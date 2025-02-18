Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) DEM Parti İmralı heyetinin temasları sürüyor. Dün Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşen İmralı heyeti, bugün Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Celal Talabani ile bir araya geldi.
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Görüşmemizde Kürt halkının geleceğini ve Türkiye'deki Kürt meselesini ele aldık. Başkan Bafıl Talabani'ye barış sürecine verdiği destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Halkımıza, tüm Kürt siyasi taraflarının bugün barış sürecini ve Kürt meselesinin barışçıl çözümünü destekleme konusunda birleştiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz" dedi.
Heyet son olarak, 2017'de yaşamını yitiren Celal Talabani'nin Süleymaniye kentindeki mezarını ziyaret eti. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Celal Talabani için hazırlanan hatıra defterine Türkçe mesaj yazdı.
Pervin Buldan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Mam Celal'in özlem duyduğu Kürt halkının özgürlüğü ve barışını sağlamak onun anısına sahip çıkmaktır. Söz veriyoruz ki bu en kısa zamanda gerçekleşecek. Öcalan'ın Mam Celal'e bağlılığını, sevgilerini iletmenin onurunu taşıyoruz. Minnet ve saygıyla anıyorum."
Son Dakika › Politika › Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj - Son Dakika
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