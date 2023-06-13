Bahçeli: Parlamenter sisteme dönüş hayalleri suya düşmüştür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonrası partisinin ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bizleri alnı açık, başı dik ve müşerrif bir vicdan eşliğinde kavuşturan rabbime şükrediyorum. 14 Mayıs seçimi sonucunda milletvekili seçilen siz değerli arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyorum. TBMM üyeleri olarak namus ve şeref üzerine ettiğimiz yemin paha biçilemez niteliktedir ve hepimiz için bağlayıcıdır" dedi.

"PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ HAYALLERİ SUYA DÜŞMÜŞTÜR"

"Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Sert gerilimler ve gergin bekleyişler ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa da yürüyemeyen koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. Bu yüzden parlamenter sisteme dönüş hayalleri suya düşmüştür. Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmiştir" diye konuştu.

"TÜRKİYEMİZ AYAK BAĞLARINDAN TÜMÜYLE KURTULMUŞTUR"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu; "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muntazam avantajları siyaset kültürümüze bahar havası getirmiştir. Yeni sistemde hükümet bizzat millettir, millet de hür ve egemendir. Parlamenter sistemin arıza çıkaran, su kaynatan, huzur ve istikrara pranga vuran mahzurları giderilmiş, Türkiyemiz ayak bağlarından tümüyle kurtulmuştur. Ülkemiz 3 Haziran 2023 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine resmen geçiş sağlamıştır. Milletin sözü üstüne söz, iradesinin üstünde bir irade olamayacaktır. Zira egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti 14 ve 28 Mayıs'ta dosta güven, düşmana korku salmıştır.

"YERİMİZDE SAYAMAYIZ, BU BİZE YETER DİYEMEYİZ"

İstismar ve ihanet masasına oturanlar yıkılmış, viraneye dönüşmüştür. Terör örgütleriyle yol yürüyenler, zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar akıntıya kürek çekmiş ancak sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır. MHP yüzde 10,7 oy oranıyla şeytani planları yok etmiş, şirret saldırı dalgasını kırıp atmıştır. Partimiz 50 milletvekiliyle Türk siyasetinde kilit haline gelmiştir. Yerimizde sayamayız, bu bize yeter diyemeyiz. Her şartta daha fazlasına talip olmalıyız. 4 Eylül 2021'den itibaren 2023 seçimine hazırlandık. Bu kadar haksızlığa uğrayan ikinci bir partiden asla bahsedilemez. Türk milliyetçileri kritik bir dönemde üstlendikleri idrakın içindedir.

"MHP'SİZ BİR SİYASET MÜHENDİSLİĞİNİ TÜRK MİLLETİ ELİNİ TERSİYLE İTMİŞTİR"

MHP, nadide bir siyaset ekolüdür. Tarihi bir davanın bugünkü temsilcileri olarak taşıdığımız kutsal emaneti en güvenli ve gelişmiş şekilde koruyup gelecek nesillere teslim etmek de her birimizin gayesi olmalıdır. Tarlası sırtında dolaşanlar, yağmur yağsa da ıslanmayanlar için fikir mücadelesi diye bir şey yoktur. Bu kategoride olanlar sadece aymaz, çıkarcı değil aynı zamanda yüreksizdir. Bir zamanlar aramızda bulunanların davamız üzerinden siyaset yapmaları acziyettir. Zalim projelerin arasından sıyrılarak bugün MHP TBMM'de temsil edilmeye devam etmektedir. MHP'siz bir siyaset mühendisliğini Türk milleti elini tersiyle itmiştir. Seçimler küresel siyasetin ana gündemi olmuştur. Cumhur varlığını korumuş, Türkiye'nin yüzüncü yılı demokrasiyle taçlanmıştır.

"YAKLAŞAN HESAP GÜNÜNÜ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Baharı getireceğiz diyenlerin damı karla kaplanmıştır. Direne direne kazanacağız diyenlerin ocaklarına incir ağcı dikilmiştir. Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip geçtik. Çöktü dediler dimdik doğrulduk. Baraja takılacağımızı söylediler, çoşkun ırmaklar gibi taştık. Onlar bizi tanımıyor, melun niyet sahiplerini biz gayet iyi biliyoruz. Yaklaşan hesap gününü de dört gözle bekliyoruz. Varsın kendilerini biraz daha oyalasınlar, Türk milletinin kudretini eninde sonunda görecekler.

"HAKKIN VE MİLLETİN ÇİZGİSİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYİZ"

Çetin saldırılar bize sökmez. İhanetin fermanı bize geçmez. Fitne ve dedikodular önümüzü kesemez. Yaparız, başarırız, huzur ve barış deriz. Hakkın ve milletin çizgisinden asla taviz vermeyiz."