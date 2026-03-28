Bahçeli'den İstifa Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesiyle ilgili, "Kendisinin partimize çok büyük ve değerli katıkları olmuştur. Fakat Sayın İzzet Bey, önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için ve bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23'üncü dönem eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı. Genel merkezdeki programa Meclis Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yanı sıra genel başkan yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri katıldı.

Devlet Bahçeli, programda yaptığı açıklamada, "MHP, Türk siyasi hayatında kurumsal olarak bir hizmeti daha başlatmıştı. Bu hizmetin adı; MHP Siyaset ve Liderlik Okulu olarak isimlendirilmiştir. 23'üncü dönem bugün idrak edilmektedir. Çok sayıda insanımız burayı tercih etmek suretiyle çalışmalara katılmıştır. 800'e yakın mezuniyet olmuştur. Şimdi de hem Erol Güngör, hem de Mehmet Eros sınıflarında 20'şer arkadaşımız bu dönem için burayı tercih ettiklerinden dolayı bugünden itibaren derslerine başlamış olacaklardır. Çok muhterem ilim insanları burada öğrenci arkadaşlarımızla birlikte, dünya ve Türkiye üzerinde genel değerlendirmeler, gelişmeler ile ilgili tartışma yapacaklardır ve yıl sonu itibarıyla yapılacak olan bir değerlendirmeyle de 23'üncü dönem sertifikasını hak etmiş olacaklardır. Bugün bizler için önemli bir gündür. Yeni bir müessesinin yeni bir faaliyetiyle hizmet sunacak ve Türk siyasetine de örnek, öncü ve önderlik yapan bir kurum olarak hizmetlerini devam ettireceklerdir" ifadelerini kullandı.

'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSRAİL'DEN BAŞLAMALI'

Bahçeli, basın mensuplarının ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşın seyrine ilişkin sorusu üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Bugüne kadar uygulamış olduğu değerlendirmeler ışığında çevre ülkeler de dahil olmak üzere dünya genelinde ülkeler arası çatışmaya fırsat vermeyecek bir barış ve huzur ortamının gerçekleşmesi için çaba sarf ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere bugünkü siyasi iktidar üstün bir gayret göstermek suretiyle barışın sağlanması, silahların susması ve huzura kavuşulması açısından önemli temaslarda bulunuyorlar. Şu ana kadar yaptıkları değerlendirmeler ışığında çevrede önemli şiddet olayları, büyük çatışmalar olmakla beraber Türkiye'yi birlik ve beraberlik içerisinde savaşın dışında tutan bir anlayışla muhafaza etmişlerdir. MHP olarak Cumhur İttifakı kapsamı içerisinde bugünkü değerli yönetime, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımıza başarılar diliyorum. Temennimiz ise en kısa zamanda silahların susmasıdır. Bu silahları sustururken 'Süper güç' olarak kendilerini niteleyen; fakat iradeleri dışında her ülkenin milli iradesiyle çelişecek tarzda rejim değişikliklerine heves eden insanları; insanlığa, demokrasiye ve ülkelerin varlığına saygı duymaya davet ediyorum. Onun için her şeyden evvel bir rejim değişikliği olacaksa eğer bu değişiklik İsrail'den başlamalıdır. İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı, bölgenin ve dünyanın tekrardan huzura kavuşması için gayret göstermelerini istiyoruz. Bunun da en büyük sorumlusu, bugünkü şartlar içerisinde ABD'ye düşmektedir. ABD'nin bugünkü yönetimi çok konuşuyor, tartışıyor, farklı şeyler söylüyor. Onların bu farklı söylemlerini Türk medyası da sanki her gün 'yarın bir şeyler olacakmış' gibi topluma takdime gayret gösteriyor. Bu da toplumun barışa olan güvenini sarsacak bir hataya düşmesine sebebiyet veriyor. Onun için siz değerli medya mensubu arkadaşlarımız başta olmak üzere medyanın yöneticilerine gerçekler üzerinde tartışma yaparak en iyi şekilde görev üstlenmeleri, yoksa bir devletin başkanının her gün ne yaptığını tekraren ifade edecek tarzda bir hataya düşmemelerini de temenni ediyorum" diye konuştu.

'KIRILMA, ÖFKE, İNTİKAM BİZE GÖRE ÇOK YABANCIDIR'

Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter ile ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkan Yardımcımız Sayın İzzet Yönter Bey, görevinden ayrılmışlardır. Kendisinin partimize çok büyük ve değerli katıkları olmuştur. Fakat Sayın İzzet Bey, önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için ve bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için müsaade istemişlerdir. O çalışmaları yürüterek inşallah memleketimize yine büyük hizmetleri dokunan bir şahsiyet olarak varlığını devam ettirir. Bizden istifa, herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen bir yapı değildir. Bir arkadaşımızın hem siyasete, hem de akademik kariyerine devam ederken kendi anlayışı çerçevesinde yaptığı bir iş bölümünün sonucudur. Onun için kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. Kısa bir süre içerisinde de Genel Başkan Yardımcısı olarak değerli bir kardeşimiz sorumluluğu üstlenecek ve böylelikle de hizmet süreci devam edecektir. MHP'de kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize göre çok yabancıdır. Onun için her şeyin hayırlısını düşünmek lazımdır. Böyle olacağı inancındayım."