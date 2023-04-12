Aynı şehirde aynı dakikalarda birbirlerine yüklendiler! Akşener ve Erdoğan'dan zehir zemberek konuşmalar - Son Dakika
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Aynı şehirde aynı dakikalarda birbirlerine yüklendiler! Akşener ve Erdoğan'dan zehir zemberek konuşmalar

12.04.2023 16:50

Ankara'da bir açılışa katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ateş püskürdü. Akşener, "Cumhurbaşkanı parmağını uzatıp 'Akşener bu daha iyi günlerin, daha başına nelere gelecek' demeyecek. Çünkü siyasetçi intikam makamı değildir" dedi. Aynı dakikalarda Ankara'da başka bir açılışa katılan Erdoğan'ın gündeminde de Akşener vardı. Erdoğan, "Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası deyip tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya döndüler" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut- Sincan Projeleri Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"SİYASETÇİ İNTİKAM MAKAMI DEĞİLDİR"

Burada bir konuşma yapan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. İYİ parti lideri, "14 Mayıs akşamı Erdoğan'ı saygıyla uğurlayacağız. Siyasetçi parmağını uzatıp yargılayın demeyecek. Cumhurbaşkanı parmağını uzatıp 'Meral Akşener bu daha iyi günlerin, daha başına nelere gelecek' demeyecek. Çünkü siyasetçi intikam makamı değildir; ama çalanın hırsızlık yapanın ensesinde olması için de yargıyı hür objektif bağımsız kılandır. Gençler az sabredin siz burada kalıp iş sahibi olacaksınız. Yurt dışına giden çocuklarımız Türkiye'ye dönüp hizmet edecek. 14 Mayıs akşamı sayın cumhurbaşkanı sayın Erdoğan'ı elbette gayet büyük saygıyla uğurlayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı makamında kendisini alkışlayacağız." dedi.

Aynı şehirde aynı dakikalarda birbirlerini hedef aldılar! Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert ifadeler

ERDOĞAN DA AYNI DAKİKALARDA AKŞENER'E YÜKLENDİ

Aynı dakikalarda AKM-Gar- Kızılay Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde Akşener vardı. İYİ Parti liderinin 6'lı Masa'dan kalkıp geri dönmesine değinen Erdoğan, şunları söyledi: "Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası, noter masası dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya dönüp tekrar oturdular. CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'na sarıldılar. Bizi beğenmeyenler yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler. İP sen ne iş yapıyorsun? Niye masadan durmadan kaçtın gittin, yerliydin milliydin."

Aynı şehirde aynı dakikalarda birbirlerini hedef aldılar! Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert ifadeler
YORUMLAR (3)
  • Ender Kervancıoğlu: Erdoğan okuyan gelişen aydınlanan gençlerlere doktora öğretmene akademisyene hep karşı olmuştur. Bunlara cahil taban lazım. Oy deposu. Cevap Yaz 34 30 Yayından Kaldır
  • bedir arslan: onun için 20 yıldır halkın oyuyla seçiliyor öylemi 14 8 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Aynı şehirde aynı dakikalarda birbirlerine yüklendiler! Akşener ve Erdoğan'dan zehir zemberek konuşmalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı şehirde aynı dakikalarda birbirlerine yüklendiler! Akşener ve Erdoğan'dan zehir zemberek konuşmalar - Son Dakika
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