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Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır - Son Dakika
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Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır

9 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir" ifadelerine yer verdi.

13.01.2024 - 11:48,  Güncelleme: 12:01
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Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi yasa boşan acı haber sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

"HANGİ ÜLKE KARŞIMIZA ÇIKARSA ÇIKSIN..."

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Bahçeli, "Son terörist ele geçirilinceye veya etkisiz hale getirilinceye kadar yılgınlık, yorgunluk, geri adım yoktur. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir" dedi.

"HESAP MAHŞERE BIRAKILMAYACAKTIR"

Bahçeli, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "PKK/KCK terör örgütünü kaynağında hem engellemek hem de eritmek amacıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nın operasyon sahasında bulunan bir üssümüze yönelik dün akşam saatlerinde teröristlerce saldırı/sızma girişimi vuku bulmuş, bu suretle çıkan çatışmada 9 kahraman kardeşimiz şehit düşmüş, 4 kahraman kardeşimiz ise yaralanmıştır. Elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır.

"AT KOŞTURAN AJANLAR TÜRKİYE'YE SİLAH ÇEKMEKTE"

Bölücü terör örgütü PKK/YPG/PYD'yle emel, eylem ve hedef ortaklığı yapan siyasi veya sivil toplum kuruluşu maskeli odaklar, bunun yanı sıra ülkemiz üzerinde hesap yapan bölge devletleriyle emperyalist ülkeler, bunların mücavir bölgelerimizde at koşturan ajanları alenen Türkiye'ye silah çekmekte, milli varlığımızla milli güvenliğimize husumet saçmaktadır.

"HER YER AÇIK VE MEŞRU HEDEFTİR"

Sözün hükmü yerine devletin ezici, cezalandırıcı ve muktedir hükmünü tehdidin ürediği alanlara yoğunlaştırmak, mücadeleyi bütünlükçü bir politika eşliğinde tavizsiz şekilde sürdürmek, teröre ve bölücülüğe karşı sıfır toleransla hareket etmek mutlak bir beka konusudur. Yüreklerimize ateş düşüren canilerin barındığı, sığındığı, saklandığı, silahlandığı, eğitildiği, araziye sürüldüğü her yer açık ve meşru hedeftir.

"MESELE SADECE TERÖRİSTLERLE MÜCADELE DEĞİL"

Bu çetin ve zorlu süreçte Türk milleti tek ses, tek nefestir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sonuna kadar yanında ve destekçisidir. Mesele sadece teröristlerle mücadele değil, asıl olarak terörizmi bölgesel çıkarlarına müzahir kullanan karanlık çevrelere, müttefik görünümlü muhasım ülkelere direnmek, bunlarla kıran kırana mücadele etmektir. Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. Türk milletinin, kederli ailelerimizin ve nihayet hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bu cennet vatan, bu aziz millet şehitlerimize ve gazilerimize ebediyen minnettardır."

Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
YORUMLAR (9)
  • cemal aslan: İçerideki terör destekçilerini temizleyerek başlayalım. İspanya başardı, biz de başarabiliriz. Çıkarın yasaları. Yanıtla 57 13
  • Fatih Karadağ: Şehit kanı üzerinden siyaset dönüyor bu ülkede önce şu zihniyetten kurtulun… Yanıtla 36 26
  • Yusuf Gümüşsoy: Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum.Aynı kararlılığı Gazze içinde göstermelisiniz, ama sizden bir halt olmaz.ABD, İsrail ile ilişkileriniz bozulur. Yanıtla 14 28
  • TURGAY KAYA: Önce yanı başınızda yan yana oturduğunuz türk bayrağı düşmanlarını,ezan düşmanlarını,vatan hainlerini oradaki koltuklardan kaldırın, o zaman sizin güçlü olduğunuzu anlarız.. öyle laf ebeligiyle bu işler olmuyor. Yanıtla 28 10
  • alos : Gazzeye gidecektik giden gemiye yetişemedik mi? Yanıtla 22 6
  • osman şahin: Evet ceviz yuvarlaktır ama her yuvarlak ceviz değildir Yanıtla 13 1
  • Mehmet Aydın: Özerklik isteyen ortağına sor önce Sormadan önce izin almayı unutma fırça yersin Yanıtla 6 0
  • Mehmet Aydın: Bahçeli urgan nerede idam nerede lafla peynir gemisi yürümüyor Yazık ki ne yazık Yanıtla 5 0
  • side meister optik semih: Sinir lari genişletmek lazım Yanıtla 0 0

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

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