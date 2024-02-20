Bahçeli, Ümit Özdağ\'ın özel kıyafet giymesine tepki gösterdi

Politika

MHP lideri Devlet Bahçeli, bu haftaki parti grup toplantısında Erzincan maden faciasının yaşandığı alanda özel kıyafetleriyle bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki gösterdi. Bahçeli, "Adeta uzaya çıkar gibi özel kıyafetler üstüne maskeler takan, siyanür atıklarının akıtıldığını, sulara karışarak Fırat'a karıştığını söyleyenler iddiasını ispatla mükelleftir." ifadelerini kullandı.

"PİS BİR FIRSATÇILIK"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bazı yorumcular, uzmanlar, rant devşirme peşinden koşanlar meclis araştırma komisyonu aracılığı ile dinlenmesi doğru tercih olacak. Herkes eteğindeki taşı döksün de öğrenelim. Adeta uzaya çıkar gibi, özel koruyucu kıyafetlerin üstüne dehşet uyandıran maskeler takan ve ikinci Çernobil hezeyanını telaffuz edip siyanür atıklarının Sabırlı Deresi'ne akıtıldığını ve bu atıkların yağışla beraber yeraltı sularına karışarak Fırat Nehri'ni kirlettiğini söyleyenler iddialarını ispatla mükelleftir. Tahammül sınırlarını aşmışlardır. Bakanlığın paylaştığı açıklama ortada iken dedikodu üretmenin ahlaken tutarlı yanı var mıdır? canları kurtarma çabası sürüyorken, bunların amacı üzüm yemek değil bağcı dövmek için mevzi almaktır. Bu pis bir fırsatçılıktır.

"FELAKET SONRASI MURAT KURUM'U YIPRATMAK İÇİN DEVREYE GEÇTİLER"

İhmaller zincirinin 13 Şubat'taki faciada payını yok saymak mümkün değildir. Tedbirlerin göz ardı edildiği çatlaklara karşı müdahalenin yapılmadığı, ikazlara karşı alanlara solisyon basılması felaketin alt yapısını hazırladığı iddiası vardır. Bilirkişi raporunu tekrar ele alması akla en uygun seçenektir. Felaketle birlikte sayın Kurum hedef tahtasına getirildi. Sayın Kurum'un bakanlığına geçilmesi sinsi bir propagandadır. İstanbul'da havlu atacak olanlar sayın Kurum'u yıpratmak için devreye girdi. Bu çabalar boşunadır. ÇED raporu veren Çevre Bakanlığı değildir. Bakanlık, altın madeninin çevreye zarar verip vermediğini denetlemektedir. Sayın Kurum görevini layıkıyla yapmıştır. Verilecek hesabının olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun siyasi malzeme yapılması yanlıştır. Madendeki felaketin izlerini beraber sileceğiz. Fail bulunan hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır."