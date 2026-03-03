Bahçeli'den "Yeni hedef Türkiye" diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt - Son Dakika
Bahçeli'den "Yeni hedef Türkiye" diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt

Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli\'den "Yeni hedef Türkiye" diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt
03.03.2026 11:40
Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli\'den "Yeni hedef Türkiye" diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt
Haber Videosu

MHP Lideri Bahçeli "İran'dan sonra yeni hedef Türkiye" ifadelerini kullanan ABD ve İsrailli isimleri çok sert uyardı. Bahçeli, "Üstümüze kimler gelmeyi düşünüyorsa göreceği azamet ve şiddeti de peşinen kabul etmelidir. Hiçbir devlet yanlış hesap yapmamalıdır. Bin dirilerek vatanımıza sahip çıkarız. Korkaklar her gün, kahramanlar bir gün ölür. Ölümden öte köy yoktur; ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda " İran'dan sonra yeni hedef Türkiye" ifadelerini kullanan ABD ve İsrailli isimleri tokat gibi yanıt verdi.

"ÜSTÜMÜZE KİM GELİYORSA GÖRECEĞİ AZAMETİ KABUL ETMEK DURUMUNDADIR"

İsrailli ve ABD'li isimlerin sözlerini hatırlatan Bahçeli, "Değerli arkadaşlarım, böylesi muazzez ve müstesna bir milletin nerede bir haksızlık varsa karşısında durması, nerede bir hukuksuzluk varsa itiraz etmesi, nerede bir mazlum feryadı varsa ona kulak vermesi şanının, şerefinin gereğidir. Gerek Tel Aviv Fetihası, gerekse İsrail eski başbakanı Bennett, şu iddialarda bulunmuş; Türkiye yeni İran'dır. İsrail'in cani başbakanı hem Şii hem de Sünni eksen tarafından tehdit altındayız açıklamasıyla şer korosuna katılmıştır. Bir başka Türk ve Türkiye düşmanı Rubin ise Ankara 2036'da, Tahran 2026'daki gibi olacak mı diye sorgulamış, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir emekli albayı ise İran'dan sonra sıra Türkiye'de diye zırvayı hezeyanla perçinlemiştir. " dedi.

"KAHRAMAN BİR MİLLETİN SERDENGEÇTİLERİYİZ"

Bu sözlerin görmezden gelinemeyeceğinin altını çizen Bahçeli, "Madem böyle iddialar son günlerde yaygınlık kazanmıştır, bizim de bu sapkın görüş ve tehditleri görmezden gelmemiz doğal olarak mümkün değildir. Ölümden öte köy yoktur. Zira ölürsek şehit, kalırsak gazi olacağımız tarihi ve manevi hakikattir. Bu inanca sahip bir kutlu iradeyiz. Bu iradenin sahibi büyük milleti, Türk-İslam mefkûresinin yeryüzüne mühür vurmuş muazzam kahramanlığını tehdit edecek, boyun eğdirecek, teslim alacak muasım bir odağı Cenab-ı Allah henüz nasip etmemiş, henüz yaratmamıştır. Üstümüze kim geliyorsa, kimler gelmeyi düşünüyorsa göreceği azamet ve şiddeti de peşiyle kabul etmek durumundadır. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten vazgeçeceğimizi hiç kimse düşünmemelidir. Hiçbir hain emel sahibi mihrak veya ülke yanlış hesap yapmamalıdır. Bir ölürsek bin diriliriz, bin ölürsek bir bir dirilir, bu vatana, bu millete sonuna kadar sahip çıkarız. Korkak her gün, kahraman bir gün ölür. Biz korkak değil, kahraman bir milletin bugünkü serdengeçtileriyiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Politika Bahçeli'den 'Yeni hedef Türkiye' diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt - Son Dakika

SON DAKİKA: Bahçeli'den "Yeni hedef Türkiye" diyen ABD ve İsrailli isimlere tokat gibi yanıt - Son Dakika
