Ayyüce Türkeş'e babası Alparslan Türkeş'in kabrinde saldırı - Son Dakika
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Politika

Ayyüce Türkeş'e babası Alparslan Türkeş'in kabrinde saldırı

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3 Mayıs Türkçülük Günü'nde babası Alparslan Türkeş'in kabrine giden İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Ülkü Ocakları mensubu olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. Türkeş'in hala babasının kabrinde abluka altında olduğu öğrenildi.

03.05.2025 20:22  Güncelleme: 21:56
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İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, babası MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarında bir grubun saldırısına uğradı.

AYYÜCE TÜRKEŞ'DEN BABASI ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN MEZARINA ZİYARET

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında babası MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

MEZARDA SALDIRIYA UĞRADI

Ziyaret esnasında Ayyüce Türkeş ve beraberindeki heyet, bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıyı yapanların Ülkü Ocakları mensubu bir grup olduğu belirtilirken, Türkeş bir süre mezarda abluka altında kaldı.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ TURHAN ÇÖMEZ: 150 KİŞİLİK GRUP SALDIRDI

Konuya ilişkin Sözcü TV'ye konuşan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, "Adana Milletvekilimiz babasının kabrini ziyarete gidiyor. Partimizin bir toplantısı vardı. Onun çıkışında kabre gidiyor. Gittiğinde kabrin etrafında 150 kişilik bir grup var. Ayyüce Hanımın danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş. Kabre ulaşmayı başarmışlar" dedi.

"EMNİYET MÜDÜRÜ VE İÇİŞLERİ BAKANINI ARADIM"

Ankara Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanını aradığını da belirten Çömez, "Biz hemen tedbir alacağız dediler. Onların da haberi yok. Türkeş Türkiye'ye mal olmuş bir siyasetçi. Ayyüce Hanım babasının kabrine gidiyor. Polis oradayken oradaki bir grup vekilimize saldırıyor. Ben böyle bir şey için canlı yayından ayrılıp İçişleri Bakanını, Emniyet Müdürünü aramak zorunda mıyım? Ülkemiz ne hale gidiyor" ifadelerini kullandı.

Ayyüce Türkeş\'e babası Alparslan Türkeş\'in kabrinde saldırı

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Son Dakika Politika Ayyüce Türkeş'e babası Alparslan Türkeş'in kabrinde saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • poyraz can:
    çekiçkafa bahçelinin işidir bir an evvel toprak olması ümidi ile inşallah. 131 72 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    aklını yitirmiş garip çocuk beddua boynuna dolanır unutma bunu 0 0
  • xpwzxtzxjq:
    Babanın mezarda kemikleri sızlıyor. senin umrunda mı tabiki hayır! 38 128 Yanıtla
    Kenann Sırmal:
    sizin kıbleniz İmralı olmuş boş konuşuyon, 0 0
  • 123123As:
    ocaklilarin işidir neden MHP de değilde iyi partide diye hesap soruyorlardır . Türkeş olsaydı bahçeli yi ellerinle bogardi 112 30 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Apocuları bekliyorlarmış. Ayyüce gelince delirmişler. 65 10 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    O çakal sürüsü yıllardır, bozkurtların içindeydi ve nihayet renklerini belli ettiler 41 7 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Halla halla niyeki saldırmışlar bu çağaya şimdimi babası olduğunu hatırlamışlar utanmazlar 9 35 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    Türkeş ne demişti; ülkücüler milliyetçilerin yeri Mhp dir. Yani diğerleri Türkeş in ismini ağzına almasın 6 22 Yanıtla
  • Yusuf Develi:
    Kısırlaştıramadılar gitti şunları 12 4 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    Ülkücülüğü iki gün ocağa gelip işine gelmeyince kaçanlardan, kandil ile seçim zamanı işbirliği yapanlardan, başa geldiklerinde hangi bakanlığı alacağının pazarlığını yapanlardan öğrenecek değiliz! Hadi ordan dağılın çakal troller dağılın size 1’imiz yeteriz sorun değil! Hep yalnızdık 50 yıldır, o da sorun değil!! 2 0 Yanıtla
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