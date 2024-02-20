Bahçeli, Ümit Özdağ\'ın özel kıyafet giymesine tepki gösterdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, bu haftaki parti grup toplantısında Erzincan maden faciasının yaşandığı alanda özel kıyafetleriyle bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki gösterdi. Bahçeli, "Adeta uzaya çıkar gibi özel kıyafetler üstüne maskeler takan, siyanür atıklarının akıtıldığını, sulara karışarak Fırat'a karıştığını söyleyenler iddiasını ispatla mükelleftir." ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bazı yorumcular, uzmanlar, rant devşirme peşinden koşanlar meclis araştırma komisyonu aracılığı ile dinlenmesi doğru tercih olacak. Herkes eteğindeki taşı döksün de öğrenelim. Adeta uzaya çıkar gibi, özel koruyucu kıyafetlerin üstüne dehşet uyandıran maskeler takan ve ikinci Çernobil hezeyanını telaffuz edip siyanür atıklarının Sabırlı Deresi'ne akıtıldığını ve bu atıkların yağışla beraber yeraltı sularına karışarak Fırat Nehri'ni kirlettiğini söyleyenler iddialarını ispatla mükelleftir. Tahammül sınırlarını aşmışlardır. Bakanlığın paylaştığı açıklama ortada iken dedikodu üretmenin ahlaken tutarlı yanı var mıdır? canları kurtarma çabası sürüyorken, bunların amacı üzüm yemek değil bağcı dövmek için mevzi almaktır. Bu pis bir fırsatçılıktır.
İhmaller zincirinin 13 Şubat'taki faciada payını yok saymak mümkün değildir. Tedbirlerin göz ardı edildiği çatlaklara karşı müdahalenin yapılmadığı, ikazlara karşı alanlara solisyon basılması felaketin alt yapısını hazırladığı iddiası vardır. Bilirkişi raporunu tekrar ele alması akla en uygun seçenektir. Felaketle birlikte sayın Kurum hedef tahtasına getirildi. Sayın Kurum'un bakanlığına geçilmesi sinsi bir propagandadır. İstanbul'da havlu atacak olanlar sayın Kurum'u yıpratmak için devreye girdi. Bu çabalar boşunadır. ÇED raporu veren Çevre Bakanlığı değildir. Bakanlık, altın madeninin çevreye zarar verip vermediğini denetlemektedir. Sayın Kurum görevini layıkıyla yapmıştır. Verilecek hesabının olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun siyasi malzeme yapılması yanlıştır. Madendeki felaketin izlerini beraber sileceğiz. Fail bulunan hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır."
13 Şubat'ta Erzincan İliç'teki altın madeninde liç yığını göçüğünün yaşandığı maden sahasına girmek maskeli özel kıyafetle girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmamış, Özdağ, duruma "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar." ifadeleriyle tepki göstermişti.
Özdağ'ın kıyafetlerini gören alanda çalışan bir görevli, "Bu kıyafetleri giyip gelmişsiniz. Biz burada çalışıyoruz zehirlenmedik de siz mi zehirleneceksiniz?" diye sormuştu.
Özdağ daha sonra konuyla ilgili yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Evet, işte siyanür gerçeği. İliç'te madende çöküntünün olduğu alana gidenler bizim taktığımız maskeyi takıyor ve benzer bir koruyucu elbise giyiyorlarmış. Ancak bu sahanın dışında giymiyorlar ve maskesiz dolaşıyorlar. 'Peki, acı badem kokusu almıyor musunuz?' diye sorunca 'Onu hep alıyoruz zaten' diyorlar. Rus ruleti daha az tehlikeli."
Son Dakika › Politika › Bahçeli, Ümit Özdağ'ın özel kıyafet giymesine tepki gösterdi - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?