Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı

31 Mart seçim sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli "Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. MHP bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, ekonomik şikayetlerin seçim sonuçlarının etkisine de dikkat çekti. Bahçeli, "Ekonomik şikayetlerin toplumsallaşıp siyasal alana sirayetiyle tepkisellik dozu bir hayli fazla olan sonuçlar ülke genelinde tezahür etmiştir. Bunun yanında seçime katılım oranının da bir önceki seçimle mukayese edildiğinde düştüğü gözlemlenmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin görev başında olduğunu kaydeden Devlet Bahçeli, her alanda atılım ve reform hamlelerinin süreceğini kaydetti. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır." diyen MHP lideri, "Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki sayısal ve siyasal çoğunluğu da herkesin malumudur. Bilinmelidir ki, Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, Türk Devri'nin mihmandarı, yeni yüzyılın mihveri ve mihenk taşıdır." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, milletin yerel seçimlerle sosyal ve ekonomik sıkıntılarına ilişkin mesajlar verdiğini anlattı. Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti; "Egemenlik milletindir, yetki milletindir, siyasi istikrarı ekonomik istikrar ve gelişmişlikle perçinlemek hepimizin ortak sorumluluğudur. 31 Mart seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Milliyetçi Hareket Partisi müessir bir başarı elde etmiştir. Televizyon ekranlarından maksatlı ve marazi iddialarda bulunan sözde uzman ve yorumcular ile muhalif tetikçiler yine hüsrana uğrayacaklardır.
Bu nedenle karamsarlığa ve ümitsizliğe mahal yoktur, mücadelemiz ve millete hizmet azmimiz şevkle ve hız kesmeden sürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı daha çok çalışacak, milletle daha çok hemhal olacak, cesameti yaygınlaşan sorunların çözümüyle birlikte yerel yönetimlerdeki mevzi kayıplar da mutlaka telafi edilecektir. İnanıyorum ki, 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım gelen dersleri mutlaka çıkaracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın değerli adaylarına oy veren aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Çok yoğun bir kampanya dönemine imza atan, gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Adanmış ve inanmış bir vicdanla, dürüst ve samimi bir mizaçla üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü bir gayretle yerine getiren, Cumhur İttifakı'nın ve üç hilalin onurunu bayraklaştıran aziz dava arkadaşlarımla iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum.
Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Mübarek Ramazan ayında, aziz milletimin her güzel insanına gönül dolusu selam, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Türk milletinin ruh kökü, Türkiye Yüzyılı hedefinin ufuk çizgisi olan Cumhur İttifakı'nın kararlı, heyecanlı, yürekli ve imanlı şekilde yoluna devam edeceğini de herkesin bilmesinde yarar görüyorum."
Son Dakika › Politika › Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı - Son Dakika
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda 417 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda 104 kişi tutuklandı, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet bulundu ve 81 kişiye 79 bin TL idari para cezası uygulandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Y.V'nin Mamak ilçesinde saklandığını tespit etti. Operasyon sonucunda Y.V. gözaltına alındı. Y.V'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi. Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde AK Parti'den aday olan Erkan Aksoy, tekrar belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aksoy 950 oy alırken, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724 oy, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak ise 31 oy aldı.
İstanbul'da yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy alarak birinci oldu. AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Seçimlere toplamda 11 milyon 314 bin 534 seçmenin bulunduğu İstanbul'da, oy kullanma oranı ise 8 milyon 970 bin 212 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2 buçuk milyona yakın kişi oy kullanmadı.
Samsun İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Halit Doğan, 784 bin 49 oyun 330 bin 636'sını alarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
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