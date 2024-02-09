Bahçeli'den AYM Başkanı Arslan'a: Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den AYM Başkanı Arslan'a: Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın dünkü konuşmasında ''AYM kararlarına uyulmamasının yasal zemini yoktur.'' ifadelerine tepki gösterek ''Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı.'' dedi.

09.02.2024 15:44  Güncelleme: 16:43
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın dünkü konuşmasında "AYM kararlarına uyulmamasının yasal zemini yoktur." ifadelerine tepki göstererek AYM'nin Çağlayan Adliyesi'nde saldırı girişiminde bulunan DHKP/C'li terörist Emrah Yayla hakkındaki hak ihlali kararını hatırlattı. Bahçeli, "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı." dedi.

"AYM YA KAPATILMALI YA BAŞTAN YAPILANDIRILMALI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasında "Anayasa Mahkemesi, milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Verdiği skandal hak ihlalleri kararlarıyla iç huzuru ve barış ortamını sarsan ve kaos üretim merkezi olduğunu teyit eden AYM, ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİN GÜCÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"MHP, 55 yıldır milli ve manevi değerlerin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkezin temsilcisi olmuştur. 2053'te lider Türkiye ve süper güç Türkiye'nin inşasını uzun vadeli ve stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türk ve Türkiye Yüzyılı damgasının vurulması için çalışıyoruz.

55 yıldır söylediğimiz şudur: Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır. Geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Geçmişimizden ilham alarak tarihimizin parlak sayfalarını geleceğin Türkiye'sine mutlaka taşıyacağız.

"AYM HUKUKA SAVAŞ AÇMIŞTIR"

AYM hukuka savaş açmıştır. AYM haini haklı görmüş Türk polisi de hak öyle değil böyle olur diyerek gereğini yapmıştır. Ey vicdansızlar teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir? Dünyanın neresinde hukuka ihanet gölgesi düşürülmüştür. AYM Milli Güvenlik sorunudur. Böyle bir Yüksek Mahkeme yargı organları içinde yer almamalıdır. AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır. Teröriste hak ihlali veren bir mahkeme, Türk mahkemesi olamaz. Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla kaos üretiyor."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin C kapısının karşısındaki polis noktasına yapılan terör saldırısı sonucu çıkan çatışmada DHKP/C'ye üye iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Emrah Yayla'nın 2017 yılında duruşma salonunda savunma yapma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı bir başvuruya, AYM'nin 2020 yılında hak ihlali kararı verdiği ortaya çıkmıştı.

Bahçeli\'den AYM Başkanı Arslan\'a: Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Selahattin Aydar: Yazık ülkemiz ne hale geldi ya..! 130 14 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Yahu bu adam ne yiyor iciyir 67 48 Yanıtla
  • Harun Tanışık: 70 yaşından sonra siyaseti yasaklayacsksın 61 40 Yanıtla
  • Azat Deniz: Ölmüşlere fatiha okuyun yaşayan ölüler 74 16 Yanıtla
  • Kemal Malkoç: Turkiyenin anayasa mahkemesi başkanına hitap şekli tam bir facia yazık 39 37 Yanıtla
  • Azat Deniz: Cunubuttun bey 48 20 Yanıtla
  • Emir Emir: POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI DEĞİLMİYDİ.??? 7 33 Yanıtla
  • Mesut Vatansever: Bahçeli sonuna kadar haklı 17 23 Yanıtla
  • ALi AL: Sayın bahçeli karşındaki kişi yıllarca eğitim görmüş tırnaklarıyla buraya gelmiş bir kişidir kişiye saygın yok belli bari makamına saygı duy seni biz seçtik unutma herkes yerinide haddinide bilmeli 22 15 Yanıtla
  • ALi AL: Bu arada Türk milleti için çalışıyoruz demişsin tc ibaresi kalkarken neredeydin hani milliyetçiliğin neden karşı çıkmadın çıkmış kaval okuyorsun bedavadan 16 7 Yanıtla
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Devlet Bahçeli, Zühtü Arslan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den AYM Başkanı Arslan'a: Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı - Son Dakika


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