Bahçeli iki dönem milletvekili yaptığı Ümit Özdağ'a şunları söyledi: Densiz, terbiyesiz, alçak - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçeli iki dönem milletvekili yaptığı Ümit Özdağ'a şunları söyledi: Densiz, terbiyesiz, alçak

10.05.2022 11:18

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan Suriyeli mülteci gerginliği hakkında yeni bir yorumda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "İçişleri Bakanımıza saldırmak densizlik, terbiyesizlik ve alçaklıktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Suriyeli tartışmasına istinaden "Hayvandan aşağı biridir" ifadelerini kullanası büyük tartışma yarattı. Ertesi gün 11'de İçişleri Bakanlığı'na giden Özdağ, Soylu'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

TARTIŞMALARA BAHÇELİ DE KATILDI

İkili arasındaki tartışmalara geçtiğimiz günlerde MHP lideri Bahçeli de katıldı. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'miz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir" dedi.

ÖZDAĞ'DAN YANIT GELDİ: ADAYLIK KONUŞMASINI YAZDIM

Ümit Özdağ ise Bahçeli'nin bu sözlerine, "Bana meşrebi bozuk dememesi gerekir. Çünkü ben Ümit Özdağ, Sayın Bahçeli'nin adaylık konuşmasını yazan kişiyim. Meşrebim çok açıktır. Sayın Bahçeli meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz" diye yanıt verdi.

BAHÇELİ'DEN BİR TEPKİ DAHA

MHP lideri Bahçeli, konuyla ilgili Ümit Özdağ'a bir kez daha tepki gösterdi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, "İçişleri Bakanımıza saldırmak densizlik, terbiyesizlik ve alçaklıktır" ifadelerini kullandı.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN ÖNÜNDE EYLEM YAPMAK TERÖRİSTLERİN GAYESİ OLMUŞTUR"

MHP liderinin konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "Terörle mücadelenin en kilit bakanlıklarından birisi İçişleri Bakanlığıdır. Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı'nın önünde eylem yapmak, olay çıkarmak sadece teröristlerin gayesi olmuştur. Geçtiğimiz hafta nefret ve öfkesine hakim olamayan marjinalleşmiş siyasetçiler tarafından İçişleri Bakanımızın hedef alınması milletimizde tepkiye yol açmıştır.

"MEYDAN BOŞ DEĞİL, KURU GÜRÜLTÜYE PAPUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakanımızı ve hükümeti tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir. İçişleri Bakanlığı'nın önüne gelenler Türkiye'nin önünü kesmek isteyen zavallılardır. TSK'nın şerefli komutanlarına, askerlerine İçişleri Başkanımıza ve MSB Bakanımıza saldırıya geçenlerin karşısında MHP vardır. İçişleri Bakanımıza saldırmak su katılmamış edepsizliktir, densizlik, edepsizliktir. Sayın Bakana ismiyle hitap etmek devleti ayaklar altına almak demektir. Bir kez daha dile getiriyorum ki terörle mücadeleyi icra eden devlet adamlarımıza dil uzatanları kınıyorum. Meydan boş değil, kuru gürültüye pabuç bırakılmayacaktır."

YORUMLAR
500
Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış Mülteci çıkışları Zafer Partisi'ne baraj atlatır mı? Mülteci çıkışları Zafer Partisi'ne baraj atlatır mı?

Milliyetçi Hareket Partisi, Süleyman Soylu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli iki dönem milletvekili yaptığı Ümit Özdağ'a şunları söyledi: Densiz, terbiyesiz, alçak - Son Dakika


Son Dakika
11:18 Bahçeli iki dönem milletvekili yaptığı Ümit Özdağ'a şunları söyledi: Densiz, terbiyesiz, alçak
11:09 Vitrinden telefon çalan çocuk "Bu telefonu çok istiyordum" deyince işyeri sahibi şikayetinden vazgeçti
11:03 Bakan Soylu'dan Yeni E-sürücü belgesi açıklaması! Bir ilk olacak diyerek duyurdu
11:01 Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'na yüklendi: Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa istifa etsin
10:56 5 bin kişiye soruldu, bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz: Millet İttifakı yüzde 42,5 ile önde, İYİ parti yüzde 18'i aştı
10:55 Çekilişle telefon kazandığını zanneden genç, 30 bin lirasından oldu
10:50 Bitcoin son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi! İşte sert düşüşe sebep olan 5 önemli neden
10:48 Ölen yakınlarını zikirle uğurladılar! Herkes mezarın üzerindeki doğum tarihine takıldı
10:44 Sigaraya yeniden zam geldi: Bir paketin fiyatı 29 liraya ulaştı
10:36 Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 11:24:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeli iki dönem milletvekili yaptığı Ümit Özdağ'a şunları söyledi: Densiz, terbiyesiz, alçak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement