Bakan Bolat: Enflasyon Gelecek Yıl 20'lerin Üstünde Kapansın İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
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Politika

Bakan Bolat: Enflasyon Gelecek Yıl 20'lerin Üstünde Kapansın İçin Çalışıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin büyüme rakamlarını paylaşarak enflasyonu düşürmek için sıkı para politikalarının uygulandığını belirtti. Gelecek yıl enflasyonun yüzde 20'lerin biraz üzerinde noktalarda kapanacağını vurguladı.

28.11.2024 00:01
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Sıkı para politikalarıyla, taleplerin biraz soğutulmasıyla enflasyona karşı önlemler alınıyor. Hamdolsun yüzde 76'ya kadar yükselen enflasyon, hazirandan bu yana TÜFE bazında yüzde 48 buçuğa geriledi. Dezenfilasyonist süreç önümüzdeki yıl da hızlanacak. ve Allah'ın izniyle gelecek yıl bu zamanlar enflasyonda 20'lerin biraz üzerinde bir rakamlarla gelecek yılı kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Sanayi Odası 50'nci Yıl Programına katıldı. Bakanlar, oda üyelerine plaket taktim etti. Programda konuşan Bakan Bolat, "Türkiye 16 çeyrektir büyüyor değerli arkadaşlar. Bu badirelerin olduğu ortamda bile milli gelirimiz 1,2 trilyon doları aştı. Bu yıl sonu itibariyle inşallah 1.3 trilyon doları dahi görebiliriz. Kişi başına milli gelirde 13 bin 230 doları aştık. Yılsonunda 14 bin 500- 15 bin doları görebileceğiz. İhracatta mallarda 262 milyar dolar, hizmetlerde 112 milyar dolara ulaştık. Turizmde 60 milyar dolara ulaşıyoruz. Milli gelirimizin yarısını dış ticaret oluşturmakta. Bütün bunları şunun için anlatıyorum. Lütfen başardıklarımızı, elde ettiklerimizi küçümsemeyelim. Bunlar önemli başarılardır. Ama bu millet daha fazlasını hak ediyor" dedi.

'GELECEK YIL ENFLESYONU YÜZDE 20'LERİN BİRAZ ÜSTÜNDE KAPATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Enflasyonla ilgili de konuşan Bakan Bolat şöyle dedi:

"Sıkı para politikalarıyla, taleplerin biraz soğutulmasıyla enflasyona karşı önlemler alınıyor. ve hamdolsun yüzde 76'ya kadar yükselen enflasyon, hazirandan bu yana yüzde 48 buçuğa geriledi. TÜFE bazında. Dezenfilasyonist süreç önümüzdeki yıl da hızlanacak. ve Allah'ın izniyle gelecek yıl bu zamanlar enflasyonda 20'lerin biraz üzerinde bir rakamlarla gelecek yılı kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

'TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİNE 700 MİLYON DOLAR FİNANSMAN SUNUYORUZ'

'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilere sunduklarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Sanayimizin ikiz dönüşümünde; kamunun yalnızca teşvik sağlayan değil aynı zamanda rehberlik eden bir yaklaşım sergilediği Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programlarını geçtiğimiz aylarda ilan ettik. Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ve 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunuyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun üst düzey temsilcileriyle de sanayimizin karbonsuzlaşma yatırımları için 2030 yılına kadar 5 milyar dolar finansman sağlaması hedefiyle hazırlanan ortak beyannameyi dün imzaladık. Ülkemizin sanayisi için tarihi bir adım. Sanayicilerimizin ikiz dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda yeni teşvik enstrümanlarını devreye almayı sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Konya Sanayi Odası üyelerine takdim edilen plaketlerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bolat: Enflasyon Gelecek Yıl 20'lerin Üstünde Kapansın İçin Çalışıyoruz - Son Dakika

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