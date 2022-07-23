Azerbaycan: "Tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım" - Son Dakika
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Azerbaycan: "Tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım"

23.07.2022 12:41
Azerbaycan: "Tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasındaki tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasındaki tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında dün İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Azerbaycan'ın, tahıl ihracatı anlaşmasının imzalanmasını ve Türkiye ile BM'nin başarılı arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşıladığının kaydedildiği açıklamada, "Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasındaki tahıl ihracatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım" ifadeleri kullanıldı. Anlaşmanın bir an önce uygulanmaya başlanmasının sabırsızlıkla beklendiği de belirtildi. - BAKÜ

YORUMLAR
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İhracatçıların 'Tahıl Koridoru' sevinci İhracatçıların 'Tahıl Koridoru' sevinci Zelenskiy, İstanbul'daki anlaşma için çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi Zelenskiy, İstanbul'daki anlaşma için çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi
Kaynak: İHA

Azerbaycan, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan: 'Tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan: "Tahıl sevkiyatı anlaşması, küresel gıda güvenliği için çok önemli bir adım" - Son Dakika
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