başlayan Behçet Alp, o dönemde Kuşadası Belediyesi Meclis üyesi seçilmişti. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'ye katılan ve Belediye Başkan Adayı olmak isteyen Alp, Özer Kayalı'nın aday olmasının ardından partiden istifa ederek Ak Parti'ye katıldı. Buradan da beklediği sonucu alamayan Alp, siyasete bir süre ara vererek Kuşadasıspor'a başkan seçildi. Bölgesel ligde bulunan Kuşadasıspor, Behçet Alp başkanlığında aldığı kötü sonuçların ardından amatör kümeye düştü ve Başkan Behçet Alp, Kuşadasıspor Başkanlığı'ndan istifa etti. 2019 yılında tekrar CHP'ye geçen Alp, Kuşadası Belediye Başkan Aday Adayı oldu. CHP'nin Ömer Günel'i aday göstermesinin ardından, tekrar küsüp saf değiştiren Behcet Alp, bu defa DEVA Partisi'ne gitti. 25 Kasım 2023 tarihinde DEVA partisinden istifa eden Alp, İYİ Parti'ye katıldı ve Kuşadası Belediye Başkan Adayı oldu.

Sosyal medyanın gündemine düşen Alp'in siyasetteki kıvrak manevraları, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken 31 Mart seçimlerinde halkın karşısına çıkan adaylardan en sık değiştiren isimlerin başında Behcet Alp geldi.

Öte yandan, Aydın siyasetinin önde gelen pek çok isminin son dönemde sürekli parti değiştirmesi oldukça dikkat çekmeye başladı. Kuşadası'nda Meral Akşener'in etrafında aynı karede fotoğraf veren 3 ismin de önceki partilerinde aday gösterilmediği için saf değiştiren isimler olduğu görüldü. Meral Akşener'in sağında yer alan Esat Altıngün; CHP'den Kuşadası Belediye Başkanı seçilip 5 yıl başkanlık yaptı. Daha sonraki seçimlerde aday gösterilmeyince AK Parti'ye geçti, AK Parti'de de aday olamayınca İYİ Parti saflarında fotoğraf verdi. Meral Akşenerin solunda yer alan Behcet Alp ise 6 kez parti değiştirmesi ile tanına isim. Behcet Alp'in yanında yer alan Özer Kayalı da CHP'den Kuşadası Belediye Başkanlığı yapmış bir diğer isim. Kayalı da aday gösterilmeyince saf değiştirip İYİ Partiye geçti ve İYİ Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak siyaset yapıyor. - AYDIN