Depremin ardından 60 bin civarında Suriyeli ülkesine geri döndü - Son Dakika
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Depremin ardından 60 bin civarında Suriyeli ülkesine geri döndü

27.03.2023 11:31

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'daki faaliyetlerine sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü" şeklinde konuştu.

Suriye'nin kuzeyindeki Bahar Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinin desteklendiği Kumlu Üs Bölgesi'ne giderek inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, faaliyetlere ilişkin komutanlık binasında brifing aldı. Akar daha sonra beraberindeki komutanlarla üs bölgesinde bulunan bir pikabın kasasına binerek dolaştığı birliğin içinde incelemelerde bulundu.

KOMANDOLARA "GÖREVE HAZIR MISINIZ?" DİYE SESLENDİ

Silah bakımı yapan komando bölüğünün de yanına giden Akar, bölüğün faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Akar, bakımı yapılan silahları da inceleyen komandolara "Göreve hazır mısınız?" diye sordu. Komandolar da Bakan Akar'a hep bir ağızdan "Daima hazırız" yanıtını verdi.

HUDUT KARAKOLUNDA İNCELEME

Buradaki incelemelerinin ardından Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile sınırın sıfır noktasına gitti. Kavalcık Şehit Er Gökhan Çakır Hudut Karakolu'na geçen Akar, inceleme ve denetlemelerine burada devam etti. Gözetleme kulesine çıkan, hudut tekmili alan Akar, hudutların gece-gündüz izlendiği yerli ve milli üretim Dragoneye (ejderha gözü) Elektro-Optik Sensör Sistemi ve hudut güvenliğine yönelik faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

BAKAN AKAR GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Yemekhaneye geçerek iftar menüsüne ilişkin de bilgi alan Bakan Akar, bölük komutanına yemek konusunda hassas olunması, Mehmetçiğin yemeklerinin özenle hazırlanması talimatı verdi. Bakan Akar, hudut birliğindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

"SINIRDAN YASA DIŞI GEÇİŞ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Gün boyunca hudut birliğinde incelemelerde bulunduğu belirtilerek sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları ve ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin soru üzerine Akar, şu değerlendirmeyi yaptı; "Sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç, gereçlerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle gece-gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Her türlü tedbiri alıyoruz. Deprem felaketi sonrası dahil zaman zaman siyasi mülahazalarla, şahsi ihtiraslarla gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği, polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Bu son derece yanlış bir davranıştır."

"EVİNİ KAYBEDEN 60 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Suriye'den Türkiye'ye doğru sığınmacı akını" olduğuna yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti; "Bu tezviratın gerçek olmadığı açık ve net şekilde ortaya konuldu. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük. Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz."

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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SON DAKİKA: Depremin ardından 60 bin civarında Suriyeli ülkesine geri döndü - Son Dakika
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