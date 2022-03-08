Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Marketlerde yağ kuyruğu oluşmasına kimler sebep olmuşsa bunun bedelini Türk mahkemeleri önünde ödemelidir. Bunlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili aktif diplomasisinin, yoğun telefon mesaisinin, liderlerle kurduğu bire bir temasların ateşkes ve barış ümitlerini canlı tuttuğunu ifade etti.

Dünyanın bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin, siyasi ve stratejik konumu gereğince Rusya ile Ukrayna arasındaki vahim çatışmaları yatıştıracak, bu konuda arabuluculuk yapacak tek ülke olarak öne çıkmış durumda olduğunu söyledi.

Rusya'nın mütecaviz askeri operasyonlarının son bulması ve ateşkes ortamının mutlak surette tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ekonomik, ticari, insani ve vicdani faturasının gittikçe ağırlaştığı görülmektedir. Masumlar hedef alınmaktadır, can kayıpları fazlalaşmaktadır, insani kriz korkunç seviyelere tırmanmaktadır, sınırlar yerinden yurdundan kopan insanlarla dolup taşmaktadır. Sadece Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı şu ana kadar 20 bini bulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın hem diyaloğa hazır olduğunu açıklaması hem de hunhar saldırılarına devam etmesi stratejik bir oyalamadan başka bir manaya gelmediğini dile getiren Devlet Bahçeli, "Karşımızda Rusya'nın iddia ettiği gibi iki taraflı bir anlaşmazlık değil, tek taraflı bir işgal tahakkümü söz konusudur. Burada asıl ve öncelikli sorumluluk Rusya'nındır. Çünkü ilk kurşunu atan, Ukrayna topraklarına musallat olan Rusya'dır." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya Diplomasi Forumu'na Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlarını davet etmesi, bu davete iki ülkenin dışişleri bakanlarının gelmeye karar vermeleri ve 10 Mart'ta tarihi buluşmanın yapılacak olmasının her şeye rağmen kayda değer ve ümit verici bir gelişme olduğunu belirten Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Dışişleri Bakanımızı kararlı, samimi ve ısrarlı diplomatik çabalarından dolayı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum." dedi.

Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların orta vadede etkilerinin görülebileceği, ancak Rusya'nın birbirine bağımlı uluslararası ekonomik sistemden tamamen dışlanmasının çok yönlü mahsurlarının olacağını ifade eden Bahçeli, "Bize kalırsa uygulanan ekonomik ve finansal ağırlıklı yaptırımların sürdürülmesi her ülkeyi zora sokacaktır." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, sayıca kalabalık kaybedenler kulübü olacağını belirten Bahçeli, "Savaşın sürmesi, daha vahimi uzaması, ticaret kanallarını tıkayacak, diyalogları kapatacak, ülke ekonomilerini koronadan sonra öngörülmesi çok zor olan şiddetli bir türbülansa sokacaktır." dedi.

Stokçulara tepki

Bahçeli, bugünkü riskli ve sisli gündem akışı içinde, bilhassa stokçuluk ve spekülasyon yaparak haksız kazancına haysiyetsiz kazanç eklemenin hesabını yapan "damgalı ahlaksızların" tekrar bitlerinin kanlandığını anlattı. "Bunlarda vatan sevgisi, Allah korkusu yoktur, utanmaları kalmamıştır." ifadesini kullanan Bahçeli, insanların refahına, kesesine, gıda güvenliğine ket vuranların gözünün yaşına bakılmaması gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Talebi kamçılayarak ayçiçeği yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar, rafların boşalmasıyla birlikte internette oluşan kara borsada sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır." diye konuştu.

5 litrelik yağın fiyatı bir gün içinde 150 lira sınırına dayandığını belirten Bahçeli, İstanbul ve Ankara'daki marketlerde milletin asaletine yakışmayan ilkel görüntülerin herkesin yüreğini sızlattığını kaydetti.

