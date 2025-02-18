Celal Talabani\'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Politika

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) DEM Parti İmralı heyetinin temasları sürüyor. Dün Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşen İmralı heyeti, bugün Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Celal Talabani ile bir araya geldi.

"BARIŞÇIL ÇÖZÜM" VURGUSU

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Görüşmemizde Kürt halkının geleceğini ve Türkiye'deki Kürt meselesini ele aldık. Başkan Bafıl Talabani'ye barış sürecine verdiği destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Halkımıza, tüm Kürt siyasi taraflarının bugün barış sürecini ve Kürt meselesinin barışçıl çözümünü destekleme konusunda birleştiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz" dedi.

HATIRA DEFTERİNE TÜRKÇE MESAJ

Heyet son olarak, 2017'de yaşamını yitiren Celal Talabani'nin Süleymaniye kentindeki mezarını ziyaret eti. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Celal Talabani için hazırlanan hatıra defterine Türkçe mesaj yazdı.

"SÖZ VERİYORUZ EN KISA ZAMANDA GERÇEKLEŞECEK"

Pervin Buldan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Mam Celal'in özlem duyduğu Kürt halkının özgürlüğü ve barışını sağlamak onun anısına sahip çıkmaktır. Söz veriyoruz ki bu en kısa zamanda gerçekleşecek. Öcalan'ın Mam Celal'e bağlılığını, sevgilerini iletmenin onurunu taşıyoruz. Minnet ve saygıyla anıyorum."