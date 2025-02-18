Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj - Son Dakika
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Politika

Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ziyaret gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafıl Celal Talabani ile bir araya geldi. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in Celal Talabani'nin hatıra defterine Türkçe mesajlar yazması dikkat çekti.

18.02.2025 16:15  Güncelleme: 16:29
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) DEM Parti İmralı heyetinin temasları sürüyor. Dün Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşen İmralı heyeti, bugün Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Celal Talabani ile bir araya geldi.

Bahçeli'nin Çağrısı Sonrası DEM Parti İmralı Heyeti'nin IKYB Temasları Tamamlandı

"BARIŞÇIL ÇÖZÜM" VURGUSU

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Görüşmemizde Kürt halkının geleceğini ve Türkiye'deki Kürt meselesini ele aldık. Başkan Bafıl Talabani'ye barış sürecine verdiği destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Halkımıza, tüm Kürt siyasi taraflarının bugün barış sürecini ve Kürt meselesinin barışçıl çözümünü destekleme konusunda birleştiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz" dedi.

Bahçeli'nin Çağrısı Sonrası DEM Parti İmralı Heyeti'nin IKYB Temasları Tamamlandı

HATIRA DEFTERİNE TÜRKÇE MESAJ

Heyet son olarak, 2017'de yaşamını yitiren Celal Talabani'nin Süleymaniye kentindeki mezarını ziyaret eti. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Celal Talabani için hazırlanan hatıra defterine Türkçe mesaj yazdı.

Bahçeli'nin Çağrısı Sonrası DEM Parti İmralı Heyeti'nin IKYB Temasları Tamamlandı

"SÖZ VERİYORUZ EN KISA ZAMANDA GERÇEKLEŞECEK"

Pervin Buldan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Mam Celal'in özlem duyduğu Kürt halkının özgürlüğü ve barışını sağlamak onun anısına sahip çıkmaktır. Söz veriyoruz ki bu en kısa zamanda gerçekleşecek. Öcalan'ın Mam Celal'e bağlılığını, sevgilerini iletmenin onurunu taşıyoruz. Minnet ve saygıyla anıyorum."

Bahçeli'nin Çağrısı Sonrası DEM Parti İmralı Heyeti'nin IKYB Temasları Tamamlandı
Celal Talabani\'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

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Son Dakika Politika Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Uğur Kart:
    KÜRTÇE NİYE YAZMAMIŞ ACABA DEMLİ AŞİFTE 91 30 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Bunlarla barış olacağına inanan var mı? 56 28 Yanıtla
  • osman şahin:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 33 38 Yanıtla
  • osman şahin:
    Mam Celal mekanın cennet olsun 28 39 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    ülkücüler olarak arkandayiz Pervin hanim. Başbuğ Devlet Bahçeli bu sorunu çözecek. Çözüm Sayın Öcalan’ın derhal serbest bırakılması. 10 19 Yanıtla
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SON DAKİKA: Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj - Son Dakika
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