Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın" sözleri sonrası DEM Parti'den bir açıklama daha geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı" ifadelerine yer verdi.

24.10.2024 15:30  Güncelleme: 15:45
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti grubundan yaptığı çağrı siyasetin bir numaralı gündem maddesi... Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" çağrısında bulunmuştu.

"İMRALI HAZIR, SAYIN ÖCALAN HAZIR"

Bu çağrı sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti'den bir açıklama daha geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan partisinin Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Tecrit ortadan kalktı diyemeyeceğimizi kendisi (Öcalan) söylüyor. Görüşme sağlandı Ömer Öcalan tarafından. Yıllardır başvurular yapıyoruz ama ilk defa yıllar sonra görüşme sağlandı. 3 satır gibi görünen bu mesaj kendi içinde pek çok mesajı barındırıyor. Birincisi tecridin devam ettiğini kendisi ifade ediyor. İkincisi 'koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik' olduğunu söylüyor. Yani İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı" ifadelerine yer verdi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin e bilgi veren Doğan, "Sağlık durumu iyi. Spekülasyonlar maksatlıdır. Arka kapı diplomasisi yok. Kamuoyundan gizlenen herhangi bir görüşme yok. Bu tartışmalar henüz adına 'süreç' diyeceğimiz bir yere evrilmiş değil" şeklinde konuştu.

Bahçeli\'nin çıkışı sonrası DEM Parti\'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

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