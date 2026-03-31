Bahçeli\'den Sert Mesaj: Türkiye\'ye Hedef Olanlar Yanılgıda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hasımlığıyla, hedefinde Türkiye olanlara diyorum ki: 100 yıl önce emperyalist masalarda çizilen haritaları ecdadımız nasıl yırtıp attıysa yine yırtarız, gerekirse 7 düveli yine denize dökeriz, dize getiririz. Böylesine ağır ve çok cepheli bir küresel tablo ve İsrail'deki bazı çevrelerin 'Türkiye'nin yeni hedef' olduğunu alenen dile getirdiği bir dönemde, Türkiye'nin içeride güçlü, dirençli ve kenetlenmiş olması tarihi ve kaçınılmaz bir zorunluluktur" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, partisinin daha güçlü bir devlet ve daha müreffeh bir toplum için çalışmalarını sürdürmekte olduğunu belirterek, "Bu amaç doğrultusunda 24 Ekim 2025 tarihinde yurt genelinde başlattığımız, azim ve heyecanla devam eden 'Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri' ile 'Derdin Derdimizdir Sohbet Toplantıları' 29 Mart 2026 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu süre içerisinde 81 il ve 953 ilçede toplam 210 bin 246 programla muazzam bir performans gösterilmiştir. Başta Başkanlık Divanı üyelerimiz, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz olmak üzere, teşkilatımızın tüm mensuplarına, siz değerli dava arkadaşlarıma bu özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'İSRAİL'İN SAPKINLIKTAN ARINDIRILMASI DÜNYA YAHUDİLİĞİ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ'

Dünyanın birçok zıtlığın bir arada yaşandığı çelişkilerle dolu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Devlet Bahçeli, "Bugün yaşadığımız siyonist barbarlık; ABD-İsrail ortak yapımı hukuksuzluğun, zulmün ve kötülüğün resmi, şerrin anahtarıdır. İsrail, Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan üzerinde izlediği saldırgan politikalarla bölgeyi adeta cehenneme çevirmiş, huzur umudunun solmasına neden olmuştur. Çok açıktır ki İsrail hem bölgenin hem dünyanın huzur ve istikrarı için ciddi bir tehlike ve tehdittir. ABD'nin Orta Doğu politikasının İsrail tarafından esir alındığı algısı, Batı ve Amerikan halkında büyük tepkiye ve öfkeye neden olmaktadır. İsrail'in katliam politikaları, Yahudilerin dünya genelinde nasıl algılanacağına dair oldukça kötü ve köklü bir değişimin zeminini de hazırlamıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi dünya Yahudilerinin İsrail'in bu halinin sürdürülemez olduğunu ve Yahudiliğe zarar verdiğini görmesi ve insanlığa ilan etmesi gerekmektedir. Bize göre İsrail, antisemitizmi üreten yeni bir araç haline gelmiştir ve bu sapkınlıktan arındırılması dünya Yahudiliği için de oldukça önemli ve kaçınılmazdır. Artık İsrail'in Netanyahu'ya mahkum ve mecbur olmadığının, Netanyahu politika ve yaklaşımlarının Yahudiliği temsil etmediğinin yüksek sesle haykırılması zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'AMERİKA'NIN BARIŞ VE REFAH VADETMEDİĞİ ORTADA'

Orta Doğu'da bir rejim değişecekse onun İsrail olması gerektiğini belirten Bahçeli, "ABD Başkanı Trump'ın kendi ülkesi dahil birçok ülkedeki savaş karşıtı protestoları dikkate alarak Netanyahu'yu ve İsrail'i sınırlandırması zorunluluk halini almıştır. 'Savaşları bitireceğim' diye iktidara gelen Trump, bu savaşla kapanmayacak bir yara, tamiri zor bir yıkım meydana getirmiştir. Trump; 340 milyonluk ABD'yi, 10 milyonluk İsrail'in kan emici Başbakanı Netanyahu'nun kuyruğuna takmış, tüm bölgeyi felakete sürüklemiştir. Şimdi de savaşı bir sahte zafer ilanıyla bitirmenin arayışı içindedir. Böyle bir Amerika'nın 'Büyük Amerika' olamayacağı açıktır. Böyle bir Amerika'nın dünyaya barış, düzen, istikrar ve refah vadetmediği ortadadır. Ortaya çıkan bu çarpık düzenin sahiplerinin yaşattıklarını bir gün mutlaka kendilerinin de yaşayacakları, beklenen bir durumdur. Tüm bu cüretkar ve hesapsız saldırılar sürerken Türkiye olarak; ayağımızı sapasağlam Anadolu'ya bastığımızı; gözümüzün, kulağımızın ise Tebriz'de, Urumiye'de, Hemedan'da, Kerkük'te, Musul'da, Erbil'de olduğunu dost da düşman da bilmelidir. İran bizim için sadece bir komşu değil, din ve dil kardeşlerimizin ülkesidir" dedi.

