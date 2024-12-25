Azerbaycan Cumhurbaşkanı Kazada Rusya Ziyaretini Yarıda Kesti

Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında 67 kişinin bulunduğu Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait uçağın düştüğü kaza nedeniyle Rusya ziyaretini yarıda keserek Azerbaycan'a döndü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan'da Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesi nedeniyle Rusya ziyaretini yarıda kesti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin devlet başkanlarının bugün St. Petersburg'da gerçekleştirilecek gayri resmi zirvesi toplantısına katılmak üzere Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkeye döndüğü belirtildi. Aliyev'in uçak kazasının nedenlerinin araştırılması ve acil önlemlerin alınması için ilgili devlet kurumlarına gerekli talimatı verdiği ve kazayla ilgili komisyon oluşturulduğu aktarıldı.

Aliyev ayrıca kazaya ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Aliyev mesajında, "Azerbaycan Havayolları'na ait Bakü- Grozni istikametinde uçan yolcu uçağının kaza yapması sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı yetkililer Kazakistan'a gitti

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Başsavcı Yardımcısı, Sağlık Bakanı Yardımcısı, Devlet Sivil Havacılık Dairesi Müdür Yardımcısı, AZAL Başkan Yardımcısı ve diğer ilgili devlet kurumlarının temsilcilerinin Aktau'ya hareket gittiği ve olay yerinde inceleme yapacakları belirtildi.

"Uçaktaki 29 kişi kurtarıldı"

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Uçakta 37'si Azerbaycan, 6'sı Kazakistan, 3'ü Kırgızistan ve 16'sı Rusya vatandaşı olmak üzere 62 yolcu ile 5'i mürettebat toplam 67 kişi bulunuyordu. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan son açıklamada, uçaktan şu ana kadar 29 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. - BAKÜ