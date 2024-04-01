Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı

Politika

31 Mart seçim sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli "Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. MHP bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır" dedi.

"ERDOĞAN DEVLETİN BAŞIDIR VE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEKTİR"

MHP lideri Devlet Bahçeli, ekonomik şikayetlerin seçim sonuçlarının etkisine de dikkat çekti. Bahçeli, "Ekonomik şikayetlerin toplumsallaşıp siyasal alana sirayetiyle tepkisellik dozu bir hayli fazla olan sonuçlar ülke genelinde tezahür etmiştir. Bunun yanında seçime katılım oranının da bir önceki seçimle mukayese edildiğinde düştüğü gözlemlenmiştir." dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ GÖREVİNİN BAŞINDA"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin görev başında olduğunu kaydeden Devlet Bahçeli, her alanda atılım ve reform hamlelerinin süreceğini kaydetti. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır." diyen MHP lideri, "Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki sayısal ve siyasal çoğunluğu da herkesin malumudur. Bilinmelidir ki, Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, Türk Devri'nin mihmandarı, yeni yüzyılın mihveri ve mihenk taşıdır." ifadelerini kullandı.

"MHP MÜESSİR BİR BAŞARI ELDE ETMİŞTİR"

Bahçeli, milletin yerel seçimlerle sosyal ve ekonomik sıkıntılarına ilişkin mesajlar verdiğini anlattı. Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti; "Egemenlik milletindir, yetki milletindir, siyasi istikrarı ekonomik istikrar ve gelişmişlikle perçinlemek hepimizin ortak sorumluluğudur. 31 Mart seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Milliyetçi Hareket Partisi müessir bir başarı elde etmiştir. Televizyon ekranlarından maksatlı ve marazi iddialarda bulunan sözde uzman ve yorumcular ile muhalif tetikçiler yine hüsrana uğrayacaklardır.

"KARAMSARLIĞA VE ÜMİTSİZLİĞE MAHAL YOKTUR"

Bu nedenle karamsarlığa ve ümitsizliğe mahal yoktur, mücadelemiz ve millete hizmet azmimiz şevkle ve hız kesmeden sürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı daha çok çalışacak, milletle daha çok hemhal olacak, cesameti yaygınlaşan sorunların çözümüyle birlikte yerel yönetimlerdeki mevzi kayıplar da mutlaka telafi edilecektir. İnanıyorum ki, 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım gelen dersleri mutlaka çıkaracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın değerli adaylarına oy veren aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"AK PARTİ'YE GÖNÜL VERMİŞ KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çok yoğun bir kampanya dönemine imza atan, gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Adanmış ve inanmış bir vicdanla, dürüst ve samimi bir mizaçla üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü bir gayretle yerine getiren, Cumhur İttifakı'nın ve üç hilalin onurunu bayraklaştıran aziz dava arkadaşlarımla iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum.

"SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Mübarek Ramazan ayında, aziz milletimin her güzel insanına gönül dolusu selam, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Türk milletinin ruh kökü, Türkiye Yüzyılı hedefinin ufuk çizgisi olan Cumhur İttifakı'nın kararlı, heyecanlı, yürekli ve imanlı şekilde yoluna devam edeceğini de herkesin bilmesinde yarar görüyorum."