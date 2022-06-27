Aykut Erdoğdu eski eşinin paylaştığı videolarla gündeme gelmişti! CHP'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Aykut Erdoğdu eski eşinin paylaştığı videolarla gündeme gelmişti! CHP'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi

27.06.2022 22:21

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu tarafından yayınlanan telefon görüşmesi ve ses kayıtları gündem oldu. Yaşanan tartışmalara CHP'den ilk yorum geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu hakkında istifa imasında bulunarak "Parti ve kendisi için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz." ifadesine yer verdi.

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu'ya ait olduğu öne sürülen bir hesap tarafından servis edilen görüntüler sosyal medyayı karıştırdı.

İLK ÖNCE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEYİ PAYLAŞTI

İki gün önce CHP'li Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı görüntülü bir telefon görüşmesi, "Özge" ismiyle açılan hesaptan paylaşıldı. Paylaşımda "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra... Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi" ifadesi kullanıldı.

CHP'li Öztrak: Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak

DAHA SONRA TUBA TORUN'UN SES KAYDI YAYINLANDI

Aykut Erdoğdu ile Özge Erdoğdu arasında yaşanan konuşmanın yankıları sürerken bu kez farklı bir ses kaydı daha paylaşıldı. Yine Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan Tuba Torun'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı. Dün yapılan paylaşıma "'Dolarla vekil oluyorlar, ben kadın hakları diye yırtınıyorum. Olamıyorum' demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun. Neyse ki artık partidesin, Aykut Erdoğdu'yu aldın sırada vekillik var." notu düşüldü. Tuba Torun'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye yırtınıyorum. Birine inandım tamam mı ve inandığım için de evet kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim." dediği duyuluyor. Ses kaydının devamında ise karşı taraftaki kişinin, "Tuba bir sakin ol hayır "dediği Torun'un ise yeniden "Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var" dediği anlaşılıyor.

CHP'li Öztrak: Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak

CHP'Lİ ERDOĞDU ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yaşananların ardından gündeme oturan Aykut Erdoğdu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak eşi Tuba Torun'dan özür dilemişti. Erdoğdu şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem… Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum… Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…"

CHP'li Öztrak: Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak

ÖZTRAK: EN DOĞRU KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUZ

Gündeme bomba düşen ses kayıtlarının ardından CHP yönetiminin konuya ilişkin yapacağı açıklama merak konusu oldu. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Faik Öztrak Aykut Erdoğdu ile ilişkin de değerlendirmede bulundu. Öztrak kendisine yöneltilen soru üzerine "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Aykut Erdoğdu eski eşinin paylaştığı videolarla gündeme gelmişti! CHP'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aykut Erdoğdu eski eşinin paylaştığı videolarla gündeme gelmişti! CHP'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi - Son Dakika
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