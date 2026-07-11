Bak\'tan Marmaris\'e olimpik havuz müjdesi

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK'TAN MARMARİS'E OLİMPİK HAVUZ MÜJDESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla ziyareti kapsamında Marmaris'teki spor kompleksinin açılışına katıldı. Bak'ın yanı sıra açılışa; Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, idari amirler, sporcular, öğrenciler ve çok sayıda davetli de katıldı. Protokol konuşmalarının ardından, Marmaris Spor Kompleksi'nin açılışı için dualar edildi. Bakan Bak, daha sonra protokol üyeleri, sporcular ve öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Bakan Bak, beraberindeki heyetle spor kompleksini gezerek sporcuların çalışmalarını izleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

'600'E YAKIN GENÇLİK MERKEZİ İNŞAA ETTİK'

Yapılan yatırımları ve projelerle ilgili konuşan Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli görevimiz; gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, dijital bağımlılıklardan, uyuşturucudan, içki ve kumardan uzak tutmak. Bunun yolu da spor ve sporun birleştirici gücü. Spora yönlendirmek, spor kulüplerine destek olmak, tesisler yapmak, yüzme havuzları yapmak ve pek çok yatırımı gençlerimiz için gerçekleştirmek. Bugün 600'e yakın gençlik merkezi inşa ettik. Bunların sayısı AK Parti iktidara gelmeden önce yaklaşık 20 civarındaydı. 600 farklı gençlik merkezi, 300'ün üzerinde genç ofis. Bunların hepsi gençlerin. Gençlik Merkezlerine gençlerimiz geliyor; spordan sanata, resimden müziğe, teknolojiden TEKNOFEST'e kadar pek çok konuyu öğrendikleri, paylaştıkları, sosyalleştikleri, ders çalıştıkları, kütüphaneleri kullandıkları ortamlar. Bunlardan birini de Marmaris'e kazandırmış olduk" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNE SPOR TESİSİ'

Muğla'daki yatırımlar hakkında bilgiler veren Bakan Bak, şunları söyledi:

"İçinde antrenman salonları olan, çok amaçlı bir spor salonunu, 2 bin seyirci kapasitesi, alt salonları, yan salonlarıyla beraber çok modern bir tesisi Marmaris'e kazandırıyoruz. Türkiye'de 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bir Kredi Yurtlar Kurumu sistemimiz var. Burada Muğla'da 4 bin küsur öğrenci kapasiteli yurtlarımızı açtık, 1500'lü olanı açıyoruz ve 1000 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt daha yapıyoruz. İşte bunların hepsi öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları için ve 4 yıldızlı otel konforunda. 1,5 milyon gencimize, bunların 650 bini burs, geriye kalan 850 bini de kredi olmak üzere 1 milyon 700 bin öğrencimize burs ve kredi veriyoruz. Muğlaspor'a 6500 kişilik bir stat yaptık. Muğlaspor şampiyon oldu. Güzel bir tablo ortaya çıktı. Fethiyespor'un tesisi ve sahasını yeniliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, onlara da yeni bir stadyum inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şu; 'Türkiye'nin her yerine spor tesisi, gençlik merkezi, halı saha, atletizm tesisi, yüzme havuzu yapacaksınız.'"

'OLİMPİK HAVUZ YAPACAĞIZ'

Marmaris'e olimpik havuz müjdesi veren Bakan Bak, "Gelelim Marmaris'e. Mevcut salonu, mevcut yüzme havuzunu gençlere kapattılar. Biz açık yüzme havuzunu hemen devreye aldık ama yetmez. Zeynep kızımız ve Ömer Dalkılıç bana 'Bakanım biz yüzücüyüz' dediler. 'Anladım' dedim. Dolayısıyla sizlere olimpik yüzme havuzu yapacağız, hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin spor yapmasına, yüzme havuzuna girmesine engel olanlara inat; olimpik yüzme havuzu yapacağız ve buradan Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıkacak. Ömer Dalkılıç şampiyon olacak, Zeynep şampiyon olacak ve bu ülkeyi temsil edecek. Hiç kimsenin, gençlerin spor yapmasına engel olma hakkı yoktur. O yüzden biz eser siyasetiyle, hizmet siyasetiyle bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Dolayısıyla tesisler hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'DURMAK YOK YOLA DEVAM'

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Bak, "En kısa zamanda başlayıp, sizlere yakışan, sizlerin önünü kesenlere inat olimpik yüzme havuzunu yapacağız ve oradan şampiyonları çıkaracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Daha büyük tesisler için, daha güzel şeyler için destek istiyoruz. Bugün Muğla'mızda güzel işler yapıldı, güzel tesisler anlatıldı. İfade edildiği gibi 117 tane tesis yapılmış. Hepsi bu ülkenin gençleri için. İşte buradan, bu salondan 12 Dev Adam gibi, Filenin Efeleri gibi, Filenin Sultanları gibi sporcular çıkacak. Biliyorsunuz Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda başarıdan başarıya koşuyor. Filenin Sultanları bugün Japonya'yı yenerek çeyrek finale kaldılar. Onları da buradan alkışlıyoruz. Ülkemizin gururu oldular, geçen yıl dünya ikincisi oldular. 12 Dev Adam geçen yıl Avrupa ikincisi oldu, Dünya Kupası elemelerinde de 6'da 6 yaptılar. 2026 gençlik yılı Muğla'da hep beraber projelere, yapılan çalışmalara destek olacağız. Durmak yok, yola devam. Sayın Cumhurbaşkanımıza da gençlere verdiği destek için, spora verdiği destek için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Fırat AKAY-Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS (Muğla),