İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, babası MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarında bir grubun saldırısına uğradı.
İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında babası MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
Ziyaret esnasında Ayyüce Türkeş ve beraberindeki heyet, bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıyı yapanların Ülkü Ocakları mensubu bir grup olduğu belirtilirken, Türkeş bir süre mezarda abluka altında kaldı.
Konuya ilişkin Sözcü TV'ye konuşan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, "Adana Milletvekilimiz babasının kabrini ziyarete gidiyor. Partimizin bir toplantısı vardı. Onun çıkışında kabre gidiyor. Gittiğinde kabrin etrafında 150 kişilik bir grup var. Ayyüce Hanımın danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş. Kabre ulaşmayı başarmışlar" dedi.
Ankara Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanını aradığını da belirten Çömez, "Biz hemen tedbir alacağız dediler. Onların da haberi yok. Türkeş Türkiye'ye mal olmuş bir siyasetçi. Ayyüce Hanım babasının kabrine gidiyor. Polis oradayken oradaki bir grup vekilimize saldırıyor. Ben böyle bir şey için canlı yayından ayrılıp İçişleri Bakanını, Emniyet Müdürünü aramak zorunda mıyım? Ülkemiz ne hale gidiyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Ayyüce Türkeş'e babası Alparslan Türkeş'in kabrinde saldırı - Son Dakika
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