Bakan Bayraktar Zonguldak\'ta maden ocağına inerek madencilerle öğlen yemeği yedi

Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta maden ocağına inerek, eksi 170 metrede madencilerle öğlen yemeği yedi. "Bütün milletimiz adına ben onlara bir kez daha sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum" diyen Bayraktar, madencilerin afetlerdeki çalışmalarını kurumsal hale getirmek istediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve inceleme için sabah saatlerinde Zonguldak'a geldi. İlk olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Bayraktar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. TTK Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantının ardından TTK Üzülmez maden ocağını ziyaret eden Bakan Bayraktar, madenci kıyafeti giyip, baret takarak yerin eksi 170 metre altına indi. Bakan Bayraktar, burada işçilerle öğlen yemeği yiyerek, sohbet etti.

Maden ocağını ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesi dolayısıyla Zonguldak'ta bulunduğunu belirterek, "Açıkçası Zonguldak ve özellikle Türkiye Taşkömürü Kurumu, özellikle madencilerimiz geçtiğimiz yıl yaşanan bu büyük felakette çok önemli bir görevi yerine getirdiler ve biz bu hafta Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm kabinedeki diğer arkadaşlarımız, bütün kurumlarımız hem deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde takip edebilmek hem de vatandaşlarımızla tekrar bir arada olup onların acılarına bir nebze olsun merhem olabilmek için orada zamanımızı geçirdik. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Hatay'daydı. Ben de dün Adıyaman ve Urfa'daydım. Yine bölgede olmaya devam edeceğiz ama özellikle bugün buraya gelmek istedik. Zira o bölgenin ve bütün milletimizin madencilerimize olan teşekkürünü getirmek için buraya geldik. Hakikaten onlarla ne kadar iftihar etsek azdır. Bütün milletimiz adına ben onlara bir kez daha sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"6 Şubat hakikaten çok büyük bir felaketti" diyen Bayraktar, "Asrın felaketi diye tanımlıyoruz ama hemen arkasından büyük bir hızla devletimiz bütün kurumlarıyla millet-devlet el ele vermek suretiyle adeta asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürdük. Burada özellikle o depremin hemen arkasından, ki ilk saatlerden başlayarak takip eden 23 hafta boyunca madenciler sahadaydı. TTK'dan ve diğer madenlerden birçok arkadaşımız çok önemli bir görev yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

"Madencilerin afetlerdeki çalışmalarını kurumsal hale getirmek istiyoruz"

Madencilerin afetlerdeki çalışmalarını kurumsal hale getirmek istediklerinden bahseden Bakan Bayraktar, "Ülkemizde inşallah böyle bir acı, böyle bir felaket tekrar yaşanmaz ama her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bakanlığa geldikten sonra en önemli hedef olarak kendimize koyduğumuz şeylerden bir tanesi madencilerimizin bu kabiliyetini, afetlerdeki bu çalışmalarını daha kurumsal hale nasıl getirebiliriz, bu konuda ilgili kurumlarımız, özellikle AFAD ile beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah tabii ki böyle bir şey yaşamak istemeyiz ama yaşadığımızda da en profesyonel şekilde buraya müdahale ile alakalı da önümüzdeki süreçte daha kurumsal bir yapı içerisinde madencilerimizi göreceğiz" diye konuştu. - ZONGULDAK