1 ya da 1,5 aylık tüketime yetecek ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği yağı kaldığına dönük iddialar bütünüyle yalan, aldatma, saptırma olduğunu dile getiren Bahçeli, "Çok nazik ve hassas günlerden geçtiğimiz bir sırada, iç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabirle şerefsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugünkü CHP varken, biliniz ki düşmana gerek yoktur"

Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefinin yine CHP olduğunu belirten Devlet Bahçeli, "Ey CHP, bir kez olsun bizi şaşırtın, numune de olsa bizi yanıltın. Bu kadar mı nefret dolusunuz? Bu kadar mı öfkenize yenildiniz? Akaryakıt ve yağ kuyruğundan bahseden siyasi keneler, asıl siz söyleyeniz, kimin kuyruğu, kimin uyruğu, kimlerin uydusu oldunuz?" diye sordu.

"Bugünkü CHP varken, biliniz ki düşmana gerek yoktur." diyen Bahçeli, "Bugünkü CHP vaziyet almışken, milli güvenliğimizin, milli ekonomimizin, milli birlik ve dayanışma ruhumuzun dış kaynaklı saldırı ve suikastlara uğramasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Zalimlerin vekaleti CHP'dedir. Küresel emperyalizmin kanlı eli CHP'nin üzerindedir." diye konuştu. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın bu zorlu döneminde, ülkemizde muhalefet kisvesi altında fitneye muhafızlık, iç işgal cephesine muavinlik yapmak adamlık değildir, mertlik değildir, insanlık değildir, vatanseverlik hiç değildir. Ucuz yağ alabilmek için marketlere yığınak yapılması, insanlarımızın birbirinin üstüne çıkma pahasına yağ almak için telaşlanması bize yakışmayan, vakarımızı ve sağduyumuzu yansıtmayan köhne görüntülerdir. Yağsız yemek olur da, yarınsız Türkiye olmaz, olamaz. Hamdolsun yağımız da var, yakacağımız da var, unumuz da var, tuzumuz da var. Tedavüle sokulan yalan haberlerin kime ne faydası vardır? Patlıcanın, patatesin, soğanın, domatesin yerini şimdi de yağ mı almıştır? Gerekirse kendi yağımızla kavruluruz, gerekirse yüreklerimizin yağını eritiriz, ama arık etten yağlı tirit olmayacağını da pekala bilir ve bu tiplerin yüzlerine vururuz. Bir eli yağda bir eli balda olan çapulcuların ortalığı velveleye verip bunun üzerinden siyasi rant elde etme niyeti bir defa yüzsüzlüktür, art niyetliliktir, Türkiye'ye sırtından hançer vurmaktır. Vurguncuların yakasına yapışmak zorundayız. Fırsatçıların, fesat yuvalarının, karaborsa şebekelerinin üzerine gitmeliyiz. Spekülatörleri doğduklarına pişman etmeliyiz.

Toplumsal huzura kast etmeyi hedefleyen mihrakları yağ bağlamış doymaz kursaklarıyla hesaba çekmeli, burunlarından fitil fitil getirmeliyiz. Marketlerde yağ kuyruğu oluşmasına kimler sebep olmuşsa bunun bedelini Türk mahkemeleri önünde ödemelidir. Bunlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bilinmelidir ki yağımıza kıymazsak çöreği kuru yeriz. Emperyalizmin dönen çarkında yağ olanların, Batı'ya yağcılık yapanların, Türkiye düşmanlarıyla ballı börekli hale gelenlerin tuzaklarını bozacağız, tezgahlarını kıracağız, oyunlarını alt üst edeceğiz. Biz yağa değil kana bakarız kana. O kan ki tertemiz millet iradesidir. O kan ki, muhtaç olduğumuz kudretin ta kendisidir. O kan ki Türk milletinin hayat ve varlık kefaletidir. O kan ki, istiklalimizin ve istikbalimizin kefilidir. Yağdanlıklara diyorum ki, yağcılarda ineceksiniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız, yağdan yeni bir kriz konusu çıkarmanın hesabını vereceksiniz."

Bahçeli, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinin, Azak Denizi'nde Türkiye'ye ait 15 geminin geçişine izin verilmemesiyle ülkedeki yağ stoklarının azaldığını ve durum böyleyken Nisan ayının ortasına kadar yetecek yağ kaldığına ilişkin açıklamasını da eleştirdi.

(Sürecek)