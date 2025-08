Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vakti ve zamanı geldiğinde tarih ve millet huzurunda kimin kimden hesap soracağını herkes görecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulacak komisyon ve İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Bahçeli yazılı açıklamasında, Türk milletinin sorunlarla yüzleşecek cesaret sahibi olduğunu belirterek terörden arınmış, terörle yollarını ayırmış, terörü kutlu hayatından söküp atmış Türkiye'yi durduracak herhangi bir gücün olmadığını kaydetti.

"Sözde milliyetçiler, Siyonizm uşaklığına heves eden işbirlikçiler topluca Terörsüz Türkiye hedefini yıkma ve yıpratma amacında birleşmişlerdir"

"Terörsüz Türkiye" hedefinin tereddütleri gerilettiğini vurgulayan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, milli birlik ve kardeşliği güncellemiş ve güçlendirmiş Türkiye'dir. Elbette ve beklendiği üzere ülkemizin yeni normaline ayak uydurma zorluğu çekenler vardır ve beklendiği gibi bundan sonra da olacaktır. Bu kapsamda kimi ucuz ve uçuk suçlamaların tedavüle sokulması aslında uyum probleminden ziyade yakalanan tarihi fırsatın çok yönlü tahrip, tahdit ve tahrişiyle ilişkilidir. Terörsüz Türkiye'yi siyasi ve ideolojik çıkarlarına aykırı görenlerin bir kaşık suda fırtına koparmak için yanıp tutuşmaları, bunun yanında kabaran istek ve iştahları son günlerde iyice artmış ve yaygınlaşmıştır. Statükodan geçinen bağnaz kafalar, vesayet özlemi çeken bağımlı odaklar, milliyeti meçhul sözde milliyetçiler, yalan ve dedikodu borsasına yatırım yapan melun çevreler, emperyalizm ve Siyonizm uşaklığına heves eden işbirlikçiler topluca Terörsüz Türkiye hedefini yıkma ve yıpratma amacında birleşmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"Vakti ve zamanı geldiğinde tarih ve millet huzurunda kimin kimden hesap soracağını herkes görecektir"

TBMM'de kurulan ve MHP tarafından dört milletvekiliyle temsil edileck "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu"na katılmayan İYİ Parti'ye yönelik Bahçeli, şöyle devam etti:

"Asılsız, haksız ve hayasız eleştirileri sıralayan ipsiz sapsızların 'biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları ciddiyetsiz ve değersiz bir açıklamadır. Gazi Meclis'in işleyiş ve işlevselliğinde, aynı zamanda demokratik mekanizmaların ikmal ve ilerleyişinde mühim mevkii bulunan komisyonları 'komisyonculukla' bir ve eşit görenlere tutarlılık gereğince düşecek ahlaki sorumluluk İçtüzükte tanımlanmış bütün komisyonlardan da derhal çekilmektir. 'Bizim komisyonumuz Türk milletidir' sözü işin özünde mazisi ve mesleği komisyonculuk olanların hezeyan ve hezimetinden başka bir şey değildir. Hayatının her diliminden hesap yapan, menfaat peşinde koşan, satış ve dönüş ustası bir devşirmenin millet adına bizden hesap sorma beyanı sadece akıl kaybı değil, cambazlık yaptığı ipte nasıl bir küstahlığın ve kifayetsiz muhterisliğin esiri olduğunu da belgelemiştir. Vakti ve zamanı geldiğinde tarih ve millet huzurunda kimin kimden hesap soracağını herkes görecektir. Bu ise sadece sabır ve zaman meselesidir. MHP'yi bir zamanlar zehirlemek ve zincirlemek gayesiyle her maskeyi takanlar, her kaba girenler, önüne gelenden medet umanlar, melanet ittifaklara girenler özellikle bilmelidir ki, ihanet şahıslarıyla ve siyasetleriyle mündemiçtir. Ne tuhaf bir hal ve durumdur ki, hamaset ve harcanmış hafızalarıyla gün gibi açıkta duran hakikati bertaraf etmeye niyetlenmek, bunu da İP'e sarılarak yapmayı hedeflemek ancak ve ancak basit ve bayağı zihniyetlerin zaafı ve zayıflığıdır. Bu zaaf ve zayıflığın failleri şükür partimizden arınmış, atılmış ve ayrılmışlardır. Diğer yandan Meclis'te çalışmalarına başlayacak olan komisyona CHP'nin üye vermesi değerli bir adım iken süreci yokuşa sürecek önşartlar dayatması da bir o kadar anlamsız ve mantıksızdır. Türkiye terör musibetinden kalıcı olarak kurtulacaktır. Buna müzahir ve münasip tavır almak, zorlaştıran değil kolaylaştıran, uzlaşmadan kaçan değil milletimizin haysiyet ve hissiyatını kucaklayan yapıcı ve destekleyici siyasi duruşa büyük bir ihtiyaç olduğu tartışmasızdır."

