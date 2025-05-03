Ayyüce Türkeş\'e babası Alparslan Türkeş\'in kabrinde saldırı

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, babası MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarında bir grubun saldırısına uğradı.

AYYÜCE TÜRKEŞ'DEN BABASI ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN MEZARINA ZİYARET

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında babası MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

MEZARDA SALDIRIYA UĞRADI

Ziyaret esnasında Ayyüce Türkeş ve beraberindeki heyet, bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıyı yapanların Ülkü Ocakları mensubu bir grup olduğu belirtilirken, Türkeş bir süre mezarda abluka altında kaldı.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ TURHAN ÇÖMEZ: 150 KİŞİLİK GRUP SALDIRDI

Konuya ilişkin Sözcü TV'ye konuşan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, "Adana Milletvekilimiz babasının kabrini ziyarete gidiyor. Partimizin bir toplantısı vardı. Onun çıkışında kabre gidiyor. Gittiğinde kabrin etrafında 150 kişilik bir grup var. Ayyüce Hanımın danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş. Kabre ulaşmayı başarmışlar" dedi.

"EMNİYET MÜDÜRÜ VE İÇİŞLERİ BAKANINI ARADIM"

Ankara Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanını aradığını da belirten Çömez, "Biz hemen tedbir alacağız dediler. Onların da haberi yok. Türkeş Türkiye'ye mal olmuş bir siyasetçi. Ayyüce Hanım babasının kabrine gidiyor. Polis oradayken oradaki bir grup vekilimize saldırıyor. Ben böyle bir şey için canlı yayından ayrılıp İçişleri Bakanını, Emniyet Müdürünü aramak zorunda mıyım? Ülkemiz ne hale gidiyor" ifadelerini kullandı.