'ÜLKEMİZ, BU ÇALKANTILI DÖNEMDEN BÜYÜYEREK ÇIKACAK'

Lider ülke ve süper güç olma hedefine ulaşan Türkiye'nin, adalet esaslı medeniyet inşasıyla mazlum milletler ve küresel düzen için umut olduğuna vurgu yapan Devlet Bahçeli, "Hasımlığıyla, hedefinde Türkiye olanlara diyorum ki; 100 yıl önce emperyalist masalarda çizilen haritaları ecdadımız nasıl yırtıp attıysa yine yırtarız, gerekirse yedi düveli yine denize dökeriz, dize getiririz. ABD ve İsrail'in oluşturduğu siyonist-emperyalist cinayet şebekesinin aklını başına alması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Böylesine ağır ve çok cepheli bir küresel tablo ve İsrail'deki bazı çevrelerin 'Türkiye'nin yeni hedef' olduğunu alenen dile getirdiği bir dönemde, Türkiye'nin içeride güçlü, dirençli ve kenetlenmiş olması tarihi ve kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bazıları Cumhur İttifakı'nın dirayetinden, devletimizin kudretinden ve Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olsa da ülkemiz, bu çalkantılı dönemden büyüyerek çıkacak, huzurlu bir dünyanın neşet etmesine de hizmet edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'CHP'Lİ BELEDİYELER, MAŞERİ VİCDANI RAHATSIZ ETMEKTEDİR'

Bahçeli, Türkiye'nin iç cephesini zayıflatmaya yönelik her söylem, her eylem, her kışkırtmanın doğrudan doğruya milli güvenliği hedef aldığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, muhalefetin günübirlik polemikleriyle, ucuz siyasi hesaplarla, sığ tartışmalarla, sorumsuz açıklamalarla yönetilebilecek bir ülke değildir. Hele hele böylesine hassas bir dönemde; devletin yanında durmak yerine karşısında saf tutan, milli meselelerde dış mihrakların aklıyla konuşanların millet vicdanında karşılığı olmayacaktır. Her geçen gün yeni bir skandal habere konu olan CHP'li belediyeler, maşeri vicdanı rahatsız etmektedir. Birbiri ardına ortaya saçılan rüşvet, irtikap iddiaları hukuki bir mesele olmaktan çıkmış, siyasi yozlaşmanın CHP'nin her kademesine sirayet ettiğinin açık bir göstergesi haline gelmiştir. Bu vahim tablo, kök salmış bir çarpık zihniyetin, çürümüş bir siyasi anlayışın ve yozlaşmış bir yönetim yapısının CHP'ye egemen olduğu izlenimi vermektedir. Şehrin emini olması gerekenler ne hazindir ki emanete hıyanet etmiş yozlaşmanın zirvesine çıkmışlardır" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, DOĞRU ZAMANDA ATILMIŞ DOĞRU ADIMDIR'

'Terörsüz Türkiye' sürecinin Türkiye'de huzur ve barış ortamını kalıcı kıldığını ve aynı zamanda bölgesel istikrara da katkı sağlamayı hedeflediğine işaret eden Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, milli birlik ve kardeşlik projesidir. TBMM bünyesinde kurulan ve önemli bir görev ifa eden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamlamış, ortak komisyon raporu kabul edilmiş, bir toplumsal mutabakat zemini ortaya çıkmıştır. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur. Bundan sonraki ilk hedef amaca hizmet edecek yasaların hızla çıkarılmasıdır. Çevresi savaşın tüm ağırlığıyla kuşatılmışken bir huzur ve güven adası olmasından iftihar ettiğimiz ülkemizde birlik ve beraberliğimiz hasmane girişimlere mukabelede en etkili silahımız olacaktır. Terörsüz Türkiye böylesi bir ortamda doğru zamanda atılmış doğru adım olarak devlet ve millet hayatımızda kutup yıldızı gibi ufkumuzu aydınlatmıştır. Amacımız provokasyonlara aldırmadan daha demokratik, etkin, istikrarlı ve müreffeh bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, konuşmasına son verirken, 11 yıl önce İstanbul Adalet Sarayı'nda DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı ve müzisyen Volkan Konak'ı vefatının yıl dönümünde andı.