Bahçeli\'den AYM Başkanı Arslan\'a: Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın dünkü konuşmasında "AYM kararlarına uyulmamasının yasal zemini yoktur." ifadelerine tepki göstererek AYM'nin Çağlayan Adliyesi'nde saldırı girişiminde bulunan DHKP/C'li terörist Emrah Yayla hakkındaki hak ihlali kararını hatırlattı. Bahçeli, "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasında "Anayasa Mahkemesi, milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Verdiği skandal hak ihlalleri kararlarıyla iç huzuru ve barış ortamını sarsan ve kaos üretim merkezi olduğunu teyit eden AYM, ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"MHP, 55 yıldır milli ve manevi değerlerin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkezin temsilcisi olmuştur. 2053'te lider Türkiye ve süper güç Türkiye'nin inşasını uzun vadeli ve stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türk ve Türkiye Yüzyılı damgasının vurulması için çalışıyoruz.
55 yıldır söylediğimiz şudur: Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır. Geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Geçmişimizden ilham alarak tarihimizin parlak sayfalarını geleceğin Türkiye'sine mutlaka taşıyacağız.
AYM hukuka savaş açmıştır. AYM haini haklı görmüş Türk polisi de hak öyle değil böyle olur diyerek gereğini yapmıştır. Ey vicdansızlar teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir? Dünyanın neresinde hukuka ihanet gölgesi düşürülmüştür. AYM Milli Güvenlik sorunudur. Böyle bir Yüksek Mahkeme yargı organları içinde yer almamalıdır. AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır. Teröriste hak ihlali veren bir mahkeme, Türk mahkemesi olamaz. Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla kaos üretiyor."
İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nin C kapısının karşısındaki polis noktasına yapılan terör saldırısı sonucu çıkan çatışmada DHKP/C'ye üye iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Emrah Yayla'nın 2017 yılında duruşma salonunda savunma yapma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı bir başvuruya, AYM'nin 2020 yılında hak ihlali kararı verdiği ortaya çıkmıştı.
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