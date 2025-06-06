Bahçeli, Türkeş'in Mezarı Ziyareti ve Bayram Mesajı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli, Türkeş'in Mezarı Ziyareti ve Bayram Mesajı

Bahçeli, Türkeş\'in Mezarı Ziyareti ve Bayram Mesajı
06.06.2025 10:13
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MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı'nda Türkeş'in mezarını ziyaret ederek terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, "Bugün sevinçli bir iklimde mübarek Kurban Bayramımızı idrak ediyoruz. Sevinçli bir iklimden kastım, terörsüz bir Türkiye hedefine yürüyüşün, bu bayramda daha da güçlenerek devam etmesi halidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nda Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kuran-ı Kerim ve dua okunmasının ardından Bahçeli, Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü. Bahçeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün sevinçli bir iklimde mübarek Kurban Bayramımızı idrak ediyoruz. Sevinçli bir iklimden kastım, terörsüz bir Türkiye hedefine yürüyüşün, bu bayramda daha da güçlenerek devam etmesi halidir. Bugün Türkiye, bölücü terör faaliyetlerinin kurucu önderi Abdullah Öcalan tarafından; barış ve demokratik toplum çağrısı açıklamasıyla, PKK'nın feshi ve silahların bırakılması kararı alınmış, bu da 12 Mayıs'ta 12'nci kongre ile kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır. Türkiye'nin teröre son vermesinin bir başlangıcıdır. Bundan sonra demokratikleşme süreci ve insan hakları çerçevesinde güçlenerek Türkiye'yi; terörsüz Türkiye olarak kalıcı, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme açısından da büyük, güçlü bir süper güç olma yolunun hedef olarak kabulünün de önemli bir anlayışın ve ruhun başlangıcıdır. O sebepten dolayı, bugünkü bayram, geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye'yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Bayramın da manasına uygun hareket edilmeli" ifadelerini kullandı.

'CHP'YE ATATÜRK'ÜN İZİNDE GİTMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM'

Bahçeli, tüm siyasi parti ve yöneticilerinin süreci kucaklaması gerektiğini söyleyerek, "Bütün siyasi partilerimiz, siyasi partilerin değerli yöneticileri kavramları seçerek topluma moral veren, sonuca varma hedefini gözeten ifadeler kullanmalı ve toplumsal gerginliğe, karşılıklı çatışmaya, birtakım insanları sokağa davet etmeye gerek duyulmamalıdır. Türkiye böyle bir sürece girdiği zaman üniversite gençliği üzerinden birtakım çağrılar yaparak, kendilerinin gelemediği sokağa gençleri götürme gayreti, geleceğe doğru önemli bir yanlışın başlangıcı kabul edilir. Bunu 1968 döneminden bu yana milletimiz yaşamıştır, tekrar yaşamamak lazımdır. Gençlik milletimizin gözbebeğidir. Hele hele 21'inci yüzyılın ülkemizin süper güç olmasında önemli bir kadro hareketi olarak yetişmeleri elzemdir. Gençlik üzerindeki oyunlara son verilmelidir. Dolayısıyla öncelikle bütün siyasi partilere ve özellikle CHP'nin değerli yöneticilerine, mensuplarına; Saraçhane'den çıkıp Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dönemler için bunun hazırlığını yapalım. Yoksa, 'Kafamın tası attı, şunu şöyle edecek, böyle edecek' bu sokaklarda taslara gerek yok, akla ihtiyaç vardır. Türkiye'nin huzura, barışa ve istikrara ihtiyacı vardır" diye konuştu.

'TÜM PARTİLER TÜRKİYE PARTİSİ OLMALI'

Kurban Bayramı sonrasında TBMM'nin önemli bir görev üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "Bayram sonrasında, hazırlanacak olan anayasal çerçevede TBMM'nin önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlanmasını da arzuluyoruz. Bunu millet olarak da temenni ediyoruz. Yani darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, tüm siyasi partilerin düşünceleri alınarak kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenmelidir. İkinci olarak siyasi partiler gözden geçirmelidir. Üçüncü olarak seçim sistemi gözden geçirilmelidir. Dördüncü olarak da TBMM'nin daha verimli olarak çalışabilmesi için Meclis İç Tüzüğü güncelleştirilerek TBMM'nin varlığını herkese hissettirecek bir anlayışa sokulmalıdır. Meclis tartışmaları da artık Meclis'e yakışır bir üslup içerisinde karşılıklı anlayış, sevgi ve kardeşlik bağında devam etmelerini sağlayacak bir yapıya ulaştırılmalarında yarar vardır. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır, Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Başka ülkelerin tesiri altında kalarak Türkiye'nin istikrarını bozmaya, kamplaşmaya sevk edecek, kutuplaşmayı ortaya koyacak yanlışlardan kurtarılması lazımdır. Onun için şu an 117 tane siyasi parti vardır. Bunlardan 16 tanesi TBMM'de temsil edilmektedir. Her gün de siyasi parti kurulma çalışmaları vardır. Böyle bir durum karşısında bütün partiler Türkiye için Türkiye partisi olmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bahçeli, Türkeş'in Mezarı Ziyareti ve Bayram Mesajı - Son Dakika

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