Azerbaycan'dan Yeni Havalimanı Müjdesi - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan'dan Yeni Havalimanı Müjdesi

Azerbaycan\'dan Yeni Havalimanı Müjdesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 9. havalimanının yakında hizmete gireceğini açıkladı.

21.05.2025 13:38
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde, "Azerbaycan'ın 9. havalimanı yakında hizmete açılacaktır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Budapeşte'deki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde kouştu. Azerbaycan'ın TDT üyesi ülkelere toplamda 20 milyar ABD dolarından fazla yatırım yaptığını hatırlatan Aliyev, "Bu yıl Türk Yatırım Fonu'nun resmi olarak faaliyete başlaması öngörülmektedir. Türk devletleriyle ulaştırma alanındaki iş birliğimiz güçlenmekte olup, son yıllarda Azerbaycan'da ulaştırma altyapısına, karayollarına, demiryolu hatlarına, deniz limanına, gemi inşa tersanesine ve hava taşımacılığına büyük miktarda yatırımlar yapılmıştır. Sonuçta açık denizlere çıkışı olmasa da Azerbaycan, Avrasya'nın ulaşım ve lojistik merkezlerinden birine dönüşmüştür. Türkiye ve Orta Asya devletlerinin Azerbaycan üzerinden geçen transit taşımalarının hacmi 2024 yılında 11 milyon ton olmuştur. Komşu ülkelerle yeni iş birliği formatları oluşturduk, ortak işletmeler kurduk. Orta Koridor'un bir parçası olan Bakü-Tiflis- Kars demiryolunun taşıma kapasitesi geçen yıl Azerbaycan'ın finansmanıyla 5 milyon tona çıkarılmıştır. Orta Koridor'un dijitalleştirilmesine büyük önem veriyoruz" dedi.

"Bakü Gemi İnşa Tersanesi'nde 10 yeni gemi inşa ediliyor"

Hazar Denizi limanları arasında ulaştırma operasyonlarını ve ticareti kolaylaştırmayı hedefleyen Birleşik Dijital Platformu oluşturulması projesi üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildiren Aliyev, "Hazar Denizi'nde 50'den fazla ticaret gemisine sahip olan Azerbaycan, Türk devletleri için önemli transit hizmetleri sunmaktadır. Şu anda Bakü Gemi İnşa Tersanesi'nde 10 yeni gemi inşa ediliyor. Alyat Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın yük elleçleme kapasitesi 15 milyon tondan 25 milyon tona ulaşacak. Azerbaycan'da 8 uluslararası havalimanı faaliyet göstermektedir. Azerbaycan'ın 9. havalimanı yakında hizmete açılacaktır. 9 uluslararası havalimanından 3'ü Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtarılmış topraklarında. Ayrıca 1,5 milyon ton yük kabul etme kapasitesine sahip bir kargo terminali inşa ediliyor" diye konuştu.

"COP29 büyük başarılara imza attı ve tarihe 'Bakü Sıçrayışı' olarak geçti"

Azerbaycan'da 2024 yılının Kasım ayında yaklaşık 200 ülkenin oy birliğiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) düzenlendiğini de hatırlatan Aliyev, "Hazırlık için sadece 11 aylık bir süre olmasına rağmen COP29'u üst düzey bir şekilde organize etmeyi başardık. 77 bin kayıtlı katılımcı, 197 ülkeyinin temsil edildiği konferansa 70 devlet ve hükümet başkanı katıldı. Azerbaycan, COP29'da küresel güney ile küresel kuzey arasında bir köprü kurmayı başardı ve Bakü'de küresel iklim gündemiyle ilgili ciddi kararlar alındı. En önemli başarı, gelişmekte olan ülkelere mali yardımın 100 milyar ABD dolarından 300 milyar ABD dolarına çıkarılmasını öngören yeni finansal hedef konusunda uzlaşma sağlanması. Bunun yanı sıra, 10 yıl boyunca üzerinde uzlaşılamayan karbon piyasalarının düzenlenmesi konusunda da fikir birliği sağlanmış, kayıp ve zarar fonu işler hale getirildi. COP29 büyük başarılara imza attı ve tarihe 'Bakü Sıçrayışı' olarak geçti. COP29 sırasında Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan devlet başkanları tarafından yeşil enerjinin geliştirilmesi ve iletimi alanında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı ve bu anlaşma, ülkelerimizde üretilen yeşil enerjinin Hazar- Karadeniz güzergahı üzerinden dünya pazarlarına ihracı için geniş olanaklar oluşturuldu" dedi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Hazar Denizi, İlham Aliyev, İlham Aliyev, Azerbaycan, Havacılık, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan'dan Yeni Havalimanı Müjdesi - Son Dakika

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