"Komisyona üye veren partilerin bu kurnaz ve kirli kampanyaya direniş göstereceğine inancım tamdır"

48 üyeden oluşacak komisyonun nasıl çalışacağı, karar alma şeklinin ne olacağı, toplantı esas ve usulleriyle ilkesel kaidelerin nasıl belirleneceğini ileri günlerde iyice netleşeceğini belirten Bahçeli, "Kaldı ki 'Terörsüz Türkiye' hususunda tarihi gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeleri bir noktada tıkama çabaları, komisyon çalışmalarını peşinen baltalama arayışları taktik mahiyetli bir yıldırma ve yıpratma kampanyasıdır. Komisyona üye veren partilerin bu kurnaz ve kirli kampanyaya direniş göstereceğine inancım ve itimadım ise tamdır" dedi.

"Su uyusa da İsrail ayaktadır"

"Terörsüz Türkiye" hedefi devam ederken bölgede her gün yeni ve tehlikeli olayların yaşandığına dikkati çeken Bahçeli, "Siyonist alçaklık Gazze'yi açlığa ve sefalete mahkum etmektedir. Yardım kampları vurulmaktadır. Bir deri bir kemiğe dönüşen bebekler, çocuklar günbegün açlıktan dolayı hayatlarını kaybetmektedir. Siyonist emperyalist azgınlığın Suriye ve Filistin'de estirdiği barbarlık tufanı tahammül sınırlarını çoktan aşmıştır. Suriye'de gerginlik tekrar yükseliş halindedir. YPG'li teröristlerin Münbiç'e füze saldırısı düzenlemeleri, Dürzi grupların Süveyda'da güvenlik güçlerine saldırmaları, İsrail'in İran'a bağlı hücreleri hedef alması, İsrailli bakanlarla beraber fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya musallat olması tehdidin ne kadar yakın ve yakıcı olduğunu göstermektedir. İsrail bölgesel huzur ve istikrarın amansız düşmanıdır. Dürzilerden YPG'ye kadar karıştırmadığı, oyuna getirmediği, maşa olarak kullanmadığı hiçbir grup ve örgüt neredeyse kalmamıştır. Türkiye'nin her anlam ve düzeyde dikkatli, tedbirli ve temkinli olması beka konusudur. Su uyusa da İsrail ayaktadır. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın tarihi kimliğinin ve manevi statükosunun muhafazası ise yalnızca Müslümanların değil insanlığın ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verdi.

İslam aleminin ses vermesini ve İsrail'e karşı tek yürek halinde birleşmesi gerektiğini aktaran Bahçeli, "Filistin'i tanıma vaatlerini açıklayan ülkelerin daha caydırıcı ve sert yaptırım kararlar alması, adından başka bir şeyi kalmayan Birleşmiş Milletler'in şerefli bir hamle yaparak insanlık onuru ve dünya barışı adına askeri müdahale seçeneğini masaya koyması dehşet kapanına sıkışan milyonlar için acil bir ihtiyaçtır" şeklinde konuştu. - ANKARA