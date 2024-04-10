Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın

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27 Nisan'da yapılacak kurultayda aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrıda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasını düşünmekteyim" dedi.

10.04.2024 08:23  Güncelleme: 08:55
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Bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Partinin başında devam et" çağrısında bulundu.

"AKŞENER, AYRIŞMA KARARINDAN VAZGEÇMELİ"

27 Nisan'da yapılacak kurultayda aday olmayacağını açıklayan Akşener'e seslenen Bahçeli, "Bizden ayrılmış olan bir siyasi partinin bugün tartıştığı konu 27 Nisan'daki olağanüstü kongre. Milliyetçi Hareket Partisi 55 yıllık siyasi hayatı boyunca bu tür davranışları yaşamıştır. Ayrışmalar olmuştur fakat sonuç itibariyle MHP ulu çınar gibi ayakta kalmayı başarmıştır. Şimdi önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Bunlar en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek sayın Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamına, onunla beraber aday olmak isteyen insanların etrafında kenetlenerek Türkiye'nin etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim" dedi.

"İSTİŞARE İLE PARTİLERİNİ GÜÇLENDİRSİNLER"

Açıklamasının devamında Akşener'e ve ekibine istişareyle partilerini güçlendirmeleri önerisinde bulunan Bahçeli, "Geçmişte ilişkilerimiz olan, kardeşliğimiz bulunan, siyasi hareketlerde komşuluk imkanını bulan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, tahrike düşmeden kararını vermek suretiyle 27 Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren olağan kongreyle genel başkan seçeceğine istişareyle partilerini güçlendirmelerini öneriyorum" şeklinde konuştu.

AKŞENER'İN KOLTUĞUNA TALİP İSİMLER

  • İYİ Parti kurucular kurulu üyesi: Günay Kodaz
  • İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Tolga Akalın
  • İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili: Koray Aydın
  • İYİ Parti meclis grubu başkanvekili ve İzmir Milletvekili: Müsavat Dervişoğlu

DERVİŞOĞLU'NU DESTEKLEYEBİLİR

Aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in kongrede Müsavat Dervişoğlu'nu destekleyeceği ve ekibine de bu ismi işaret edeceği konuşuluyor. Daha önce partideki genç hareketin desteğini alarak aday olacağını duyuran ve gemileri yakan ilk isim olan Mehmet Tolga Akalın'ın ise Müsavat Dervişoğlu'nun lehine adaylıktan çekilebileceği, Dervişoğlu'nu destekleyebileceği belirtiliyor.

SEÇİMLERDE AĞIR YARA ALDILAR

İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye genelinde aldığı yüzde 3,77'lik oyla 6'ncı parti konumuna geriledi. Şehirler içerisinde sadece Nevşehir'de belediye başkanı çıkarabilen İyi Parti, 27 ilçede seçimlerden zaferle çıktı. Ancak bir önceki seçime göre yüzde 6'nın üzerinde oy kaybetti.

Bahçeli\'den Akşener\'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın

Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Halit kamil Göker: MHP nin de sonu geldi desene kopmalar olur 51 24 Yanıtla
  • Dogan Güneş: Meral Hanım En doğrusunu yaptı Seçimde istediği sonucu alamadı Sorumluluğu uzerine alıp tekrar başkanlığa aday olmayacağını söyledi ama bakıyorum da bazı baskanlarda bu onur maalesef yok 52 12 Yanıtla
  • Gülay Güneş: Doğru demiş 19 39 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: tabii dersin ?? 49 7 Yanıtla
  • Gümdem takibi: Mhp’den ayrılıp parti kuranlar mevzu vatan ise var olun mevzu makam ise hepiniz ölün. 47 9 Yanıtla
  • ALI YANIK: Sn. Bahçeli bakıyor ki eskiler giderse psikolojik baskı ile sıra bana gelecek, Kılıçdaroğlu gidecek gitmesin gönlüm ondan yana, Akşener gidecek gitmesin ayrışma olmasın :) 44 5 Yanıtla
  • Oooo: Masadan kalk otur işlerine geliyordu tabi 31 6 Yanıtla
  • kazbek tseyev: Hayırdır bu arkadaşa ne oluyor bir kaç gündür, bundan pek te hayyırlı bir şeye vesile olması beklenmez de haydi neyse!!!! 20 12 Yanıtla
  • ayhan kından: Mhpde bu sefer giden cok olur gibi geliyor bana 17 7 Yanıtla
  • fatih mazlum: Puhahah isine geliyordu tabi 8 1 Yanıtla
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